Hành trình vượt thử thách của những ‘sứ giả tri thức’ từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam

SVO - Vượt qua áp lực công việc, dịch bệnh và yêu cầu khắt khe của nghiên cứu khoa học, các tân tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị tri thức và đóng góp thiết thực cho xã hội.

Ngày 30/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ trao bằng cho 12 tân Tiến sĩ và 74 tân Thạc sĩ, ghi nhận kết quả của một hành trình học tập và nghiên cứu nhiều thử thách, đòi hỏi sự bền bỉ và quyết tâm cao độ của người học.

GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, phía sau mỗi tấm bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ là cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc về tư duy khoa học, bản lĩnh học thuật và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ không chỉ hoàn thành một chặng đường học tập, mà còn khẳng định ý chí, sự kiên trì và khả năng vượt qua thách thức của con đường nghiên cứu khoa học”, Giám đốc Học viện nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo lãnh đạo Học viện, nhiều học viên tốt nghiệp đợt này vừa học tập, vừa đảm nhiệm công việc chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời chịu tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, khiến việc nghiên cứu, khảo sát thực địa và triển khai đề tài gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ thành công luận án, luận văn là minh chứng rõ nét cho nỗ lực cá nhân và tinh thần học thuật nghiêm túc.

Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ giảng viên trong hành trình này. “Thầy cô không chỉ hướng dẫn về chuyên môn, mà còn là chỗ dựa tinh thần, giúp học viên giữ vững động lực, niềm tin và đam mê nghiên cứu trong những giai đoạn khó khăn nhất”, bà nói.

Thạc sĩ Trần Thanh Giang.

Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, tân Thạc sĩ Trần Thanh Giang cho biết, quãng thời gian học tập là hành trình nhiều áp lực nhưng đáng giá: “Có những giai đoạn, tôi vừa hoàn thành công việc ở cơ quan, vừa tranh thủ từng buổi tối, cuối tuần để chỉnh sửa luận văn. Được đứng ở đây hôm nay là thành quả của sự kiên trì và sự đồng hành rất lớn từ thầy cô và gia đình”.

Trong khi đó, một nghiên cứu sinh vừa nhận bằng Tiến sĩ cho rằng, môi trường học thuật tại Học viện là yếu tố quan trọng giúp người học vượt qua thử thách. “Thầy cô luôn khuyến khích chúng tôi đặt câu hỏi, phản biện và theo đuổi đến cùng vấn đề nghiên cứu. Điều đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong tư duy khoa học”, anh nói.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ trao bằng cho 12 tân Tiến sĩ và 74 tân Thạc sĩ.

Theo Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tri thức, bản lĩnh và tinh thần học thuật nghiêm túc, trở thành những “sứ giả tri thức” của Học viện trong thực tiễn công tác và nghiên cứu.

“Mỗi đóng góp của các anh, chị cho khoa học, cho cộng đồng và cho xã hội cũng chính là cách khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam”, lãnh đạo Học viện nhấn mạnh.

Lễ trao bằng cho 12 tân Tiến sĩ và 74 tân Thạc sĩ.

Lễ trao bằng không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, mà còn phản ánh vai trò của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phục vụ sự phát triển của ngành nông nghiệp, nông thôn và tiến trình hội nhập quốc tế.