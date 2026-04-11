Đẳng cấp hạng A của Tiêu Chiến thật đáng kinh ngạc!

Sau thông báo chính thức khởi quay bộ phim chiều hôm qua (10/4), chỉ số độ nổi tiếng của bộ phim đã đạt 22.000, và chỉ số độ nổi tiếng cá nhân của Tiêu Chiến đạt 46.000. Chỉ số micro-index (các hợp đồng tài chính có quy mô siêu nhỏ, tương đương 1/10 giá trị của các hợp đồng E-mini tiêu chuẩn và hệ thống đánh giá giá trị nội dung, hiệu quả phát sóng của dự án phim truyền hình, đặc biệt phổ biến trên các nền tảng trực tuyến) của bộ phim tăng vọt lần lượt 306% và 433.745%. Bộ phim đã đứng đầu xu hướng trên nền tảng Tencent suốt cả ngày, đạt đỉnh điểm chỉ số độ nổi tiếng là 13.034 [666]. Tài khoản Weibo chính thức tăng thêm 501.000 người theo dõi, và tài khoản Douyin chính thức tăng thêm 444.000 người theo dõi. Chỉ số độ nổi tiếng của bộ phim đã leo lên mức cao kỷ lục 13.

Ba yếu tố khiến bộ phim 'hot' đến như vậy dù chưa bắt đầu quay là bởi: "Thứ nhất, mặc dù thể loại "dòng chảy vô tận" đã phổ biến trong tiểu thuyết trực tuyến nhiều năm nay, nhưng sự kết hợp giữa bối cảnh hậu tận thế và hệ thống tiến triển giống như trò chơi vẫn là một chủ đề tương đối mới mẻ đối với phim truyền hình. Thứ hai, hầu hết các nhân vật trong phim đều rất trẻ, cho phép tạo nên một sản phẩm hợp thời. Khán giả đôi khi cảm thấy nhàm chán với công thức các diễn viên chính trẻ, nổi tiếng bên cạnh các diễn viên kỳ cựu. Nó kém hấp dẫn hơn so với một dàn diễn viên gồm nhiều diễn viên trẻ thể hiện tài năng của họ. Loại phim truyền hình tập trung vào nam chính như thế này rất hiếm. Và cuối cùng, không thể không nhắc đến sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến đóng vai trò quan trọng cho bộ phim. Sự tham gia của Tiêu Chiến đã trực tiếp giải quyết những thách thức lớn nhất khi chuyển thể cuốn tiểu thuyết này thành phim điện ảnh hoặc truyền hình: ngân sách hiệu ứng đặc biệt và chất lượng kịch bản. Tuy nhiên, bên cạnh sự đảm bảo về đầu tư, về kịch bản, nhiều diễn viên trong ngành giải trí Trung Quốc thường ngay lập tức yêu cầu sửa đổi kịch bản để phù hợp với vai diễn của họ sau khi đồng ý hợp tác, nhưng Tiêu Chiến không bao giờ làm điều này. Anh ấy điều chỉnh diễn xuất của mình để phù hợp với nhân vật. Một kịch bản hay, dàn diễn viên thể hiện nhân vật một cách chân thực, cùng với khâu sản xuất tốt là sự lựa chọn tối ưu cho một bộ phim truyền hình dài tập chất lượng cao".