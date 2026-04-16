Hương Tràm: 'Tôi đã tìm được cảm hứng cho hành trình âm nhạc tiếp theo'

SVO - Trở lại V-pop sau một thời gian du học, Hương Tràm gây bất ngờ khi 'Phao cứu sinh' đoạt giải 'Album của năm' tại 'Lễ trao giải Cống hiến 2026'. Cô cho biết, kết quả này không phải 'ăn may'.

Mới đây, Hương Tràm bất ngờ được xướng tên ở hạng mục "Album của năm", với sản phẩm Phao cứu sinh. Tác phẩm mang concept rõ ràng, dòng cảm xúc xuyên suốt và sự chuyển mình trong âm nhạc của nữ ca sĩ. Album không chỉ giữ thế mạnh ballad mà còn mở rộng sang pop, R&B và màu sắc cinematic, tạo nên tổng thể giàu chiều sâu. Giọng hát tiết chế, tinh tế cùng phần sản xuất chỉn chu giúp album tạo dấu ấn riêng và kết nối mạnh mẽ với người nghe. Ngay sau khi Hương Tràm giành được giải thưởng quan trọng này, Sinh Viên Việt Nam đã có buổi trò chuyện cùng nữ ca sĩ với nhiều chia sẻ thú vị.

Cảm xúc của Hương Tràm lúc này như thế nào?

Tôi cảm thấy rất bất ngờ và sung sướng khi được nghe tên của mình thắng giải. Lúc đó, tôi vẫn đang ở phía sau sân khấu để chuẩn bị cho phần trình diễn tối nay, một tiết mục mà tôi đã dành rất nhiều thời gian tập luyện để cống hiến cho khán giả. Vì vậy, việc được xướng tên khiến tôi càng xúc động hơn, nhất là khi trong danh sách đề cử có rất nhiều nghệ sĩ xuất sắc. Đây là món quà mà tôi muốn dành tặng cho FC của mình, những người đã luôn bên cạnh và động viên tôi từ những ngày đầu. Giải thưởng cũng có ý nghĩa rất lớn với tôi khi quay lại với âm nhạc.

Hương Tràm nhận giải thưởng "Album của năm".

Cạnh tranh cùng những cái tên đình đám khác, Hương Tràm có nghĩ kết quả mình đạt được là do may mắn?

Tôi nghĩ, chỉ một phần nhỏ là do may mắn, còn lại là một nỗ lực to lớn của tôi cùng ê kíp khi tạo nên album Phao cứu sinh này. Thực ra, bất cứ sản phẩm nào trong top 5 đều xứng đáng nhận giải thưởng bởi sự đầu tư công sức, tâm huyết và cả tài chính để mang lại cho khán giả những điều tuyệt vời nhất.

Khán giả dường như thấy một Hương Tràm hoàn toàn 'lột xác' từ album đến phần trình diễn trên sân khấu. Đó có phải là hướng đi mới của chị trong tương lai?

Khi du học tại Mỹ, tôi có cơ hội được tiếp thu những kinh nghiệm quý giá của các người thầy lớn tại Hollywood. Bên cạnh việc trau dồi thanh nhạc, tôi đã học hỏi thêm cả khả năng vũ đạo, trình diễn và dàn dựng sân khấu. Khán giả đã và sẽ thấy một Hương Tràm trưởng thành cùng những sản phẩm âm nhạc khác biệt trong tương lai. Tôi bắt đầu sáng tác và muốn mọi người nhớ đến mình như một nghệ sĩ đa năng.

Chị có bận tâm về những lời khen chê hay những thị phi mà dư luận dành cho mình?

Tôi luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến hợp lý nhưng không còn quá nặng nề về những điều tiêu cực. Giờ tôi dành thời gian cho việc tạo ra các sản phẩm âm nhạc, những dự án ý nghĩa hơn là bận tâm đến dư luận.

Hương Tràm cho biết không bận tâm đến những ý kiến tiêu cực.

Sau khi tái xuất âm nhạc, chị có tham gia vào các cuộc thi, gameshow để 'hâm nóng' lại tên tuổi?

Không phủ nhận rằng, các cuộc thi đã tạo ra những cái tên ấn tượng. Tôi rất thích Rhyder, Dương Domic... khi họ bước qua cuộc thi âm nhạc. Tôi luôn mở cánh cửa để chờ đón những điều thú vị, những chương trình về âm nhạc trong tương lai nếu phù hợp.

Hương Tràm có chọn 'phủ sóng' trên mạng xã hội khi trở lại?

Tôi muốn được là mình cùng với âm nhạc, thuần âm nhạc. Có những điều chỉ nên để riêng mình biết. Còn khán giả, tôi chỉ muốn họ nhớ đến tôi với những sản phẩm và giá trị tôi mang đến.

Sau cột mốc đặc biệt với Phao cứu sinh, chị có kế hoạch gì tiếp theo?

Tôi đang ấp ủ một dự án cộng đồng cùng với album Phao cứu sinh cho bà con miền Trung, trước khi mùa lũ đến. Đồng thời, sẽ có nhiều điều mới mẻ và thú vị mà tôi cùng ê kíp đang triển khai để gửi đến khán giả. Hy vọng, mọi người sẽ ủng hộ Hương Tràm và các sản phẩm mới trong tương lai.

Xin cảm ơn chị!

