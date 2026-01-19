Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 'gỡ rối' chuyện trường học, trường đời cùng các chuyên gia

Chương trình tọa đàm hướng nghiệp Trường học hay Trường đời số 9 với chủ đề 'Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập' được tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là điểm dừng chân cuối cùng của chuỗi sự kiện. Trước đó, chương trình đã được tổ chức thành công tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước như: Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Đại Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Đại học Phenikaa, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia.