Học tập là con đường nhanh nhất đến với thành công và nâng cao giá trị bản thân

Mình là Nguyễn Hà Phương Uyên (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Hiện tại, mình đang là sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Có thể nói, mình là một người dành niềm đam mê rất lớn với việc học, bởi với mình, học tập sẽ là con đường nhanh nhất giúp mình đạt đến thành công và nâng cao giá trị của bản thân.

Từ Tiểu học cho đến khi lên Đại học, mình luôn cố gắng ở từng môn học để có được thành tích tốt nhất và đạt được nhiều học bổng, việc học của mình không chỉ dừng lại ở việc học tập trên ghế nhà trường, mà mình còn học thêm nhiều kiến thức ở ngoài đời sống như: Cách giao tiếp, cách tiết kiệm, cách đầu tư, cách kinh doanh,... Vốn từ nhỏ mình chỉ sống với mẹ, vậy nên bản thân mình là một người rất thích tự lập ngay cả khi còn rất sớm. Thấy mẹ đi làm cực khổ mỗi ngày, bận với nhiều công việc nên mọi thứ mình đều tự lo, từ việc đi học đến trường, tự học, rồi tự nấu ăn cho chính mình, cố gắng tiết kiệm để giảm gánh nặng cho mẹ. Và, để có thêm chi phí học tập, ngay từ nhỏ mình đã theo mẹ vào rẫy cao su để làm phụ giúp kiếm thêm thu nhập phục vụ cho việc đi học.

Ước mơ của mình là kiếm được thu nhập cao để giúp gia đình và có một gia đình hạnh phúc. Trong những mục tiêu lớn nhất trong năm nay, sau khi ra trường mình mong muốn sẽ trở thành nhân viên của “Big4 bank” – một trong top 4 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam. Sau hai đến ba năm đi làm có kinh nghiệm, mình sẽ định hướng, tiếp tục hành trình học tập của bản thân lên thạc sĩ để nâng cao trình độ của bản thân mình hơn.

Hiện tại bên cạnh công việc học, mình đang là một gia sư dạy thêm các môn tự nhiên (Toán, Lý, Hóa) cho các bạn học sinh lớp 8, lớp 9 và luyện thi đại học lớp 12. Công việc này giúp mình có thêm nguồn thu nhập, cũng như duy trì niềm đam mê của bản thân với các môn học. Song, là một người hoạt ngôn, năng động vậy nên mình cũng rất thích làm MC và yêu thích việc chụp ảnh để bản thân có thể trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực.

Mặc dù bận rộn với nhiều công việc, cũng như việc học nhưng mình vẫn luôn có sở thích nấu ăn mỗi ngày và làm những thức uống yêu thích cho bản thân. Thỉnh thoảng, khi có quá nhiều áp lực với công việc và học tập, để giải tỏa mình sẽ đi du lịch, tìm kiếm cho mình một cảm giác thoải mái hơn.

Có một điều không may mắn là khi còn 5 tuổi, mình bị căn bệnh nấm da đầu, khiến cho một mảng tóc lớn ở giữa đầu mình bị mất, làm mình cảm thấy rất mất tự ti. Do hoàn cảnh khó khăn nên mình cũng không biết cách ăn mặc và chăm sóc bản thân. Do đó, trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, mình luôn bị các bạn miệt thị ngoại hình, xa lánh, luôn dành cho mình những lời chế giễu. Hay ngay cả khi ngồi học trong lớp học, các bạn luôn tìm cách tránh xa mình, có các hoạt động gì mình vẫn luôn là người bị lãng quên. Điều đó khiến mình cảm thấy rất buồn và có lúc không dám đến lớp học.

Đến khi lên đại học, có điều kiện phát triển, mình đã chú trọng chăm sóc bản thân hơn. Mình bắt đầu chăm sóc da, trị mụn, tập trang điểm và lựa chọn cho mình một phong cách ăn mặc đẹp hơn, đúng với cá tính của mình. Dần dần, mình dần tự tin hơn với bản thân, đồng thời là được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, vết sẹo lớn trên đầu mình vẫn còn, và mình thường phải lấy tóc ở phần mái để che đi. Để khắc phục được nó, mình cũng đang cố gắng tiết kiệm tiền để có chi phí cấy tóc, giúp bản thân hoàn thiện hơn.

Đối với công việc cũng như học tập, mình luôn lên kế hoạch cho mọi thứ và nỗ lực không ngừng để hoàn thành một cách tốt nhất. Xã hội ngày càng phát triển để có thể theo kịp mình luôn muốn thử thách bản thân bằng cách đặt ra cho mình nhiều mục tiêu để cố gắng hơn. Mặc dù bận rộn với công việc, học tập nhưng mình vẫn luôn cân bằng mọi thứ để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, hiểu được ý nghĩa cuộc sống.

Một hình ảnh mà mình luôn hướng đến trong công việc là một người chuyên nghiệp, làm việc hết mình để tạo ra giá trị. Thoát khỏi công việc, vẫn là một người con gái nhẹ nhàng, là người phụ nữ của gia đình. Mình luôn nỗ lực mỗi ngày để phát triển kiến thức, kỹ năng, tầm hiểu biết của bản thân, cũng như không quên dành một phần nhỏ chăm sóc cho ngoại hình, để mình trở nên sáng hơn, yêu chính bản thân mình hơn. Mặc dù, vẻ đẹp ngoại hình giúp mình thuận lợi trong cuộc sống, tuy nhiên với mình, vẻ đẹp ở thùy trán, vẻ đẹp của sự tri thức mới là nét đẹp không tàn phai và không bị lãng quên.

Một câu nói mình rất yêu thích: “Không có gì là không thể, bạn hãy cố gắng bạn sẽ thành công”.