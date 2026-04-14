Học ngôn ngữ để thấy bản thân được tỏa sáng

SVO - Lương Nguyệt Anh - sinh viên năm 4 ngành Trung Quốc học, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội từng xuất sắc đạt Giải Ba cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc Đà Nẵng 2025. Đây là thành tựu quan trọng giúp nữ sinh có cơ hội được làm việc tại tập đoàn đa quốc gia ngay khi vừa tốt nghiệp đại học.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Mong muốn được đặt chân đến những vùng đất mới và hiểu hơn về con người, cảnh quan theo một phương diện chỉn chu nhất, Nguyệt Anh đã lựa chọn theo học tiếng Trung ngay từ khi còn là học sinh THPT. Sau khi lên đại học, Nguyệt Anh tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ tiếng Trung của trường. Tại đây, Nguyệt Anh có cơ hội được học tập và rèn luyện tiếng Trung cùng các thành viên khác thông qua các buổi sinh hoạt theo chủ đề về văn hóa, lịch sử Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc giao tiếp với các sinh viên Trung Quốc đang học trao đổi tại trường cũng giúp Nguyệt Anh cải thiện kỹ năng nghe - nói và tăng sự tự tin khi sử dụng ngôn ngữ.

Nguyệt Anh giao lưu với các bạn tân sinh viên.

Nguyệt Anh phát biểu trong hội nghị kiện toàn CLB Tiếng Trung C2.

Bằng sự cố gắng và nghị lực, Nguyệt Anh 2 lần liên tiếp đạt giải tại cuộc thi “Diễn kịch bằng tiếng Hán” diễn ra tại Đại học Đại Nam (2024-2025), 3 năm liên tiếp là thành viên Ban chủ nhiệm CLB tiếng Trung C2 thuộc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đạt được nhiều giải thưởng khác trong các cuộc thi, nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường. Cùng với đó, Nguyệt Anh cũng tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như 3 năm liền đảm nhận vai trò Ban Tổ chức các chương trình của Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc và CLB tiếng Trung (2023-2025), tham gia giao lưu biểu diễn nghệ thuật dân tộc quốc tế tại Học viện Sư phạm Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc năm 2024, tham gia diễn thuyết trong chương trình “Tham quan trải nghiệm văn hóa dân tộc Choang Trung Quốc và đổi mới công nghệ 2025” tại Đại học Nam Ninh.

Nguyệt Anh đại diện phát biểu trong chuyến trao đổi với Đại học Nam Ninh.

Nguyệt Anh nhận khen thưởng sinh viên tiêu biểu.

Tháng 5/2025, Nguyệt Anh đạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Hán Ngữ 2025. Đây được coi là “đòn bẩy” mạnh mẽ giúp Nguyệt Anh có thêm sự tự tin vào bản thân và định hướng trong tương lai. Tại cuộc thi, dù áp lực nhưng Nguyệt Anh đã tự trấn an bản thân và hoàn thành xuất sắc phần thi của mình, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần học tập tích cực và khẳng định sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Trung của sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Không dừng lại tại đó, nhằm nâng cao kỹ năng và bản lĩnh sân khấu, Nguyệt Anh tiếp tục tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2025 diễn ra tại Đại học Duy Tân (Thành phố Đà Nẵng). Với chủ đề “Tăng cường giao lưu nhân văn, thắt chặt tình hữu nghị Việt - Trung”, Nguyệt Anh đã làm nổi bật vai trò của giới trẻ trong việc kết nối, thúc đẩy sự thấu hiểu và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nền văn hóa Việt - Trung. “Mình thấy rằng, bên cạnh những nỗ lực từ phía chính phủ thì chính những hành động thiết thực của người trẻ cũng góp phần tạo nên sự gắn kết bền vững giữa hai nền văn hóa Việt - Trung” - Nguyệt Anh chia sẻ về phần thi của mình.

Nguyệt Anh (bên trái) nhận giải cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc.

Với khả năng lập luận chặt chẽ và cách diễn đạt thuyết phục, Nguyệt Anh đã xuất sắc vượt qua hơn 1000 thí sinh để đạt giải Ba chung cuộc. Chiến thắng này như một minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt những năm tháng rèn luyện ngôn ngữ mỗi ngày của Nguyệt Anh.

