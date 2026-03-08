Hướng dẫn tự sửa những lỗi cơ bản của vợt pickleball tại nhà

SVO - Pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu sử dụng và thay thế vợt ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải lỗi nào trên vợt cũng cần thay mới. Một số hư hỏng cơ bản hoàn toàn có thể tự xử lý tại nhà nếu người chơi hiểu đúng nguyên nhân và thao tác đúng kỹ thuật.

Theo anh Đinh Duy Khánh, chuyên gia kỹ thuật của SWIN Care (thương hiệu sửa chữa và đào tạo sửa chữa vợt pickleball chuyên nghiệp), phần lớn các lỗi phổ biến xuất phát từ va chạm trong thi đấu hoặc bảo quản chưa đúng cách. Nếu được xử lý sớm, vợt có thể tiếp tục sử dụng ổn định. Dưới đây là những lỗi cơ bản và cách xử lý an toàn.

1. Bong hoặc lỏng viền bảo vệ (Edge Guard)

Dấu hiệu: Phần viền nhựa quanh khung vợt bị hở, lỏng hoặc bong khỏi thân vợt. Khi lắc nhẹ nghe tiếng kêu nhỏ. Nguyên nhân: Do thời tiết và thời gian sử dụng lâu ngày bị lão hóa keo, Do va chạm ngoại lực với bóng lâu ngày bị tách keo.

Cách xử lý tại nhà

Dụng cụ cần có:

Keo chuyên dụng cho nhựa cứng

Khăn khô

Băng keo giấy

Kẹp cố định

Các bước thực hiện:

1. Làm sạch khu vực bong bằng khăn khô, loại bỏ bụi và mảnh vụn.

2. Dán băng keo giấy vào phần mặt vợt khu vực dán viền để keo không dính ra mặt vợt

3. Bơm lượng keo vừa đủ vào phần khe hở.

4. Ép chặt viền vào thân vợt bằng kẹp cố định.

5. Giữ cố định ít nhất 10-15 phút trước khi sử dụng lại.

(Lưu ý: Không nên dùng keo 502 vì có thể làm giòn vật liệu và ảnh hưởng đến cấu trúc viền).

Anh Đinh Duy Khánh là chuyên gia kỹ thuật của SWIN Care﻿ (thương hiệu sửa chữa và đào tạo sửa chữa vợt pickleball chuyên nghiệp).

2. Rung tay khi đánh

Dấu hiệu: Cảm giác rung mạnh bất thường khi tiếp xúc bóng. Âm thanh phát ra khác so với bình thường. Nguyên nhân phổ biến: Viền lỏng, lớp keo bên trong bị tách nhẹ, tay cầm (grip) xuống cấp.

Cách kiểm tra nhanh

Kiểm tra viền có hở không.

Ấn nhẹ quanh mép mặt vợt xem có điểm mềm bất thường.

Tháo grip cũ và quấn lại grip mới để loại trừ nguyên nhân từ tay cầm.

Nếu thay grip xong mà rung vẫn còn, có thể vợt bị tách lớp bên trong – nên nhờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp kiểm tra.

Khi nào không nên tự sửa?

Theo anh Đinh Duy Khánh, chuyên gia kỹ thuật của SWIN Care, người chơi không nên tự xử lý nếu gặp: Nứt khung carbon, lõi tổ ong bị vỡ, mặt vợt lõm sâu, tách lớp diện rộng…

“Tự sửa đúng cách có thể giúp tiết kiệm chi phí và kéo dài tuổi thọ vợt. Nhưng nếu xử lý sai kỹ thuật, có thể làm hỏng cấu trúc bên trong, lúc đó chi phí khắc phục sẽ cao hơn nhiều,” anh Đinh Duy Khánh khuyến nghị.

Một số nguyên tắc bảo quản để hạn chế hư hỏng

Không để vợt trong cốp xe dưới nắng nóng lâu.

Tránh để vợt va chạm trực tiếp.

Sử dụng túi đựng chuyên dụng.

Không sử dụng các dung dịch vệ sinh hóa chất mạnh.

Kiểm tra viền và mép vợt định kỳ.

Tự sửa những lỗi cơ bản của vợt pickleball hoàn toàn khả thi nếu người chơi hiểu đúng nguyên nhân và thực hiện cẩn trọng. Việc xử lý sớm các lỗi nhỏ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn duy trì hiệu suất thi đấu ổn định.

Tuy nhiên, với những hư hỏng liên quan đến cấu trúc lõi hoặc khung carbon, người chơi nên tìm đến đơn vị chuyên môn uy tín để đảm bảo an toàn và độ bền lâu dài cho vợt.