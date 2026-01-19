Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 'gỡ rối' chuyện trường học, trường đời cùng các chuyên gia

SVO - Chiều 19/1, chương trình Tọa đàm hướng nghiệp 'Trường học hay Trường đời' số 9 với chủ đề 'Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập' đã diễn ra sôi nổi tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Chương trình do báo Tiền Phong, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Hệ thống đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia phối hợp tổ chức.
Mở đầu chương trình, ca sĩ Vũ Quang Thiện đã làm nóng hội trường bằng những ca khúc mang đậm tình yêu quê hương đất nước như Một vòng Việt Nam, Giai điệu tự hào và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Những giai điệu hào hùng này không chỉ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.
Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hào hứng chia sẻ, đặt câu hỏi với các diễn giả.
Cuối chương trình, Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã dành thời gian trò chuyện, ký tặng sách cho các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Chương trình tọa đàm hướng nghiệp Trường học hay Trường đời số 9 với chủ đề 'Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập' được tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là điểm dừng chân cuối cùng của chuỗi sự kiện. Trước đó, chương trình đã được tổ chức thành công tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước như: Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Đại Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Đại học Phenikaa, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia.