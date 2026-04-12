Mai Đức Bình - Từ Á khoa xuất sắc đến định hướng trợ giảng và nghiên cứu viên trẻ

SVO - Á khoa Mai Đức Bình (GPA 3.84) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2021 ghi dấu với công bố quốc tế Q1, bài báo tại SOICT 2025, học bổng doanh nghiệp và top 10 đồ án xuất sắc. Từ nền tảng lập trình, Đức Bình chuyển hướng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, đồng thời tham gia giảng dạy và phát triển các dự án học tập ứng dụng.

Định hình con đường học thuật từ giảng đường đến nghiên cứu AI

Mình là Á khoa toàn khóa 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với GPA 3.84, tốt nghiệp chương trình Công nghệ thông tin Chất lượng cao, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo. Hành trình này được xây dựng trên định hướng học tập từ những năm còn theo học lớp chuyên Tin tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Ngay từ đầu, mình đã xác định theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ, dù ban đầu trúng tuyển ngành Điện - Điện tử nhưng đã chủ động xét tuyển và chuyển sang Công nghệ thông tin để theo đúng đam mê.

Đức Bình tham dự cuộc thi Coding Fest 2025 tại Đại học Sydney, Australia.

Nền tảng Tin học từ phổ thông giúp mình phát huy thế mạnh trong các học phần lập trình, đồng thời có cơ hội tham gia các kỳ thi lập trình ICPC ở cấp Học viện, khu vực và quốc gia. Những trải nghiệm này không chỉ rèn luyện tư duy thuật toán mà còn giúp mình nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm. Trong quá trình học, mình nhận được các học bổng tài năng từ doanh nghiệp như VPBank và Samsung, đây là nguồn động lực lớn để tiếp tục theo đuổi mục tiêu học thuật.

Từ năm thứ 4, mình tham gia làm trợ lý nghiên cứu tại Khoa Trí tuệ nhân tạo, được trực tiếp làm việc cùng các thầy cô và tham gia vào các đề tài khoa học. Kết quả là mình có một bài báo quốc tế Q1 với vai trò tác giả chính và một bài tại hội nghị quốc tế SOICT 2025 với vai trò đồng tác giả chính, góp phần đưa nhóm lọt top 10 đồ án xuất sắc nhất. Hiện tại, một số nghiên cứu của mình vẫn đang trong quá trình phản biện tại các tạp chí và hội nghị hàng đầu về AI, qua đó giúp mình xác định rõ định hướng lâu dài là theo đuổi con đường học thuật và khám phá tri thức mới.

Đức Bình tham dự Hội nghị quốc tế SOICT 2025 tại Nha Trang.

Hiện mình đang là trợ giảng và giảng viên tạo nguồn tại Khoa Trí tuệ nhân tạo, tiếp tục tham gia nghiên cứu đồng thời hỗ trợ giảng dạy, phát triển kỹ năng truyền đạt kiến thức. Song song với đó, mình cũng đang tìm kiếm cơ hội du học ở bậc cao hơn để tiếp tục theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu, từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành giảng viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Từ áp lực năm nhất đến bước chuyển trong hành trình nghiên cứu

Những ngày đầu bước vào giảng đường đại học, mình từng đối mặt với không ít áp lực khi xung quanh là những bạn có học bổng đầu vào và thuộc nhóm sinh viên xuất sắc của khóa, trong khi bản thân thậm chí ban đầu còn chưa đủ điểm trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin. Khối lượng kiến thức nặng hơn nhiều so với bậc phổ thông, cùng việc chưa có phương pháp học tập phù hợp khiến năm nhất của mình chỉ đạt GPA 3.33.

Đức Bình tại lễ vinh danh đồ án tốt nghiệp xuất sắc.

Bước sang năm hai, mình quyết định thay đổi. Mình đặt mục tiêu đạt học bổng khuyến khích học tập để phần nào giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, đồng thời chủ động điều chỉnh cách học: đọc bài trước khi lên lớp, phân bổ thời gian hợp lý, tích cực học nhóm và giảng lại kiến thức cho bạn bè. Chính sự thay đổi này đã giúp kết quả học tập cải thiện với điểm trung bình các kỳ đều trên 3.9 và liên tục nhận được học bổng.

