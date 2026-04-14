Nữ sinh viên 5 tốt NEU chinh phục Quý quân cuộc thi sáng tạo nội dung cùng danh hiệu Đoàn viên Xuất sắc Tiêu biểu

SVO - Phạm Hoài An (sinh năm 2006, Hải Phòng) ghi dấu với nhiều thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động sinh viên. Không chỉ đạt Quý quân cuộc thi Ngôi sao Sáng tạo nội dung HyperCreative 2025, Hoài An còn nhận học bổng Khuyến khích học tập 2/2 học kỳ, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Đoàn viên Xuất sắc Tiêu biểu”.

Theo đuổi Quan hệ công chúng để lan tỏa giá trị sống khỏe từ sớm

Hoài An hiện là sinh viên năm hai ngành Quan hệ công chúng, Khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), lựa chọn con đường học tập gắn với định hướng phát triển kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động. Với Hoài An, Quan hệ công chúng không chỉ là một ngành học mà còn là công cụ để xây dựng thương hiệu, lan tỏa thông điệp và kết nối cộng đồng một cách bền vững.

Hoài An với hình ảnh năng động, tự tin.

Trong quá trình học tập, Hoài An ghi dấu với học bổng Khuyến khích học tập ở cả hai học kỳ và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học năm học 2024-2025. Hoài An chia sẻ: “Mình không muốn giới hạn bản thân chỉ trong việc học, mà luôn tìm kiếm cơ hội trải nghiệm để trưởng thành hơn, hiểu rõ giá trị của sự sẻ chia và rèn luyện kỹ năng”. Đối với Hoài An, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân theo các tiêu chí toàn diện, hướng tới tạo ra những giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Trưởng thành từ trải nghiệm thực tiễn trong truyền thông và hoạt động Đoàn - Hội

Danh hiệu Quý quân Cuộc thi Ngôi sao Sáng tạo nội dung HyperCreative 2025 đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng của Hoài An khi còn là sinh viên năm hai với nền tảng chuyên môn chưa nhiều. Bước vào một sân chơi mang tính chuyên nghiệp, Hoài An đối mặt với không ít áp lực khi phải đồng thời đảm bảo tiến độ học tập, bài tập nhóm và các vòng thi.

Hoài An đạt danh hiệu Quý quân Cuộc thi Ngôi sao Sáng tạo nội dung HyperCreative 2025, đánh dấu bước trưởng thành trong lĩnh vực truyền thông, dưới sự đồng hành của mentor Ely Ít Clean.

Tham gia cuộc thi, Hoài An có cơ hội trải nghiệm nhiều vai trò trong lĩnh vực truyền thông như dẫn dắt trước ống kính, xây dựng ý tưởng, viết kịch bản và triển khai kế hoạch. Quá trình thuyết trình giúp cô nhận diện hạn chế để hoàn thiện, đồng thời định hình rõ hơn hướng đi nghề nghiệp qua việc làm việc với mentor và người trong ngành.

Bên cạnh đó, Hoài An được vinh danh “Đoàn viên Xuất sắc Tiêu biểu” cấp Đại học. Qua hoạt động phong trào, cô rèn luyện tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, đồng thời học cách lắng nghe, dung hòa khác biệt. Các hoạt động tình nguyện mang lại góc nhìn thực tế, giúp Hoài An trân trọng giá trị hiện có và nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia. Với cô, Đoàn - Hội là môi trường quan trọng để hoàn thiện bản thân và định hình định hướng tương lai.

Hoài An đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Sự kiện workshop “Kim Cổ Âm Vang”, tích lũy kinh nghiệm tổ chức và điều phối chương trình.

Bản lĩnh tổ chức, kỹ năng trình bày và trách nhiệm cộng đồng trong hành trình trưởng thành

Trong vai trò Trưởng Ban Sự kiện workshop “Kim Cổ Âm Vang” cũng như sự kiện nội bộ tại NEU Debate Club, Hoài An đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và điều phối các chương trình. Quá trình này giúp cô rèn kỹ năng phân công, theo dõi tiến độ và phối hợp đội nhóm hiệu quả. Làm việc trong môi trường đa dạng quan điểm, Hoài An học cách lắng nghe, dung hòa và phát huy thế mạnh từng thành viên, từ đó nhận ra hiệu quả tập thể đến từ khả năng phối hợp, không phải sự đồng nhất.

