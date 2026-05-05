'Hoa hậu Việt Nam 2026' tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản chính thức mở cổng đăng ký với thể lệ mới hấp dẫn

SVO - Cuộc thi nhan sắc hàng đầu quốc gia 'Hoa hậu Việt Nam 2026' chính thức khởi động, mang đến nhiều đổi mới, hứa hẹn là một mùa giải đậm chất văn hóa, đề cao tinh thần truyền thống.

Với 20 mùa thi đã qua, Hoa hậu Việt Nam đã khẳng định uy tín của một cuộc thi nhan sắc hàng đầu quốc gia. Các cô gái có xuất phát điểm từ cuộc thi đều ghi dấu ấn trong các lĩnh vực phim ảnh, thời trang và nghệ thuật. Năm nay, cuộc thi đã chính thức khởi động, với chủ đề "Miền hương sắc".

Giữa muôn vàn các cuộc thi Hoa hậu, báo Tiền Phong và những đối tác cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ luôn kiên định với những giá trị cốt lõi: Sắc đẹp, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Năm nay, đồng hành cùng báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media tiếp tục trở thành đối tác chính thức của cuộc thi, sau mùa giải 2024 thành công, tìm ra top 3 Hoa hậu Việt Nam: Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trước thềm Họp báo khởi động cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam công bố thể lệ cho mùa giải 2026. Theo đó, cuộc thi hướng đến các thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính. Đây là cốt lõi vốn làm nên giá trị của cuộc thi suốt nhiều năm, khi hướng đến vẻ đẹp nguyên bản.

Ngoài ra, các thí sinh đã đoạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo, nếu như thí sinh đó phù hợp các quy định nhân trắc cũng như các quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Thể lệ cuộc thi.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi trước thềm Họp báo khởi động cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026".

Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ gồm các phần thi: vẻ đẹp hình thể thông qua trình diễn (phần thi bắt buộc), thi trang phục áo dài, thi trang phục áo tắm (đồng phục), thi trang phục dạ hội tự chọn, thi trang phục dân tộc/cổ phục, thi thực hành thực tế, thi tài năng (phần thi tự chọn) và thi ứng xử (áp dụng cho các thí sinh lọt vào top 5).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức các nội dung thi Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất… và sát hạch thông qua các hoạt động đồng hành, dã ngoại, thực hành thực tế và các hoạt động xã hội khác.

Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 12/6/2026. Thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban tổ chức) qua online và nộp trực tiếp khi đến thi Sơ khảo, hoặc qua đường bưu điện tại: a) Đăng ký trực tiếp: Miền Bắc: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trụ sở báo Tiền Phong - số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội /hoặc D29 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ​ Miền Nam: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh - số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP. HCM. ​ Tây Nguyên: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên - số 52 Trần Nhật Duật, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. ​ Miền Trung: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Miền Trung – số 339 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng /hoặc số 19 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. ​ Nghệ An: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An - số 21 Hồ Xuân Hương, Phường Thành Vinh, Nghệ An. ​ Hotline tiểu ban thí sinh toàn quốc: 0981981975 b) Đăng ký Online - Báo Tiền Phong điện tử. - Trang web: Hoa hậu Việt Nam 2026, LaSoong. - Link đăng ký online khác do Ban tổ chức thông báo trong quá trình tuyển sinh. - Mẫu đơn nhận tại các địa điểm trên hoặc tải và in từ báo điện tử Tiền Phong hoặc tại đây.

