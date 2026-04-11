Wanna One cạnh tranh sát sao BTS trong bảng xếp hạng tháng Tư

Tuệ Nghi
SVO - BTS đã dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nam K-Pop tháng Tư, tăng 165,57% so với tháng trước, trong khi Wanna One đã vươn lên 3 bậc so với tháng trước để chiếm vị trí thứ 2 cũng cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng 55,35%.

Theo bảng xếp hạng hằng tuần mới nhất (3-9/4) được công bố vào ngày 11 bởi nền tảng phát nhạc và âm thanh toàn cầu Spotify, BTS đã đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng toàn cầu ở cả hai hạng mục Album hàng đầu hằng tuần Bài hát hàng đầu hằng tuần. Họ đã giữ vững vị trí số một trên cả hai bảng xếp hạng trong tuần thứ ba liên tiếp.

Tất cả 14 ca khúc trong album đều lọt vào bảng xếp hạng Weekly Top Song Global trong ba tuần liên tiếp, và đáng chú ý là 13 ca khúc có lời, không tính ca khúc chuyển tiếp No. 29 đều nằm trong top 50. Trên bảng xếp hạng hàng ngày Daily Top Song Global, nhóm tiếp tục duy trì sự nổi tiếng lâu dài của mình bằng cách giữ vị trí số một trong 21 ngày liên tiếp (từ 20/3 đến 9/4). Với thành tích này, BTS trở thành nghệ sĩ có nhiều ca khúc nhất trên cả bảng xếp hạng Top Song Global hằng ngày và hằng tuần tính đến ngày 9/4. Trong khi đó, BTS đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng album chính của Billboard Mỹ, Billboard 200, và bảng xếp hạng ca khúc chính Hot 100, với album ARIRANG vào ngày 4/4. Trên Billboard 200, họ trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có hai tuần liên tiếp ở vị trí số một.

isp20260411000018800x0.jpg

Trong khi đó, Wanna One đang chuẩn bị cho lần tái hợp đầu tiên sau 7 năm với một mùa đặc biệt của chương trình truyền hình thực tế Wanna One GO.

wanna-one.jpg

30 nhóm nhạc nam K-Pop hàng đầu về danh tiếng thương hiệu trong tháng Tư, theo thứ tự là: BTS, Wanna One, Seventeen, ENHYPEN, Stray Kids, Big Bang, The Boyz, EXO, SHINee, TWS, CORTIS, Shinhwa, Super Junior, NCT, BOYNEXTDOOR, BTOB, INFINITE, ALPHA DRIVE ONE, ZEROBASEONE, ATEEZ, MONSTA X, 2PM, RIIZE, ASTRO, TREASURE, Highlight, VIXX, ONF, IDID và TVXQ.

Xem thêm

Cùng chuyên mục