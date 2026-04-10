Nữ sinh Bách khoa giành học bổng toàn phần trao đổi sang Đức, biến giấc mơ châu Âu thành hiện thực

SVO - Từng bật khóc sau vòng phỏng vấn vì bị đánh giá tiếng Anh chưa đủ tốt, Đinh Đặng Như Ngọc (2004), sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đã nỗ lực không ngừng để trở thành một trong 4 sinh viên xuất sắc nhất khoa Quản lý Công nghiệp giành được suất học bổng toàn phần trao đổi sang ESB Business School, Reutlingen University từ quỹ TL-Stiftung, Đức. Từ cơ hội này, cô nàng đã biến giấc mơ châu Âu tưởng chừng xa vời thành hành trình khám phá 13 quốc gia ở tuổi 22.

Từng nghĩ châu Âu là “giấc mơ xa xỉ”

Sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, chưa từng một lần ra nước ngoài, Như Ngọc từng mặc định rằng châu Âu là giấc mơ chỉ dành cho những người có điều kiện tài chính vững vàng. Trong suy nghĩ của Ngọc, đó là nơi có mức sống đắt đỏ, thủ tục visa cần chứng minh tài chính và những khoản chi phí vượt xa khả năng của gia đình cô. Có thời điểm, Ngọc từng tự ti đến mức cho rằng bản thân không đủ tiền để đi, cũng không đủ giỏi để có cơ hội.

“Trước đây mình nghĩ chắc phải cố gắng đi làm 10 năm mới đủ tiền du lịch châu Âu”, Ngọc chia sẻ.

Thế nhưng, chính những hình ảnh về Paris, Amsterdam hay mùa đông tuyết trắng qua phim ảnh đã âm thầm nuôi dưỡng trong cô một khát vọng rất đẹp: một ngày nào đó sẽ được tận mắt nhìn thấy châu Âu, được chạm vào cái lạnh của tuyết đầu mùa và dạo bước giữa những thành phố cổ kính. Ít ai ngờ, giấc mơ từng được xếp vào danh sách “xa xỉ” ấy lại đến với Ngọc sớm hơn tất cả những gì cô từng tưởng tượng.

Một lần dám thử đổi lấy hành trình đáng nhớ

Ngọc biết đến chương trình học bổng trao đổi của quỹ TL-Stiftung ngay từ năm nhất, qua lời giới thiệu của cô chủ nhiệm. Khi ấy, nữ sinh chỉ xem đó là một cơ hội rất xa vời.

Phải đến năm ba, khi đã có GPA 3.7/4.0, sở hữu nhiều thành tích như Top 10 học bổng kỹ sư tài năng trẻ Pasona Tech Vietnam, Top 3 Vietnam ESG Challenge 2024, cùng nhiều hoạt động ngoại khóa nổi bật tại CLB Đại sứ Bách khoa, cô mới quyết định làm hộ chiếu và thử nộp hồ sơ.

Như Ngọc nhận giải thưởng Top 3 Vietnam ESG Challenge 2024.

Quá trình ứng tuyển gồm ba vòng: hồ sơ, phỏng vấn với khoa và phỏng vấn với đại diện quỹ. Thử thách lớn nhất với Ngọc lại đến từ chính kỹ năng speaking (nói) - điểm cô từng tự ti nhất. Ở vòng phỏng vấn với khoa, vì không thể diễn đạt trọn vẹn suy nghĩ bằng tiếng Anh, Ngọc đã bật khóc ngay sau khi bước ra khỏi phòng vì nghĩ mình chắc chắn bị loại.

“Mình bị đánh giá là tiếng anh không tốt, vì cản trở đó nên mình không đủ năng lực để trình bày tất cả những ý mình muốn nói. Hôm phỏng vấn ra là mình khóc luôn vì nghĩ rớt rồi”, Ngọc kể lại.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô chọn cách lao vào cải thiện điểm yếu. Từ lúc vượt qua vòng phỏng vấn với khoa, Ngọc dành mỗi ngày để luyện nói, soạn sẵn gần 20 câu hỏi phỏng vấn, tìm hiểu kỹ về trường học, cuộc sống tại Đức và thậm chí tự luyện giao tiếp với ChatGPT như một người bạn đồng hành.