Hoài An đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học năm học 2024-2025, ghi nhận sự phát triển toàn diện trong học tập và rèn luyện.

Song song với hoạt động tổ chức, việc đạt danh hiệu Thủ khoa tại Học viện Giọng nói và Kỹ năng THALIC VOICE mang lại cho Hoài An nền tảng quan trọng trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp và trình bày, yếu tố cốt lõi của ngành Quan hệ công chúng. Quá trình rèn luyện giúp cô cải thiện phát âm, kiểm soát hơi thở và nâng cao chất lượng giọng nói, từ đó tăng khả năng truyền tải thông điệp một cách rõ ràng, có cảm xúc và tạo sự kết nối với người nghe. Hoài An cho biết: “Mình nhận ra trong PR, việc truyền đạt thông tin không chỉ cần đúng mà còn phải rõ ràng, có cảm xúc và tạo được sự tin cậy”. Những cải thiện này không chỉ hỗ trợ trong học tập mà còn là hành trang quan trọng cho định hướng nghề nghiệp lâu dài.

Hoài An duy trì thể chất qua các danh hiệu “Sinh viên khỏe”, “Thanh niên khỏe”, tạo nền tảng cho phát triển toàn diện. Theo cô, sức khỏe giúp đảm bảo năng lượng, kỷ luật và sự ổn định tinh thần khi đối mặt áp lực. Đồng thời, Hoài An tham gia các hoạt động như Tiếp sức mùa thi 2025, UNVESAK, Ươm mầm xanh, Đổi giấy lấy cây, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Từ những trải nghiệm này, cô nhận ra giá trị của các hành động nhỏ và xác định việc phát triển bản thân cần gắn với đóng góp thiết thực cho xã hội.

Khởi tạo dự án chăm sóc sức khỏe từ nền tảng gia đình, lan tỏa lối sống chủ động đến cộng đồng

Từ định hướng học tập gắn với lĩnh vực Quan hệ công chúng, Hoài An đang từng bước triển khai dự án kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng. Lựa chọn lĩnh vực này, Hoài An xuất phát từ nhận thức rằng sức khỏe là nhu cầu thiết yếu và ngày càng được quan tâm trong bối cảnh chất lượng cuộc sống được nâng cao. Theo nữ sinh, chăm sóc sức khỏe chủ động không chỉ là xu hướng mà còn là một yêu cầu cần thiết trong đời sống hiện đại.

Hoài An tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Hoài An cho biết: “Mình mong muốn xây dựng một mô hình kinh doanh theo hệ thống, không chỉ cung cấp sản phẩm hay dịch vụ mà còn phát triển đội nhóm, đồng thời lan tỏa kiến thức và thói quen sống lành mạnh đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn trẻ”. Dự án không chỉ hướng tới hiệu quả kinh doanh mà còn đặt trọng tâm vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần hình thành lối sống cân bằng, bền vững. Đáng chú ý, hành trình này còn mang dấu ấn gia đình khi Hoài An được truyền cảm hứng từ người mẹ đang hoạt động trong cùng lĩnh vực, qua đó tiếp nối những giá trị tích cực và định hướng phát triển lâu dài.

Từ trải nghiệm học tập và hoạt động thực tế, Hoài An gửi gắm tới sinh viên Gen Z thông điệp về tinh thần chủ động và dám trải nghiệm. Theo cô, mỗi người chỉ có thể hiểu mình phù hợp với điều gì khi bắt đầu thử sức, còn khó khăn hay thất bại đều là một phần của quá trình trưởng thành.

Hoài An chủ động học hỏi và định hướng phát triển hệ thống kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe từ khi còn là học sinh cuối cấp, từng bước xây dựng nền tảng cho mục tiêu lâu dài.

Hoài An cho rằng sự năng động không nằm ở số lượng hoạt động tham gia mà ở giá trị tích cực mỗi cá nhân tạo ra cho xã hội. Với cô, thành công là kết quả của những nỗ lực nhỏ được tích lũy mỗi ngày và được duy trì bằng kỷ luật, hướng tới sự phát triển bền vững.

