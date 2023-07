Hãy sống hạnh phúc với từng khoảnh khắc

SVVN - Nguyễn Hoàng Phúc (khoa Công tác xã hội, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân trong đêm Chung kết cuộc thi ‘Say to Succeed 2023’.

‘Say to Succeed’ là cuộc thi Hùng biện tiếng Việt dành cho người trẻ và là hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng, do CLB Hùng biện Mầm Sống (trường ĐH Ngân hàng TP. HCM) tổ chức. Đêm Chung kết cuộc thi diễn ra, với sự góp mặt của các giám khảo có nhiều kinh nghiệm và giàu chuyên môn. Thể hiện xuất sắc qua các phần thi, Nguyễn Hoàng Phúc (khoa Công tác xã hội, trường ĐH KHXH&NV) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân trong đêm Chung kết cuộc thi 'Say to Succeed 2023'.

Một hành trình ý nghĩa

Kể về khoảnh khắc được xướng tên với ngôi vị Quán quân, Hoàng Phúc cho biết, anh đã rất bất ngờ và hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên đạt được kết quả cao nhất khi tham gia các chương trình, cuộc thi tại đại học. Song Hoàng Phúc thấy tự hào vì cả một hành trình dài 2 tháng dành cho cuộc thi cũng như hành trình theo đuổi ngành Công tác xã hội của bản thân trong nhiều năm qua được đền đáp xứng đáng.

Nói về động lực đến với ‘Say to Succeed 2023’ cũng như trên hành trình cuộc sống, Hoàng Phúc chia sẻ: “Động lực để mình đang theo đuổi là làm công việc tạo tác động xã hội hơn. Vì những điều mình dành cho cuộc thi cũng là cách mình kể về hành trình của mình, nên động lực là được kể về điều mình theo đuổi bằng tất cả sự đam mê đó”.

Với Hoàng Phúc, cuộc thi ‘Say to Succeed 2023’ mang một ý nghĩa rất lớn, là nơi nam sinh có thể lan tỏa thông điệp tích cực đến với mọi người, đặc biệt với các bạn sinh viên: “Mình được kể những câu chuyện và hành trình mình theo đuổi đến đông đảo khán giả, từ đó để mọi người hiểu thêm về ngành Công tác xã hội và tinh thần của người trẻ dám nghĩ dám làm, lựa chọn con đường cho mình bằng tất cả đam mê và sự nhiệt huyết”.

Hoàng Phúc cho biết, hành trình ‘Say to Succeed 2023’ là một hành hành trình tuyệt vời, đến bây giờ nhắc lại chàng trai vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. “Cuộc thi không phải cuộc thi mà chỉ là cuộc chơi - cô Thu Lài - cố vấn cuộc thi nói với mình, và mình thấy đúng, nơi đây là nơi chúng mình được thỏa sức nói về những điều bản thân quan tâm và cũng là điều quan tâm chung của xã hội, nhằm trao gửi một thông điệp tích cực đến cộng đồng”, Hoàng Phúc tâm sự. Không chỉ vậy, chàng trai còn rất ấn tượng bởi cách Ban Tổ chức và thí sinh trong cuộc thi yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau rất nhiều, như đang đi cùng nhau thay vì thi với nhau.

Dẫu khó khăn những vẫn hạnh phúc với từng khoảnh khắc

Vừa đi học ở trường, vừa tham gia cuộc thi, Hoàng Phúc đã gặp những khó khăn trong việc sắp xếp thời gian: “Khi cuộc thi đang diễn ra thì cũng là lúc mình đang trong tuần thi học kỳ, vừa bảo vệ một dự án xã hội (cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng) và tham gia tình nguyện tại một hội trại cho trẻ em yếu thế. Vậy nên, đảm bảo thời gian phân bổ là rất thách thức”. Hoàng Phúc cảm thấy biết ơn vì đã nhận được sự hỗ trợ từ Ban Tổ chức và những người cộng sự để có thể vượt qua tất cả và tiến đến đêm Chung kết.

Hoàng Phúc tự hào về danh hiệu này, bởi lẽ nó không chỉ là danh hiệu của một cuộc thi, mà đó hành trình của bản thân, thoát ra khỏi những suy nghĩ nội tâm và dám đương đầu với những thử thách trong cuộc sống: “Đúc kết trong hành trình đó, điều mình muốn trao gửi là bạn hãy lắng nghe bản thân mình, biết mình mong muốn điều gì và nuôi dưỡng nó, đặc biệt là sự tử tế. Hãy chọn con đường bạn mong muốn, vì suy cho cùng, chúng ta không chọn ngành học mà chọn cuộc đời ta muốn sống, hãy sống hạnh phúc trên từng khoảnh khắc, vì bạn đã chọn con đường của đời mình”.

Về dự định trong tương lai, Hoàng Phúc sẽ tiếp tục theo đuổi ngành học hiện tại và mong muốn trở thành nhà hoạt động xã hội hay một công việc tạo tác động đến cộng đồng. Và trên hành trình đó, chàng trai cũng mong ước sẽ được trở lại các vùng quê nghèo, hỗ trợ các bạn trẻ em còn khó khăn thông qua ngành Công tác xã hội, vì chính bản thân anh cũng đã từng được thụ hưởng những điều tốt đẹp đó.