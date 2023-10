V-net ‘sốc’ khi Thanh Hằng nói về 'luật nhân quả' với ‘ông trùm truyền hình thực tế showbiz’

SVVN - Những diễn biến trong tập cuối "The new mentor" vô cùng gây cấn, Lan Khuê một lần nữa suýt "trắng tay" khi phải cử 2 học trò cuối cùng vào phòng loại. Cô cũng chính là 'super mentor' duy nhất không giành được chiến thắng nào trong 9 tập truyền hình thực tế ở mùa này.

Với thử thách thực hiện video quảng bá ẩm thực vùng miền Việt Nam, Hồ Ngọc Hà là ‘super mentor’ giành chiến thắng và tiếp tục bảo toàn 2 thành viên còn lại bước vào chung kết. Chiến thắng này đã giúp Lâm Châu có cơ hội được xuất hiện trong vòng loại và loại một người mẫu.

Phải đưa 2 thành viên cuối cùng vào phòng loại, Lan Khuê lần này đã đối diện với nguy cơ "banh team" trước chung kết. Bốn người mẫu được gửi vào vòng loại trong tập này là: Trà My (team Hương Giang), Tường Vân (team Thanh Hằng), Pông Chuẩn và Lê Thu Trang (team Lan Khuê).

Một lần nữa, host Dược sĩ Tiến đã chứng minh tình bạn thân thiết với Hương Giang khi tiếp tục cứu học trò team Hương Giang là Trà My an toàn.

Sau cùng, Lâm Châu đã quyết định nói lời chia tay với Tường Vân và Hồ Ngọc Hà dành cơ hội đi tiếp cho Lê Thu Trang. Đưa Trà My về phòng chờ, Hương Giang không tin vào quyết định của Dược sĩ Tiến khi quay ngược lại hỏi Trà My: "Là em về hay là em ở?". Kết quả cứu Trà My an toàn một lần nữa chứng minh tình bạn vẫn còn thân thiết của Hương Giang và Dược sĩ Tiến.

Chứng kiến một "tình bạn đẹp" của Hương Giang và Dược sĩ Tiến, Thanh Hằng thốt lên: "Cứ ngỡ Hương Giang và Dược sĩ Tiến mâu thuẫn, nhưng không họ rất đoàn kết". Bên cạnh đó, Lan Khuê bức xúc cho rằng Dược sĩ Tiến có quá nhiều mâu thuẫn trong quan điểm của mình.

Thanh Hằng cũng "đồng quan điểm" với Lan Khuê và nói: "Tiến nói những điều mong muốn của Tiến, lý do mà Tiến thấy người khác đúng hay là người khác sai, luật của Tiến đưa ra rất mơ hồ. Tiến là người tạo ra luật nhưng Tiến quên một cái luật, đó là luật nhân quả đó em", nói xong, Thanh Hằng tức tối cùng học trò ra về.

Vẫn đủ 3 thành viên vào chung kết, Hương Giang vui vẻ cùng học trò ra về. Đưa Thu Trang về cho Lan Khuê, Hà Hồ bất ngờ khi phòng chờ chỉ còn mỗi Lan Khuê, Dược sĩ Tiến và 2 học trò của mình. Chặng cuối, Hà Hồ đã dành lời khen "tắc kè hoa" đến Hương Giang: "Sau một hành trình đi đến hồi kết tôi nghĩ Hương Giang xứng đáng là 'tắc kè hoa', tôi chưa có dịp tháo tóc giả của cô ấy".