Không dừng lại ở đó, từ cuối năm hai, mình bắt đầu tham gia các nhóm nghiên cứu để tích lũy kinh nghiệm. Ban đầu, mình theo hướng kỹ thuật, tập trung xây dựng và triển khai hệ thống. Đến năm tư, dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Trần Tiến Công, mình thực hiện dự án nghiên cứu phục vụ đồ án tốt nghiệp và từ đó xác định rõ con đường theo đuổi nghiên cứu lâu dài.

Đức Bình cùng đoàn sinh viên PTIT trong chuyến công tác và tham dự cuộc thi tại Australia.

Nhìn lại hành trình sinh viên, mình nhận ra sự tiến bộ không đến từ những bước nhảy vọt mà từ sự tích lũy từng ngày. Mỗi nỗ lực nhỏ, khi được duy trì đủ lâu, sẽ tạo nên sự thay đổi theo thời gian. Những năm tháng tại Học viện không chỉ giúp mình trưởng thành về kiến thức mà còn rèn luyện tư duy và bản lĩnh. Mình luôn trân trọng sự tận tâm của thầy cô, những người đã định hướng và truyền cảm hứng, cũng như biết ơn những người bạn đã cùng mình học tập, đồng hành qua những chặng đường quan trọng.

Người trẻ tạo giá trị từ công nghệ, văn hóa và khát vọng cống hiến

Là một người trẻ, mình luôn tin rằng để sống có ích cho xã hội, trước hết mỗi cá nhân cần sống có trách nhiệm với chính mình, không ngừng rèn luyện đạo đức, hoàn thiện nhân cách và xây dựng lối sống tích cực. Với mình, những hành động giản dị như quan tâm, sẻ chia với gia đình, bạn bè hay cộng đồng cũng chính là cách thiết thực để tạo ra giá trị. Quan trọng hơn, người trẻ cần xác định mục tiêu đúng đắn, nuôi dưỡng khát vọng và kiên trì theo đuổi những giá trị bền vững.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, mình cùng nhóm đã thực hiện một đề tài khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị di sản họa tiết cung đình Huế thông qua thiết kế trang sức. Đề tài hướng tới việc kết hợp tinh hoa văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại, cụ thể là ứng dụng mô hình khuếch tán (diffusion model) trong trí tuệ nhân tạo để tái hiện và sáng tạo các họa tiết đặc trưng. Mình tin rằng cách tiếp cận này không chỉ giúp di sản đến gần hơn với giới trẻ mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Đức Bình chụp ảnh lưu niệm tại Nhà hát Con Sò (Sydney Opera House), Sydney, Australia.

Song song với đó, mình hiện là trưởng nhóm phát triển chatbot trợ giảng cho một số môn học tại Học viện. Xuất phát từ thực tế mỗi sinh viên có tốc độ tiếp thu khác nhau, trong khi giảng viên khó theo sát từng cá nhân, nhóm mình đã xây dựng một hệ thống hỗ trợ học tập thông minh. Chatbot có thể giải đáp thắc mắc 24/7, cung cấp bài tập trắc nghiệm, theo dõi tiến trình học tập và trong tương lai hướng tới cá nhân hóa lộ trình học cho từng sinh viên. Mình kỳ vọng dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả học tập và thu hẹp khoảng cách về trình độ giữa các bạn.

Để có được mình của ngày hôm nay, mình hiểu rằng phía sau không chỉ là nỗ lực của bản thân mà còn là sự đồng hành và tình yêu thương vô điều kiện từ gia đình. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, những lúc áp lực và hoài nghi chính mình, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, âm thầm ủng hộ và tiếp thêm động lực để mình tiếp tục cố gắng. Với mình, mỗi bước tiến hôm nay không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là sự đáp lại những hy sinh, tin tưởng và kỳ vọng mà gia đình đã dành cho mình trên suốt hành trình trưởng thành.

Mình luôn giữ châm ngôn sống là: “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé”. Mỗi hành động, dù nhỏ nhưng nếu kiên trì và đi đúng hướng, đều có thể tạo nên những thay đổi lớn. Vì vậy, mình mong rằng các bạn trẻ hãy dám ước mơ, nuôi dưỡng hoài bão và chuẩn bị cho mình nền tảng kiến thức, kỹ năng vững chắc để tự tin bước vào tương lai, đồng thời đóng góp tích cực cho xã hội.

(Ảnh: NVCC)