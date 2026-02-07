Tết về sớm trong khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

SVO - Những ngày cuối năm, khi tiết trời se lạnh, không khí Tết đã lan tỏa khắp khuôn viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam qua chuỗi hoạt động Xuân thường niên, thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. Từ hội thi gói bánh chưng, bày mâm cỗ truyền thống, đến hội chợ Xuân, gian hàng nông sản và trò chơi dân gian, chương trình mang đến cho sinh viên một không gian trải nghiệm Tết cổ truyền sinh động, gần gũi.

Được tổ chức định kỳ nhiều năm, hoạt động chào Xuân đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của Học viện mỗi dịp Tết đến. Không chỉ tạo không khí vui tươi, chương trình còn giúp sinh viên hiểu hơn về ý nghĩa của Tết Nguyên đán – thời khắc sum vầy, tri ân cội nguồn và gìn giữ những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Những mâm cỗ bắt mắt được trình bày.

Điểm nhấn của chương trình là Hội thi gói nấu bánh chưng và trưng bày mâm cỗ ẩm thực truyền thống, nơi các đơn vị mang đến những chiếc bánh chưng vuông vắn, xanh mướt cùng các mâm cỗ được chuẩn bị công phu, thể hiện sự khéo léo và tinh thần gìn giữ nét đẹp ẩm thực ngày Tết. Không ít sinh viên lần đầu được trực tiếp tham gia gói bánh, nhóm bếp, qua đó hiểu thêm về những phong tục quen thuộc trong mỗi gia đình Việt.

Chương trình thu hút quan tâm của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong học viện.

Song song với hội thi, khu hội chợ Xuân và trưng bày sản phẩm nông nghiệp trở thành không gian sôi động nhất, thu hút đông đảo sinh viên tham quan, trải nghiệm. Nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc sản vùng miền, sản phẩm nghiên cứu – ứng dụng của Học viện được giới thiệu, góp phần gắn hoạt động vui Xuân với lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu đặc thù của nhà trường.

Đáng chú ý, nhiều gian hàng do chính sinh viên và các câu lạc bộ phụ trách, vừa mang tính trải nghiệm, vừa là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng tổ chức, giao tiếp và tiếp cận thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Với nhiều sinh viên, đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn là bài học thực tế sinh động ngoài giảng đường.

Những mâm cỗ Tết ấn tượng.

Không khí Tết càng thêm rộn ràng với các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan… Những tiếng cười, tiếng cổ vũ vang lên liên tục, tạo nên sự gắn kết tự nhiên giữa sinh viên các khoa, các khóa, giúp các bạn tạm gác lại áp lực học tập trong những ngày cuối năm.

GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham quan, trải nghiệm tại chương trình.

Ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho "liên quân' Khoa Kinh tế Quản lý và Viện Kinh tế và Thể chế Nông nghiệp; giải Nhất cho Khoa Thủy sản; cùng các giải Nhì, giải Ba cho những đơn vị có phần thể hiện ấn tượng. Các giải thưởng không chỉ ghi nhận sự chuẩn bị công phu mà còn khích lệ tinh thần tham gia, sáng tạo của sinh viên và các đơn vị.

Theo đại diện Học viện, chuỗi hoạt động Xuân thường niên không chỉ nhằm tái hiện không khí Tết cổ truyền mà còn hướng tới xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi sinh viên được học tập, trải nghiệm và trưởng thành cả về kiến thức lẫn kỹ năng sống.

Sinh viên hào hứng tham gia các hoạt động.

Khi chương trình khép lại, dư âm của những ngày “ăn Tết sớm” vẫn còn đọng lại trong nụ cười và sự háo hức của sinh viên. Với nhiều người, đó không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà còn là ký ức đẹp của thời sinh viên – nơi Tết đến không chỉ ở gia đình, mà còn hiện hữu ngay trong chính ngôi trường mình gắn bó.