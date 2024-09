'I, The Executioner': Vượt xa cả phần đầu 'siêu phẩm hit' 2015

SVVN - Là phần tiếp theo của 'Veteran', bộ phim ăn khách nhất năm 2015, 'I, the Executioner' (tạm dịch là 'Đố anh còng được tôi' hay 'Tôi, kẻ hành quyết' đã chính thức đạt tổng cộng hơn 5 triệu lượt người xem tính đến sáng ngày 21/9.

Chỉ mất chưa đầy 9 ngày để I, the Executioner (hay còn được gọi là Veteran 2)đạt cột mốc 5 triệu lượt xem kể từ thời điểm ra rạp là 13/9. Đáng chú ý là, nó phá kỷ lục của phần đầu ăn khách năm 2015, Veteran (mất 10 ngày), cũng như Exhuma (10 ngày), The Roundup (10 ngày) và 12.12: The Day (14 ngày). Trong thời kỳ 'hạn hán' của các bộ phim chiếu rạp khi khó vượt qua 1 triệu lượt người xem và được coi là thành công vang dội nếu vượt 2 triệu lượt người xem thì bộ phim lại một lần nữa cán mốc 5 triệu và đà tăng trưởng phòng vé vẫn đang tiếp diễn.

I, the Executioner là một bộ phim hành động tội phạm theo chân một đội điều tra tội phạm nghiêm trọng kỳ cựu do Seo Do Cheol (Hwang Jung Min thủ vai) dẫn đầu cùng sĩ quan tân binh Park Sun Woo (Jung Hae In thủ vai) truy đuổi tên sát nhân hàng loạt gây chấn động xã hội. Bộ phim mang đến một phong cách mới và giới thiệu những yếu tố chưa từng thấy trong các phần trước cùng diễn biến nhanh, các cảnh hành động mãn nhãn, lồng ghép nhiều vấn đề xã hội nhức nhối hiện nay nhưng được xử lý mượt mà mang tính giải trí cao. Phim khám phá một thế giới của những sự cố và tai nạn với những công dân ngờ vực, những tên tội phạm lợi dụng sự ngờ vực này và những kẻ khác phạm tội do những giá trị sai lầm thúc đẩy.

Bên cạnh cái tên kỳ cựu Hwang Jung Min, người không chỉ sở hữu 2 bộ phim nằm trong danh sách "ăn khách nhất mọi thời đại" mà còn chiến thắng hạng mục "Nam chính xuất sắc" ở cả 3 giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Hàn Quốc, I, the Executioner có sự tham gia của những cái tên được yêu thích nhất hiện nay như: Jung Hae In, Oh Dal Soo, Ahn Bo Hyun, Heo Joon Ho…, đặc biệt là Jung Hae In, người cũng đang 'gây sốt' với bộ phim Love Next Door đạt tỷ suất người xem cực cao trên sóng truyền hình.

Thông thường, một chiến lược tốt cho các bộ phim chiếu rạp là tiếp tục mang đến cho khán giả những gì họ muốn, sau đó khi họ đã chán, hãy tạm nghỉ và thông báo rằng bạn sẽ sắp xếp và quay lại với một màu sắc khác. Điều này sẽ có lợi hơn cho sự thành công ở phòng vé. Tuy nhiên, đạo diễn Ryoo Seung Wan đã chọn một con đường khác. Không chỉ vì đây là bộ phim thứ hai trong 9 năm, mà điều quan trọng là đạo diễn không muốn lặp lại thành công của bộ phim đầu tiên với chất liệu và điểm thú vị tương tự. Hơn nữa, đạo diễn Ryu Seung Wan từng được biết đến nhờ kỹ năng đóng phim hành động trong các phim ngắn Paetfight và Hyundaein. Được chỉ đạo bởi một đạo diễn biết tự mình diễn hành động, I, the Executioner là một chuỗi võ thuật mới được tạo ra bằng những pha va chạm tay đôi chưa từng thấy trước đây.