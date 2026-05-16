Trần Tiểu Vy: Từ 'Hoa hậu Việt Nam có tỷ lệ vàng hiếm có' đến 'ngôi sao trăm tỷ' của màn ảnh Việt

SVO - Ngôi vị 'Hoa hậu Việt Nam 2018' không chỉ đưa tên tuổi Trần Tiểu Vy lên tầm cao mới, mà còn giúp cô tỏa sáng ở lĩnh vực điện ảnh.

Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000) nổi tiếng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô còn được truyền thông ví von là "mỹ nhân ngàn năm có một" và là thí sinh được khen ngợi hết lời khi vượt qua vòng sinh trắc học nghiêm ngặt của Hoa hậu Việt Nam với tỷ lệ vàng hiếm có.

Tiếp đó, Trần Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018 tại Trung Quốc và lọt vào top 30 chung cuộc. Thành tích của cô giúp nối dài chuỗi "in top" từ các đại diện có xuất thân từ Hoa hậu Việt Nam. Chuyên trang sắc đẹp uy tín Global beauties tổ chức cuộc bầu chọn Miss grand slam - Hoa hậu của các Hoa hậu và Trần Tiểu Vy góp mặt trong top 50.

Với nền tảng đầy sức hút như thế, Trần Tiểu Vy chính thức rẽ hướng sang điện ảnh. Cô có ngay vai chính đầu tay trong phim Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành với doanh thu 332 tỷ đồng. Sau cú hích trăm tỷ đó, "nàng Hậu" được đánh giá là diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt.

Năm nay, Hoa hậu Trần Tiểu Vy tiếp tục góp mặt trong phim Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Ngoài Trần Tiểu Vy, phim còn quy tụ dàn diễn viên gồm: Quốc Trường, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung...

Đối trọng với nhân vật đầy vẻ lãng tử của Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy lột tả xuất sắc sự bí ẩn, lôi cuốn của một cô gái mang nhiều tâm sự đằng sau vẻ ngoài mong manh. Màn kết hợp của bộ đôi Quốc Trường và Tiểu Vy hứa hẹn sẽ đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến sự hồi hộp tột độ. Bộ phim sẽ có các suất chiếu sớm trong 3 ngày 29, 30 và 31/5/2026.

Đối mặt với những ý kiến trái chiều và danh xưng "bình hoa di động", Hoa hậu Trần Tiểu Vy bộc bạch: "Không cô gái nào muốn bị gọi là "bình hoa di động" cả. Tôi hy vọng mọi người sẽ gọi mình là một bông hoa đang trong hành trình tỏa hương".

Trần Tiểu Vy thừa nhận, dù chưa hoàn hảo, nhưng cô luôn khao khát chứng minh sự trưởng thành qua từng vai diễn. Trái ngược với hình ảnh ngây ngô thường thấy, vai diễn của cô trong Ốc mượn hồn đòi hỏi chiều sâu nội tâm và diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp. Trước những hoài nghi về năng lực, Tiểu Vy khẳng định sự quyết tâm cao độ của mình.

Cô đã trải qua nhiều vòng casting khắt khe, tham gia các buổi workshop chuyên sâu cùng đạo diễn và dốc toàn lực trên set quay. Kỷ niệm chèo thuyền thúng suốt 4 tiếng đồng hồ dưới thời tiết khắc nghiệt của Phú Yên chính là minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực cống hiến hết mình của Tiểu Vy, với hy vọng mang đến cho khán giả một màn "lột xác" thực sự ấn tượng.

Thời gian, hình thức đăng ký dự thi ​ Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 12/6/2026. ​ Thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban tổ chức) qua online và nộp trực tiếp khi đến thi Sơ khảo, hoặc qua đường bưu điện tại: ​ a) Đăng ký trực tiếp: ​ Miền Bắc: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trụ sở báo Tiền Phong - số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội /hoặc D29 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ​ Miền Nam: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh - số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh. ​ Tây Nguyên: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên - số 52 Trần Nhật Duật, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. ​ Miền Trung: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Miền Trung – số 339 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng /hoặc số 19 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. ​ Nghệ An: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An - số 21 Hồ Xuân Hương, Phường Thành Vinh, Nghệ An. ​ Hotline tiểu ban thí sinh toàn quốc: 0981981975 ​ b) Đăng ký Online ​ - Báo Tiền Phong điện tử. ​ - Trang web:Hoa hậu Việt Nam 2026, LaSoong. ​ - Link đăng ký online khác do Ban tổ chức thông báo trong quá trình tuyển sinh. ​ - Mẫu đơn nhận tại các địa điểm trên hoặc tải và in từ báo điện tử Tiền Phong hoặc Hoa hậu Việt Nam 2026.

