Hoàng Bách: 'Tôi biết ơn cuộc đời cho tôi đỡ vất vả nên học cách cho đi nhiều hơn'

SVVN - Ca sĩ Hoàng Bách cảm thấy biết ơn cuộc đời, anh cho biết từ khi có con thì bản thân đã học cách cho đi và dành nhiều thời gian hơn cho thiện nguyện.

Ca sĩ Hoàng Bách cho biết, sau khi lỡ hẹn lần hai vì chấn thương đầu gối thì anh đã tranh thủ sắp xếp thời gian đến với Mái ấm gia đình Việt ngay khi hồi phục. Trong chương trình, ca sĩ Hoàng Bách cùng MC Quyền Linh và Á hậu Lệ Hằng đã cùng góp sức để mang về tổng giải thưởng là 105 triệu đồng cho các em nhỏ mồ côi. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn dành tặng hai gia đình về nhì và về ba, mỗi gia đình một phần quà trị giá 3 triệu đồng. Hoàng Bách cho biết, anh và gia đình, bạn bè cũng thường xuyên có những hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em.

Hoàng Bách là một nghệ sĩ tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Nam ca sĩ cho biết, từ khi mình có con thì anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn đến vấn đề thiện nguyện. Có thể mình cũng không làm được gì quá nhiều nhưng mà với sức của mình, với khả năng của mình thì Hoàng Bách cũng như gia đình anh đều cố gắng cho đi trong khả năng.

Thông qua những lần thiện nguyện như vậy, giọng ca này thấy mình hiểu cuộc sống hơn, biết học cách cho đi và cho như thế nào là vừa vui vẻ cho tất cả những người xung quanh, và vừa đạt hiệu quả thật sự cho những người cần nó. Với Hoàng Bách, sức thế nào thì anh làm việc thế đó, không dám kêu gọi gì nhiều trong các hoạt động thiện nguyện. Với nam ca sĩ, cho đi cũng vì anh muốn thấy thế hệ sau được lớn hơn một cách đầy đủ và hạnh phúc nhất.

Nói về gia đình, Hoàng Bách kể, nếu so với mình trước đây, và so với lối giáo dục chung của gia đình thì nam ca sĩ cũng là người hay thể hiện tình cảm với người bên cạnh. Với anh, những lần thể hiện tình cảm có thể là tự nhiên, cũng có những điều mình phải học và có những điều do anh mong muốn.

Hoàng Bách cho biết thêm, trong cuộc sống gia đình cũng khó tránh việc bất đồng quan điểm. Không chỉ giữa vợ chồng khác nhau ở cách dạy con mà quan điểm giữa cha mẹ với con cái cũng nhiều lúc không giống nhau, bởi mỗi người là một cá thể có suy nghĩ riêng biệt. Với anh, sự bất đồng đó thường bắt đầu từ sự chân thành, tôn trọng và muốn tốt cho các con, cho gia đình. Vì vậy, mọi bất đồng đều có thể xảy ra và đều có thể giải quyết nếu có sự tôn trọng lẫn nhau.

Hoàng Bách khẳng định: “Tôi nghĩ là chúng ta có thể tạo cho các con một thói quen là mình có thể cùng ngồi tháo gỡ với nhau, bởi vì cái mong muốn cuối cùng chúng ta là có một ngày trôi qua thật vui vẻ và hạnh phúc. Và cái gì tốt cho cuộc sống của mình thì mình có thể hướng đến điều đó mà giải quyết”.