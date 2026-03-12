Hơn 450 học sinh tranh tài tại Chung kết cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc gia

SVO - Hơn 450 học sinh với 242 dự án sẽ tham gia vòng chung kết Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, năm học 2025 – 2026, diễn ra từ ngày 20 - 22/3, tại ĐH Phenikaa.

Cuộc thi do Bộ GD – ĐT chủ trì, phối hợp với Sở GD – ĐT Hà Nội và ĐH Phenikaa tổ chức. Đây là sân chơi học thuật thường niên dành cho học sinh trung học nhằm khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học và phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.

Qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi trở thành diễn đàn để học sinh trình bày ý tưởng nghiên cứu, nhận phản biện từ các nhà khoa học, chuyên gia và giảng viên. Nhiều đề tài từ sân chơi này tiếp tục được phát triển ở bậc học cao hơn hoặc tham gia các cuộc thi khoa học quốc tế.

Hơn 450 học sinh tranh tài tại Chung kết cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc gia.

Ngoài phần đánh giá và trưng bày các dự án, cuộc thi năm nay còn có nhiều hoạt động học thuật và trải nghiệm dành cho học sinh. Trong đó, hội thảo “Giáo dục STEM – Định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông” diễn ra ngày 21/3, với sự tham gia của các nhà quản lý giáo dục, giảng viên sư phạm, giáo viên phổ thông và đại diện doanh nghiệp công nghệ.

Các tham luận tại hội thảo tập trung trao đổi về định hướng phát triển giáo dục STEM trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái STEM trong nhà trường và ứng dụng khoa học – công nghệ vào dạy học.

Sáng 22/3, học sinh tham gia cuộc thi sẽ trải nghiệm chương trình “Phenikaa Innovation Lab Immersion”, tham quan các phòng thí nghiệm và không gian sáng tạo của ĐH Phenikaa.

Tại đây, các em sẽ tìm hiểu phòng thực hành Robotics – AI với các mô hình robot cộng tác trong nhà máy thông minh, nơi sinh viên nghiên cứu các giải pháp tự động hóa trong sản xuất. Học sinh cũng được tiếp cận phòng sạch công nghệ vật liệu bán dẫn với hệ thống phún xạ magnetron và công nghệ quang khắc phục vụ nghiên cứu vật liệu tiên tiến.

Theo PGS. TS Chu Cẩm Thơ - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa, việc đồng hành cùng cuộc thi là sự tiếp nối định hướng phát triển hệ sinh thái giáo dục – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo của nhà trường.

Chúng tôi mong muốn người học không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn có cơ hội tham gia nghiên cứu, phát triển ý tưởng và từng bước hiện thực hóa các giải pháp khoa học – công nghệ phục vụ cộng đồng”, PGS. TS Chu Cẩm Thơ nói.

Đại diện nhà trường cho biết, với vai trò là một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Phenikaa, ĐH Phenikaa chú trọng kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm tạo môi trường học thuật gắn với thực tiễn.

Tập đoàn Phenikaa xác định đầu tư cho giáo dục, khoa học và công nghệ là một trong những trách nhiệm xã hội quan trọng, đồng thời là nền tảng để đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Việc đồng hành cùng cuộc thi năm nay thể hiện cam kết của tập đoàn trong việc khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học và nuôi dưỡng niềm đam mê công nghệ trong thế hệ trẻ.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ giáo dục, Phenikaa kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu năng động, từ đó phát hiện và bồi dưỡng những tài năng khoa học cho tương lai.

Cùng đồng hành với cuộc thi còn có trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa. Nhà trường định hướng nuôi dưỡng sự tò mò khoa học và tinh thần khám phá của học sinh từ sớm.

Với triết lý giáo dục “Nhân văn – Cộng tác – Sáng tạo”, Phenikaa School hướng tới xây dựng môi trường học tập truyền cảm hứng, nơi học sinh được phát triển toàn diện, hình thành tư duy sáng tạo và năng lực khoa học, tạo nền tảng để tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở các bậc học cao hơn.