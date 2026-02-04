Sinh viên đưa nông sản từ giảng đường lên sàn thương mại điện tử

Tối 3/2, Học viện Nông nghiệp Việt Nam khai mạc Hội chợ Xuân 2026 với chủ đề “Kết nối nông sản – Lan tỏa Tết Việt”, đồng thời ra mắt Sàn thương mại điện tử VNUA-MART. Sự kiện thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, Hội chợ được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đổi mới giáo dục – đào tạo.

Theo bà Lan, Nghị quyết 57 xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững; Nghị quyết 71 nhấn mạnh yêu cầu gắn đào tạo với thực tiễn. Trên tinh thần đó, Học viện định hướng các hoạt động tại Hội chợ không chỉ nhằm quảng bá nông sản, mà còn tạo môi trường học tập thực tế cho sinh viên.

“VNUA-MART không đơn thuần là một sàn thương mại điện tử, mà là công cụ để sinh viên được học và thực hành các mô hình kinh tế số, từ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc đến kết nối thị trường cho nông sản”, Giám đốc Học viện nói.

Tại Hội chợ, nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm do chính giảng viên và sinh viên Học viện nghiên cứu, phát triển, đặc biệt là các giống hoa – cây cảnh mới, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ. Sinh viên trực tiếp tham gia thuyết minh, bán hàng, hỗ trợ đấu giá và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.

Nguyễn Thị Minh Anh (năm thứ ba, Khoa Công nghệ sinh học) cho biết, cô lần đầu được tham gia đầy đủ các khâu từ giới thiệu sản phẩm đến tiếp cận người tiêu dùng. “Việc đưa sản phẩm nghiên cứu lên sàn thương mại điện tử giúp chúng mình hiểu rõ hơn cách sản phẩm khoa học có thể đi vào thị trường, thay vì chỉ dừng lại trong phòng thí nghiệm”, Minh Anh nói.

Cùng tham gia vận hành gian hàng, Trần Văn Hùng (Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn) cho rằng, Hội chợ là dịp để sinh viên tiếp cận thực tế kinh doanh nông sản. “Những trải nghiệm này giúp chúng mình hình dung rõ hơn về chuỗi giá trị nông nghiệp và cơ hội khởi nghiệp sau khi ra trường”, Hùng chia sẻ.

Đánh giá về sự kiện, ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định Hội chợ đã tạo môi trường trực quan để sinh viên tiếp cận thị trường, từ đó hình thành tư duy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo ông, việc ra mắt VNUA-MART là hướng đi phù hợp trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, góp phần nâng cao giá trị nông sản thông qua minh bạch nguồn gốc và quy trình sản xuất.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm phát triển sản phẩm và hỗ trợ tiêu thụ nông sản qua VNUA-MART. Các hoạt động này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian thực tập, nghiên cứu và khởi nghiệp cho sinh viên.

Hội chợ Xuân 2026 được tổ chức như không gian văn hóa – sáng tạo đậm sắc Tết, với hàng trăm gian hàng nông sản, hoa – cây cảnh, cùng các trò chơi dân gian. Ngay trong ngày khai mạc, sự kiện đã thu hút đông đảo sinh viên và người dân đến tham quan, mua sắm.