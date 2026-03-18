Nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM Kiều Diễm nỗ lực tìm kiếm cơ hội diễn xuất trên màn ảnh Việt

SVO - Trước khi xuất hiện trong các dự án phim, tân binh màn ảnh Kiều Diễm đã hoạt động khá sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu ảnh và quảng cáo. Đây là cách cô thực hành những kiến thức đã học trên giảng đường.

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, năng động, cùng gương mặt sáng, Kiều Diễm (sinh năm 2002) từng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chiến dịch quảng cáo. Những trải nghiệm trong môi trường quảng cáo giúp nữ diễn viên sớm làm quen với ống kính và nhịp làm việc chuyên nghiệp của các ê kíp sản xuất.

Với mong muốn theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc, Kiều Diễm theo học tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Ngoài việc học, cô tham gia biểu diễn tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Đây được xem là “cái nôi” đào tạo nhiều diễn viên điện ảnh quen thuộc với khán giả.

Việc hoạt động tại sân khấu kịch giúp Kiều Diễm tích lũy kinh nghiệm biểu diễn trực tiếp trước khán giả, rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc và xây dựng nhân vật. Chính môi trường sân khấu đã giúp cô có thêm nền tảng vững vàng trước khi bước sang lĩnh vực phim ảnh.

“Tôi may mắn được diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ từ năm ba đại học. Với tôi, mỗi vở diễn và mỗi vai diễn đều là một dấu ấn. Đó là khoảng thời gian mình được học hỏi và trưởng thành rất nhiều trên sân khấu. Trước đây tôi từng có cơ hội đảm nhận vai chính trong vở Ám ảnh của đạo diễn - NSND Trần Ngọc Giàu. Đây là một vai diễn để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm trên sân khấu”, nữ diễn viên nói.

Cơ duyên với điện ảnh đến với diễn viên Kiều Diễm khi cô tham gia bộ phim Tử chiến trên không. Vai diễn tiếp viên hàng không giúp cô có cơ hội trải nghiệm môi trường làm phim chuyên nghiệp, đánh dấu bước xuất hiện đầu tiên của nữ diễn viên trẻ trên màn ảnh rộng.

Sau dự án này, diễn viên Kiều Diễm tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất và tìm kiếm những cơ hội mới để thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Với cô, mỗi dự án điện ảnh đều là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt mới, việc xây dựng một dấu ấn riêng là điều không dễ dàng. Với nền tảng từ sân khấu kịch, kinh nghiệm làm việc trước ống kính trong các dự án khác nhau, Kiều Diễm từng bước định hình con đường của mình trong lĩnh vực diễn xuất.