Tuy nhiên, đằng sau những thành công đã gặt hái được cũng là những áp lực vô hình mà Nguyệt Anh từng đối mặt. Việc phải cân bằng giữa học tập, sinh hoạt câu lạc bộ và thời gian dành cho bản thân bị chênh lệch khiến cho Nguyệt Anh dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng may mắn thay, bên cạnh Nguyệt Anh vẫn luôn có sự ủng hộ từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Hơn hết, Nguyệt Anh cũng luôn tin rằng, mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách, vì thế khó khăn cũng chỉ là những bước đệm trên hành trình phía trước.

“Học thêm một ngôn ngữ, mở ra một cuộc đời”

Trong bối cảnh hội nhập và sự phát triển ngày càng mạnh của AI hiện nay, việc học ngoại ngữ dần trở thành điều cần thiết hơn bao giờ hết, trở thành một kỹ năng thiết yếu, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Đây được coi là một trong những “bệ phóng” không chỉ trong công việc mà còn tiến xa hơn với thế giới. Nắm bắt được điều này, Nguyệt Anh đã nhanh chóng tận dụng và trở thành nhân viên tại bộ phận Hành chính Nhân sự, Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Yadea (Việt Nam) - thương hiệu xe điện nổi tiếng của Trung Quốc.

Nguyệt Anh đại diện Yadea tham gia Ngày hội việc làm 2026 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang.

Hàng ngày, Nguyệt Anh sẽ sàng lọc CV, liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với các ứng viên. Nhờ kỹ năng giao tiếp nhạy bén và sự linh hoạt, nhanh nhẹn trong công việc, Nguyệt Anh đã có nhiều đóng góp tích cực tại công ty. Đặc biệt, nền tảng tiếng Trung tốt là một trong những yếu tố giúp Nguyệt Anh thuận lợi hơn trong các hoạt động tại công ty như đảm nhiệm vai trò MC trong các chương trình, lễ kỷ niệm, tham gia tuyển dụng tại các trường đại học hay hỗ trợ xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho nhân sự mới.

Nguyệt Anh (bên trái) đảm nhận vai trò MC Cuộc thi Tài năng Hán Ngữ tại trường đại học.

Nguyệt Anh chia sẻ: “Học tiếng Trung là quyết định đứng đắn đối với mình. Vì công ty là doanh nghiệp lớn của Trung Quốc nên việc có nền tảng tiếng Trung từ trước đã giúp mình thuận lợi hơn trong việc giao tiếp, xử lý công việc và trao đổi với mọi người mà không cần phụ thuộc vào công cụ dịch.” Bên cạnh đó, Nguyệt Anh cũng bày tỏ rằng, việc áp dụng tiếng Trung vào cuộc sống hàng ngày có nhiều điểm khác biệt so với việc học lý thuyết trong sách vở. Khi đã được làm việc trực tiếp với các đồng nghiệp, cấp trên là người Trung, bản thân cô đã cải thiện hơn các kỹ năng như nghe, nói hay phản xạ nhanh hơn khi giao tiếp.

Từ những trải nghiệm của mình, Nguyệt Anh cho rằng việc học ngoại ngữ là cả một quá trình dài, thậm chí sẽ có lúc bạn nghi ngờ chính năng lực của bản thân hay vô tình trở nên căng thẳng, lo lắng. Song, kết quả chắc chắn sẽ giúp các bạn thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận thông tin toàn cầu, nắm bắt xu hướng hội nhập và mở rộng cơ hội nghề nghiệp, tiếp cận được các vị trí tốt tại nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoặc tập đoàn đa quốc gia.

Nguyệt Anh cũng bày tỏ rằng, việc học tiếng Trung là cả một hành trình dài, vậy nên mỗi người học cần có mục tiêu rõ ràng, tạo môi trường để thực hành ngôn ngữ đó thường xuyên và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. “Khi bạn hiểu và sử dụng được một ngôn ngữ khác, bạn có thể bước vào một thế giới mới, trải nghiệm một nền văn hóa mới, thậm chí là suy nghĩ theo một cách khác. Đó không chỉ là việc học, mà là một hành trình trưởng thành, khám phá, hoàn thiện và đưa bản thân mình trở nên tỏa sáng” - Nguyệt Anh chia sẻ.

