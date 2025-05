Hành trình ‘tái định vị’ bản thân của gen Z đam mê ngoại ngữ

SVVN - Từng là gương mặt gây ấn tượng mạnh tại The Debater 2021 với phong thái tự tin và khả năng tranh biện tiếng Anh lưu loát, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5 và là nữ chính trong MV triệu view “Chuyện Đôi Ta” - Da LAB, Nguyễn Minh Châu hiện đang trên hành trình không ngừng "tái định vị" bản thân, khám phá những khả năng mới và miệt mài đóng góp cho cộng đồng bằng chính những trải nghiệm và kiến thức của mình.

Nguyễn Minh Châu, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, là một gương mặt trẻ nổi bật với nhiều thành tích ấn tượng. Bên cạnh tài năng tranh biện xuất sắc, cô nàng còn là chủ sở hữu blog Reliv - một Fanpage truyền cảm hứng cho Gen Z được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Sau những “nốt nhạc” rực rỡ của thời Trung học, Minh Châu bước vào môi trường đại học như “một trang giấy trắng”. Cô nàng tâm sự: “Cái bóng của những thành tích trước đó khá lớn, khiến những bước đầu vào Đại học của mình gặp nhiều khó khăn”. Để vượt qua thử thách này, Minh Châu đã chủ động “cho phép bản thân nghỉ ngơi”, tạm gác lại những lĩnh vực đã quen thuộc để thử sức với những điều mới mẻ.

Chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh đã mở ra cho Minh Châu cơ hội khám phá những xu hướng giáo dục mới. Cô cho biết bản thân cũng mạnh dạn bước vào lĩnh vực truyền thông, không còn “tùy duyên” như trước mà chủ động học hỏi, phát triển bản thân và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Minh Châu cũng có sự thay đổi tư duy trong công việc dạy học: “Ban đầu, mình thích dạy kèm 1:1 vì sự tương tác gần gũi với học sinh. Nhưng sau đó, mình nhận ra mình muốn lan tỏa kiến thức đến nhiều người hơn nên bắt đầu chuyển sang tổ chức các lớp học, workshop và webinar.”

Minh Châu cho biết, mẹ chính là người đầu tiên truyền cho mình tư duy tích cực. Cô nhớ lại câu chuyện từ năm mình học lớp 3, khi mình xin mẹ cho nghỉ học lớp tiếng Anh vì cảm thấy quá khó. Tuy nhiên, thay vì chiều theo ý con, mẹ Minh Châu đã nhẹ nhàng động viên: “Con cứ học đi, cố gắng hết sức mình. Mẹ tin con có thể làm được. Nếu sau này vẫn không hợp, mình lại tính tiếp”.

Không còn áp lực phải đạt điểm cao, Minh Châu tập trung vào việc hiểu bài, chăm chỉ làm bài tập và dần dần tiến bộ. Từ một học sinh “đội sổ” với điểm số ban đầu chỉ 1, 2, Minh Châu đã vươn lên trở thành một trong những học sinh top đầu của lớp.

“Hai năm đó rất dài đối với một đứa trẻ nhưng cũng chính hai năm đó đã dạy mình bài học đầu tiên về sự kiên trì và nỗ lực. Quan trọng là cố gắng hết sức mình, chứ không phải kết quả đạt được”, Minh Châu bồi hồi nhớ lại. Chính trải nghiệm này đã hun đúc nên ý chí và tinh thần không ngại thử thách của Minh Châu sau này.

Sau này, Minh Châu may mắn được truyền lửa bởi những người thầy, người cô tâm huyết, mở ra cho cô nàng con đường học thuật, tranh biện và truyền cảm hứng như hiện tại. Minh Châu cũng học được từ các thầy cô của mình rằng: “Thái độ sẽ đưa em đi khắp mọi nơi” - một câu nói truyền cảm hứng mà nữ sinh này luôn ghi nhớ trên hành trình phát triển của bản thân.

"Accept what you can’t control and do what you can" (Chấp nhận những điều bạn không thể kiểm soát và làm những gì bạn có thể) là châm ngôn sống của Minh Châu. Nữ sinh tin rằng, tư duy này giúp bản thân tập trung vào những việc thiết thực, tránh bị phân tâm bởi nỗi sợ hãi.

Hiện tại, Minh Châu đang giữ vai trò coach, diễn giả chia sẻ về truyền thông, tiếng Anh và định hướng cho các bạn trẻ tại nhiều trường học lớn. Cô cho biết bản thân cũng đang tìm kiếm những mô hình dự án mang tính bền vững, tạo ra ảnh hưởng dài hạn cho cộng đồng.

Khi được hỏi về định hướng tương lai, Minh Châu chia sẻ: “Mình không tìm kiếm một cách thụ động mà ‘cứ làm thôi’. Mình đặt ra ba câu hỏi để đánh giá ‘độ chín’ của bản thân trong mỗi lĩnh vực: Khả năng của mình đã đủ chưa? Niềm yêu thích có còn đó không? Cơ hội trong lĩnh vực này còn rộng mở không?”. Đó cũng là điều mà cô nàng muốn lan tỏa đến các bạn trẻ, đặc biệt là những ai đang chưa xác định được mục tiêu của bản thân.

