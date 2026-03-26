'Hot' nhất Knet hôm nay không phải BTS mà là một thị trấn nhỏ của Hàn Quốc

SVO - Một thị trấn nông thôn đang thu hẹp ở Hàn Quốc đang gây sự chú ý của cộng đồng mạng vì ăn mừng hai cột mốc nhân khẩu học hiếm hoi trong tháng này, với sự ra đời của em bé đầu tiên sau 17 năm và việc có thêm bốn học sinh ghi danh vào trường tiểu học duy nhất của thị trấn.

Các quan chức huyện Hongseong (Hàn Quốc) cho biết bà Sreydani, một người nhập cư từ Campuchia, và chồng bà, ông Jeong Hae Deok, đã chào đón một bé trai tên Yong Jun vào ngày 19/3 tại làng Daecheon, thuộc xã Eunha Myeon, huyện Hongseong (Hàn Quốc). Đây là ca sinh đầu tiên tại xã Eunha Myeon trong 17 năm.

Cộng đồng đã ăn mừng tin vui này bởi đây cũng là âm thanh mà người dân nơi Eunha Myeon đã chờ đợi suốt gần hai thập kỷ. Các tổ chức địa phương đã treo các biểu ngữ khắp làng. Một biểu ngữ ghi: "Một món quà đặc biệt đến với Eunha Myeon vào năm 2026. Chúng ta ăn mừng sự ra đời của bé trai Jeong Yong Jun, con của ông Jeong Hae-deok và bà Sreydani".

Một tấm biểu ngữ chúc mừng ca sinh đầu tiên sau 17 năm được treo tại thị trấn.

Tháng này, xã Eunha Myeon cũng đón nhận thêm bốn học sinh ghi danh vào lớp một tại trường tiểu học địa phương. Sự xuất hiện của các em đã nâng tổng số học sinh của trường lên 17 em, mang đến chuỗi tin vui hiếm hoi cho một khu vực đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số.

Những sự kiện vui mừng này cũng phản ánh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học rộng lớn hơn của cả nước. Eunha Myeon đã ghi nhận một thập kỷ suy giảm dân số. Dữ liệu cho thấy số cư dân giảm từ 2.628 người năm 2015 xuống còn 2.197 người năm 2022 và 2.153 người năm 2023. Dân số giảm xuống còn 2.057 người năm 2024 trước khi giảm xuống dưới ngưỡng 2.000 người vào tháng 7 năm ngoái, ở mức 1.991 người.

Tính đến ngày 19/3, Eunha Myeon chỉ ghi nhận 1.954 cư dân thuộc 1.134 hộ gia đình. Hiện nay, đây là thị trấn nhỏ thứ hai ở huyện Hongseong. Trưởng thôn Eunha-myeon, ông Shim Seon-ja, cho biết việc chào đón em bé đầu tiên sau 17 năm và số lượng học sinh mới nhập học là niềm vui lớn cho toàn vùng: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong công tác quản lý để Eunha-myeon trở thành một nơi tốt để nuôi dạy con cái và là nơi mọi người đều muốn sinh sống".