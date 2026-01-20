Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam: 'Tấm bằng hôm nay là hành trang cho hành trình phía trước'

SVO - Trong hai ngày 20–21/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy cho 938 tân cử nhân, kỹ sư, bác sĩ thú y. Buổi lễ để lại nhiều cảm xúc, đặc biệt qua những chia sẻ của sinh viên đại diện khóa tốt nghiệp.

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các khoa, giảng viên và đông đảo phụ huynh đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Trong số 938 sinh viên tốt nghiệp đợt này, có 109 người đạt loại xuất sắc và giỏi.

Đại diện sinh viên phát biểu tại buổi lễ, Chu Hải Yến (lớp K66KEKTB, Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh) cho biết, quãng thời gian học tập tại Học viện là hành trình nhiều cảm xúc, từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến khi trưởng thành về tri thức và bản lĩnh.

Chu Hải Yến (Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) phát biểu tại chương trình.

“Có những lúc chúng em từng phân vân, hoài nghi về lựa chọn của mình. Nhưng chính Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã giúp mỗi sinh viên nhận ra rằng, quyết định học tập tại đây là một trong những quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất của tuổi trẻ”, Hải Yến chia sẻ.

Theo nữ sinh, những năm tháng đại học không chỉ là quá trình tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn là hành trình rèn luyện ý chí, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng. Những giờ học trên giảng đường, các buổi thực hành ngoài thực địa hay những đêm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã trở thành ký ức khó quên của đời sinh viên.

Tấm bằng hôm nay không chỉ là minh chứng cho năng lực học tập, mà còn là hành trang gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ để chúng em tự tin bước tiếp trên con đường phía trước”, Hải Yến nói.

Đại diện sinh viên tốt nghiệp cũng dành lời tri ân tới gia đình, người thân – những người đã âm thầm đồng hành, động viên suốt chặng đường học tập. Đặc biệt, sinh viên bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo và cán bộ, viên chức Học viện đã tận tâm giảng dạy, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, ngày tốt nghiệp không chỉ là niềm vui của sinh viên mà còn là “ngày hội của tri thức”, khi thầy cô được chứng kiến sự trưởng thành của những “quả ngọt” sau nhiều năm vun trồng.

PGS. TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Theo lãnh đạo Học viện, sinh viên tốt nghiệp đợt này đã sẵn sàng gia nhập thị trường lao động với nền tảng kiến thức và kỹ năng được đào tạo bài bản. Thống kê những năm gần đây cho thấy, hơn 97% sinh viên của Học viện có việc làm trong vòng một năm sau tốt nghiệp, phản ánh hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.

Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao bằng khen cho các tân cử nhân.

Nhân dịp này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã khen thưởng các sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, đồng thời tiếp tục khẳng định chính sách hỗ trợ người học thông qua các chương trình học bổng khuyến khích học tập, học bổng doanh nghiệp và học bổng quốc tế.