Lisa (BLACKPINK) trở lại thu hút 'triệu view' nhưng 'spotlight' lại đổ dồn vào nghi vấn Coachella

SVO - Lisa lại 'chiếm sóng' toàn bộ cuộc thảo luận, nhưng điều bất ngờ là câu chuyện về Coachella còn được quan tâm nhiều hơn chính sản phẩm âm nhạc.

Bad angel đã gây ấn tượng mạnh với màu sắc u tối, đậm chất điện ảnh và công nghệ. Đến nay, MV đã cán mốc hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube và vẫn còn tiếp tục tăng. Điều này cho thấy sức hút lớn của Lisa.

Dự án Bad angel thuộc thế giới ÆDEN – concept trình diễn mới của Anyma, nơi anh xây dựng một “vũ trụ số” giao thoa giữa khoa học viễn tưởng và thần thoại cổ đại. Lisa và Anyma xuất hiện giữa bối cảnh hoang tàn mang hơi hướng tương lai, gợi mở câu chuyện về con người, công nghệ và bản ngã. Đây là những chủ đề quen thuộc trong các dự án của nam DJ.

Anyma có tên thật là Matteo Milleri. Anh là một trong những nghệ sĩ tiên phong của dòng melodic techno, nổi tiếng với việc kết hợp âm nhạc giàu cảm xúc cùng công nghệ trình diễn thị giác 3D quy mô lớn. Các show diễn của Anyma không đơn thuần là nghe nhạc mà được xem như một trải nghiệm đa phương tiện mang tính nghệ thuật cao.

Bad Angel không phải là bước đi đơn lẻ. Trước đó không lâu, Anyma cũng gây chú ý khi hợp tác với Joji trong ca khúc Beautiful. Việc liên tiếp bắt tay với những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như Joji và đặc biệt là Lisa cho thấy chiến lược rõ ràng của Anyma: Đưa âm nhạc điện tử tiến gần hơn với thị trường đại chúng toàn cầu.

Dẫu vậy, điều khiến dân mạng “mất tập trung” khỏi bài hát lại nằm ở thời điểm phát hành. Bad angel ra mắt ngay trước khi Anyma debut show ÆDEN tại Coachella 2026. Đây là một cột mốc được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

Không chỉ vậy, Coachella vốn nổi tiếng với những màn xuất hiện bất ngờ của các "siêu sao". Và lần này, Lisa đang trở thành cái tên được réo gọi nhiều nhất. Trên mạng xã hội, mọi suy đoán đều đang hướng về một kịch bản: Lisa sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt để lần đầu trình diễn Bad angel trên sân khấu Coachella. Nếu điều này xảy ra, đây gần như chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc "viral" nhất mùa lễ hội năm nay.