Chính những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang đến trái ngọt, cô trở thành một trong 4 sinh viên xuất sắc nhất khoa nhận học bổng toàn phần trị giá 5.200 Euro/học kỳ cùng miễn học phí tại trường đối tác.

Như Ngọc (thứ hai từ trái qua) chụp hình cùng cô Heidi - đại diện quỹ học bổng TL-Stiftung và các bạn nhận được học bổng.

Dù đã nỗ lực rất nhiều để giành được suất học bổng, ấy vậy mà cô nàng thừa nhận từng có lúc muốn từ bỏ vì áp lực tài chính đè nặng.

“Lúc đó mình vui nhưng lo lắng nhiều hơn. Mình từng nghĩ đến chuyện từ chối học bổng vì sợ gia đình không đủ khả năng lo những khoản chi phí ban đầu”, Ngọc chia sẻ.

May mắn thay, nhờ có sự động viên từ thầy Trần Duy Thanh - Phó trưởng khoa Quản lý Công nghiệp, cùng sự hỗ trợ kịp thời từ cô Heidi của quỹ TL-Stiftung đã giúp cô giữ lại cơ hội quý giá ấy. Và cũng từ đây, hành trình mới của Như Ngọc chính thức bắt đầu.

Hành trình khám phá 13 quốc gia châu Âu

Một học kỳ trao đổi tại Đức không chỉ mang đến cho Như Ngọc trải nghiệm học tập quốc tế mà còn mở ra hành trình khám phá 13 quốc gia châu Âu - giấc mơ mà cô từng nghĩ sẽ rất lâu nữa mới có thể chạm tới.

Như Ngọc (bên trái) và bạn rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, tham dự International day tại ESB Business School.

Từ Đức, Ngọc đặt chân đến Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Áo, Liechtenstein, CH Czech, Hungary, Italy… Mỗi nơi để lại trong cô một dấu ấn riêng về kiến trúc, con người và văn hóa.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Ngọc là chuyến solo trip (du lịch một mình) 2 tuần mùa Giáng sinh qua Amsterdam, Copenhagen và Stockholm. Một mình đeo balo 10kg, di chuyển bằng FlixBus xuyên đêm suốt 16 tiếng, tự đặt hostel (loại hình lưu trú giá rẻ), săn vé rẻ, tìm đường giữa những thành phố xa lạ, Ngọc học được cách tự giải quyết mọi vấn đề mà không còn trông chờ vào bất kỳ ai. Có những lần cô nhầm sân ga, lỡ chuyến xe, gặp sự cố ngoài kế hoạch nhưng Ngọc luôn chủ động tìm cách xử lý, giữ bình tĩnh và tiếp tục hành trình của mình. Chính những trải nghiệm ấy đã giúp cô trở nên tự lập và trưởng thành hơn rất nhiều.

Chuyến solo trip đáng nhớ của Như Ngọc tại Copenhagen, Đan Mạch.

“Solo trip khiến mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mình không còn sợ khó khăn, không còn sợ phải ở một mình với vấn đề nữa”, Ngọc chia sẻ.

Sau hành trình ấy, điều lớn nhất cô nhận lại không phải là số quốc gia đã đi qua, mà là một phiên bản bản thân hoàn toàn khác: biết lên kế hoạch, quản lý tài chính, chủ động kết nối với người lạ và dám đưa ra quyết định.

“Mình không trở nên giàu có sau chuyến đi, nhưng mình giàu trải nghiệm”, Ngọc nói.

Nhìn lại hành trình của mình, Như Ngọc mong muốn gửi gắm tới các bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ học bổng quốc tế một lời nhắn nhủ chân thành:

“Nếu mình thử thì sẽ có cơ hội, 50% hoặc 1% nhưng nếu mình không thử thì sẽ mãi mãi là 0%. Mình từng tự ti rất nhiều về bản thân, rõ ràng tiếng anh không tốt, hồ sơ không mấy nổi bật, nhưng mình đã thử, dẫu nó là 1% thì mình cũng tự hào vì ít nhất đã vượt qua sự tự ti để “thử”. Và từ đó mình đã trở nên rất khác, mình dám làm nhiều thứ hơn, mình tin vào bản thân hơn, và có thêm động lực để phát triển và hoàn thiện bản thân. Vì vậy hãy tận dụng tất cả mọi cơ hội khi còn có thể, take the risk (hãy mạo hiểm)”.