K-pop thúc đẩy doanh số album bằng các sản phẩm phụ kiện phong cách sống

SVO - Trong K-pop, album không còn chỉ là thứ mà người hâm mộ sưu tầm, mà đã phát triển thành một thứ họ sử dụng, tích hợp âm nhạc vào cuộc sống hằng ngày thông qua những vật dụng thiết thực.

Từ lâu đã là trụ cột trong mô hình doanh thu của ngành công nghiệp âm nhạc, các album vật lý đã tồn tại qua kỷ nguyên nhạc trực tuyến không phải bằng cách kết hợp với các nền tảng kỹ thuật số, mà bằng cách thay đổi hình thức. Những gì bắt đầu như đĩa CD kèm theo sách ảnh, áp phích và các vật phẩm ngẫu nhiên đã phát triển thành các sản phẩm thương mại như album móc khóa.

Giờ đây, một giai đoạn mới đang hình thành, một giai đoạn đưa album vượt ra ngoài giá trị trưng bày đơn thuần và trở thành vật dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.

EP sắp ra mắt của ILLIT “MAMIHLAPINATAPAI” (phiên bản Gua Sha Ceramic Objet).

Nhóm nhạc nữ ILLIT của Belift Lab là một ví dụ rõ ràng về sự thay đổi đó. Trước thềm sự trở lại vào ngày 30/4 với EP, MAMIHLAPINATAPAI, nhóm đã cho ra mắt phiên bản gua sha hình chú chó của album, bao gồm một dụng cụ chăm sóc cá nhân hữu ích đi kèm với sản phẩm sắp ra mắt.

Vật dụng này vẫn giữ nguyên công dụng thực tế trong khi mang đậm bản sắc hình ảnh của nhóm. Theo công ty quản lý, ý tưởng này được thiết kế để phản ánh ca khúc B-side GRWM (Get Ready With Me), với hình ảnh gua sha gợi lên một quy trình làm đẹp. Thiết kế hình chú chó cũng liên tưởng đến một ca khúc khác, paw, paw!, cho phép nhiều yếu tố trong câu chuyện của dự án hội tụ trong một vật thể duy nhất.

Các thành viên của nhóm nhỏ JNJM thuộc NCT (bên trái) và giày Converse trong album đầu tay "BOTH SIDES" của nhóm.

Các nghệ sĩ khác cũng bắt đầu áp dụng những cách tiếp cận tương tự. Nhóm nhỏ NCT JNJM của SM Entertainment đã phát hành album đầu tay BOTH SIDES hợp tác với thương hiệu giày dép toàn cầu Converse, đóng gói những đôi giày thể thao nổi tiếng của hãng như một phần của sản phẩm. Trong khi đó, Yeonjun của TXT đã giới thiệu phiên bản “quần đùi” cho sản phẩm solo NO LABELS: PART 01, nhấn mạnh tính ứng dụng như một phần sức hấp dẫn của album.

Các nhóm nhạc tân binh đã đẩy ý tưởng này đi xa hơn. Nhóm nhạc nữ KiiiKiii đã tặng kèm slime với EP Delulu Pack, trong khi RESCENE kết hợp sản phẩm Lip bomb với son dưỡng môi hương dâu. Việc nhóm nhạc nam KickFlip đưa vào sản phẩm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini cũng kết hợp giá trị thẩm mỹ với chức năng, định vị album vừa là vật sưu tầm vừa là công cụ.

Những nỗ lực này dựa trên nền tảng đã được thiết lập trong K-pop, nơi các album từ lâu đã được dùng như hàng hóa lưu niệm. Phiên bản WICHU của album đơn WISH của NCT WISH, được phát hành dưới dạng móc khóa nhồi bông hình ngôi sao có khả năng phát nhạc bằng NFC, đã chứng minh sức mạnh của thiết kế hướng đến nhân vật.

Tuy nhiên, sự chuyển hướng hiện tại ít chú trọng đến tính mới lạ hơn và nhiều hơn đến tính hữu dụng, nhằm mục đích tích hợp album vào thói quen hàng ngày của người hâm mộ.

Yeonjun của TXT và chiếc quần đùi nằm trong album solo "NO LABELS: PART 01" của anh ấy.

Với việc phát trực tuyến định hình lại cách khán giả tiêu thụ âm nhạc, vai trò của album vật lý cũng thay đổi theo. Thay vì chỉ là một thiết bị nghe nhạc, giờ đây, nó hoạt động như một điểm tiếp xúc giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, được định hình bởi thiết kế, thương hiệu và cách sử dụng. Theo nghĩa đó, album K-pop không còn là một sản phẩm tĩnh mà là một nền tảng linh hoạt. Giá trị của nó không nằm ở cách lưu trữ âm nhạc, mà ở hiệu quả mở rộng thế giới của nghệ sĩ vào cuộc sống hằng ngày.