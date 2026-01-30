Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Giáo dục

Google News

Học viện Tài chính chi tiền tỉ lì xì Tết toàn bộ sinh viên

Lê Vượng
SVO - Tại chương trình "Xuân yêu thương - Cùng về quê hương 2026" diễn ra chiều 30/1, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện Tài chính chia sẻ với phóng viên: Năm nay là năm đầu tiên nhà trường quyết định "lì xì" Tết cho toàn bộ khoảng 20 nghìn sinh viên, mỗi em 100 nghìn đồng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng lựa chọn hơn 50 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập để trao tặng phần quà 1 triệu đồng; toàn bộ cán bộ, giảng viên và người lao động đều có quà Tết.

aof-li-xi-sinh-vien-5.jpg
Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, chương trình "Xuân yêu thương - Cùng về quê hương" do Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Học viện phối hợp tổ chức đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo đời sống cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.
aof-li-xi-sinh-vien-2.jpg
TS Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tài chính gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.
aof-li-xi-sinh-vien.jpg
Mới đây, Học viện Tài chính đã ban hành quyết định về việc chi tiền "lì xì" cho sinh viên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mỗi sinh viên, học viên sẽ nhận được mức lì xì là 100.000 đồng. PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều nhấn mạnh: "Tuy khoản tiền không nhiều, nhưng đó là sự quan tâm, là niềm vui đầu năm Học viện muốn dành tặng các em để động viên các em nỗ lực hơn trong học tập".
aof-li-xi-sinh-vien-2-2.jpg﻿
﻿aof-li-xi-sinh-vien-2-9440.jpg
aof-li-xi-sinh-vien-6.jpg
Tại sự kiện, đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đã trao tặng nhiều phần quà Tết tới cán bộ, giảng viên, sinh viên.
aof-li-xi-sinh-vien-3.jpg
TS. Tạ Đình Hoà - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện cho biết: "Tiếp nối hoạt động thường niên được duy trì từ năm 2022. Năm nay, với sự đồng hành của Công đoàn Học viện, chúng tôi đã chọn ra 55 sinh viên tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng mỗi em 1 triệu đồng tiền mặt. Khoản hỗ trợ này như một tấm vé xe nghĩa tình, giúp đường về quê đón Tết của các em thêm gần và ấm áp hơn".
﻿aof-li-xi-sinh-vien-9.jpg﻿
aof-li-xi-sinh-vien-10.jpg
aof-li-xi-sinh-vien-12.jpg
aof-li-xi-sinh-vien-7.jpg
Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động gói bánh chưng tình nguyện với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, giảng viên và sinh viên. Gần 300 chiếc bánh chưng "nghĩa tình" sẽ được trao tặng lưu học sinh Lào và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, 12 đội hình tình nguyện của Đoàn Thanh niên Học viện cũng phối hợp với phường Đông Ngạc trao quà Tết, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Chương trình "Xuân yêu thương - Cùng về quê hương 2026" thực sự trở thành cầu nối gắn kết các thành viên Học viện, phát huy tinh thần tương thân tương ái mỗi dịp Tết đến xuân về.
Lê Vượng
