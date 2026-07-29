Hoa hậu Việt Nam 2026: Sơ khảo khu vực phía Bắc xuất hiện nhiều thí sinh tiềm năng

HHTO - Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc được tổ chức ngày 29/7 tại khách sạn Sheraton Hanoi West. Buổi Sơ khảo thu hút số lượng thí sinh kỷ lục, nhiều gương mặt tiềm năng, ấn tượng.

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ 7 giờ ngày 29/7 tại Khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội). Sự kiện có khoảng gần 200 thí sinh tham dự.

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Phát biểu khai mạc Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực miền Bắc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định gần bốn thập kỷ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Các cô gái dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị kỹ càng để xuất hiện chỉn chu, xinh đẹp nhất tại buổi sơ khảo. Phần lớn thí sinh là những cô gái 18, 19 tuổi. Họ chia sẻ cảm xúc hồi hộp, phấn khích khi lần đầu đến với cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia.

Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, toàn bộ vòng sơ khảo diễn ra liên tục từ sáng sớm đến tối muộn với nhiều bước đánh giá khác nhau. Mở đầu là buổi gặp gỡ tập trung giữa Ban tổ chức và các thí sinh để phổ biến quy chế, giới thiệu quy trình cũng như tạo tâm lý thoải mái trước khi bước vào các phần đánh giá.

Tiếp đó là khâu kiểm tra nhân trắc học. Đây là công đoạn được thực hiện theo hình thức “một bác sĩ - một thí sinh”, bảo đảm mỗi ứng viên đều được kiểm tra độc lập và chi tiết. Đội ngũ bác sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục đồng hành với cuộc thi, duy trì quy trình nghiêm ngặt đã được áp dụng nhiều năm qua.

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Sau phần kiểm tra nhân trắc, các thí sinh bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp với giám khảo. Khác với những gì công chúng thường hình dung về một cuộc thi sắc đẹp, phần phỏng vấn không chỉ xoay quanh ngoại hình hay kỹ năng trình diễn. Theo đại diện Ban tổ chức, đây là lúc giám khảo quan sát khả năng giao tiếp, nền tảng văn hóa, tư duy và chiều sâu trong câu chuyện của mỗi thí sinh. Triết lý mà Ban tổ chức theo đuổi nhiều năm qua cũng tiếp tục được nhấn mạnh: Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi để giành chiến thắng, mà còn là hành trình trưởng thành.