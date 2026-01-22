Trường ĐH FPT hợp tác với ĐH Gachon (Hàn Quốc) đào tạo nhân lực bán dẫn chuẩn quốc tế

Trường ĐH FPT và ĐH Gachon (Hàn Quốc) chính thức công bố hợp tác chiến lược triển khai chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ bán dẫn liên kết quốc tế – Gachon Vietnam, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi lĩnh vực bán dẫn tiếp tục mở rộng nhanh chóng tại Hàn Quốc, Châu Á và thế giới, trở thành một trong những nền tảng chiến lược của nền kinh tế số toàn cầu, thị trường lao động đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ kỹ sư không chỉ vững chuyên môn kỹ thuật mà còn có năng lực ứng dụng thực tiễn và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, sinh viên Việt Nam, với nền tảng học thuật tốt và khả năng thích ứng cao, được đánh giá có nhiều tiềm năng tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

TS Hoàng Việt Hà (thứ hai, từ phải sang) - Giám đốc Viện ĐH Quốc tế, Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT; TS Won Jung Yoon (thứ ba, từ trái sang) - Phó Chủ tịch ĐH Gachon (Hàn Quốc) cùng các lãnh đạo hai bên tại buổi lễ ký kết MOA, ngày 20/1.

Mô hình hợp tác đào tạo quốc tế cho ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu

Chương trình hợp tác được thiết kế theo mô hình hợp tác đào tạo quốc tế kết hợp hai giai đoạn đào tạo nền tảng tại Việt Nam và giai đoạn chuyên sâu tại Hàn Quốc, nhằm bảo đảm tính gắn kết giữa học thuật, nghiên cứu, học tập, thực hành và cơ hội làm việc tại Hàn Quốc của ngành công nghiệp bán dẫn.

Trong hai năm đầu, sinh viên học tập tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong hệ sinh thái giáo dục và doanh nghiệp của Tập đoàn FPT. Giai đoạn tiếp theo, sinh viên chuyển tiếp sang ĐH Gachon để tiếp cận chương trình đào tạo chuyên sâu trong môi trường học thuật và công nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc.

Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi của ngành công nghệ bán dẫn như thiết kế vi mạch, kỹ thuật bán dẫn, công nghệ chế tạo, quy trình sản xuất và các ứng dụng công nghiệp, được triển khai trong hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo quốc tế tại Việt Nam và Hàn Quốc.

“Ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam, trong khi thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự hợp tác giữa Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT và ĐH Gachon kết hợp thế mạnh đào tạo công nghệ của Việt Nam với năng lực nghiên cứu bán dẫn tiên tiến của Hàn Quốc, qua đó hình thành lộ trình đào tạo mang tính quốc tế, gắn liền với cơ hội nghề nghiệp rõ ràng cho sinh viên”. (TS Hoàng Việt Hà - Giám đốc Viện ĐH Quốc tế FPT, Tập đoàn FPT) “Các doanh nghiệp đang tìm kiếm những kỹ sư không chỉ có nền tảng kỹ thuật vững chắc mà còn có năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu. Chương trình hợp tác với Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và môi trường học tập quốc tế, từ đó chuẩn bị nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao”. (TS Won Jung Yoon - Phó Chủ tịch ĐH Gachon, Hàn Quốc)

Bằng cấp quốc tế, học phí hợp lý và chương trình học bổng hấp dẫn

Chương trình Gachon Vietnam được chuyển giao học thuật trực tiếp từ ĐH Gachon và triển khai theo hệ thống bảo đảm chất lượng và quản trị học thuật nghiêm ngặt của nhà trường.

Sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động học thuật, dự án và kết nối với các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thông qua mạng lưới doanh nghiệp của Tập đoàn FPT và ĐH Gachon (Hàn Quốc), cùng các viện nghiên cứu và trung tâm công nghệ quốc gia của Hàn Quốc.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp bằng Cử nhân Công nghệ bán dẫn do ĐH Gachon (Hàn Quốc) cấp. Bên cạnh nền tảng chuyên môn chuyên sâu, sinh viên tốt nghiệp đạt năng lực sử dụng tiếng Anh và tiếng Hàn ở mức chuyên nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh khi tham gia thị trường lao động tại Việt Nam, Hàn Quốc và các quốc gia có ngành công nghiệp bán dẫn phát triển.

Đặc biệt, với sự đầu tư và hỗ trợ học bổng phát triển tài năng của Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT và ĐH Gachon Hàn quốc, sinh viên sẽ có mức học phí hợp lý tùy thuộc theo kết quả học tập, bình quân khoảng 40 - 50 triệu đồng/kỳ học cho cả giai đoạn tại Việt Nam và Hàn Quốc. Điều này giúp cho giấc mơ trở thành chuyên gia công nghệ bán dẫn cũng như cơ hội du học tại Hàn Quốc và toàn cầu của sinh viên Việt Nam trở thành hiện thực.

Trải nghiệm học tập quốc tế toàn diện

Không chỉ học tập trong nước, sinh viên chương trình Gachon Vietnam còn được trải nghiệm giai đoạn học tập tại Hàn Quốc – một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về công nghệ cao. Việc học tập, sinh hoạt và nghiên cứu trong môi trường quốc tế giúp sinh viên nâng cao tư duy toàn cầu, khả năng thích ứng đa văn hóa và mức độ sẵn sàng nghề nghiệp trong ngành công nghiệp có tính toàn cầu hóa cao như bán dẫn.

Sự kết hợp giữa nền tảng đào tạo tại Việt Nam và trải nghiệm học tập quốc tế mang đến hành trình giáo dục toàn diện, thay vì chỉ giới hạn trong mô hình đào tạo trong nước.