Jayden Trịnh - 'Thần đồng âm nhạc' Vietnam Idol Kids 2016 là 'Bác sĩ đa khoa tương lai' tại VinUniversity.

SVVN - Jayden Trịnh (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học VinUni. Năm 2016, Jayden Trịnh được mệnh danh là “Thần đồng âm nhạc nhí” khi có thể chơi 14 loại nhạc cụ khác nhau và nhận được cơn mưa lời khen từ những người yêu âm nhạc cũng như cộng đồng mạng. Cậu bé con lai đạt giải Quý Quân Vietnam Idol Kids 2016 ngày nào đã và đang theo đuổi con đường trở thành một bác sĩ đa khoa tại VinUniversity.

Danh xưng “Thần đồng âm nhạc” và khả năng chơi 16 loại nhạc cụ của Jayden Trịnh

Đến thời điểm hiện tại, cậu bạn có thể chơi được 16 loại nhạc cụ, trong đó, yêu thích và thành thạo nhất 5 loại: Piano, Guitar, kèn Saxophone, Sáo (Flute), và trống. Hành trình học nhạc, chơi nhạc, sống cùng nhạc của Jayden được bắt đầu khi cậu mới chỉ 3 tuổi, tính đến nay đã 17 năm. Trong suốt hành trình đó, Jayden đã có cho mình rất nhiều trải nghiệm và không ít những thành tích nổi bật. Một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất là khi cậu thi chương trình Vietnam Idol Kids - Thần tượng Âm nhạc nhí mùa 1 năm 2016 và đạt được giải 3 cũng như nhận được vô vàn sự quan tâm từ phía người hâm mộ, báo chí truyền thông. Tiếng vang được tạo ra từ chương trình khiến Jayden có nhiều cơ hội để tiếp tục đứng trên các sân khấu lớn. Năm 2018, cậu bạn vinh dự được biểu diễn trong show “Xuân quê hương” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài - Bộ Ngoại giao tại thành phố Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đương thời.

Tại trường đại học của mình - Trường Đại học VinUni, Jayden Trịnh cũng rất tích cực tham gia các show do CLB Âm nhạc - VinUni Harmony tổ chức. Dù việc học tập, thi cử tại trường rất bận rộn nhưng Jayden vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để biểu diễn cho thỏa ngọn lửa đam mê đối với âm nhạc.

Jayden Trịnh chia sẻ: “Mình vẫn duy trì việc đi lại giữa Việt Nam và New Zealand - nơi mình sinh ra và lớn lên. Tại New Zealand, mình tham gia các sự kiện âm nhạc của dàn giao hưởng trẻ thành phố, ban nhạc Jazz của trường và thành phố”. Trước khi sang Việt Nam du học, Jayden cũng là host chương trình phát thanh cho thanh thiếu niên New Zealand, phát sóng tại 6 tỉnh thành, và trên podcast trong vòng 9 năm (từ khi cậu học lớp 4). Mỗi lần có dịp về thăm quê hương, cậu cũng sẽ cố gắng tham gia các show/sự kiện âm nhạc. Hiện tại, cậu bạn vẫn đang tiếp tục sáng tác bài hát, và các tác phẩm có sẵn trên các kênh Spotify và Apple Music v.v.

Niềm đam mê âm nhạc đến cháy bỏng và sự lựa chọn con đường Y khoa để theo học

“Mình luôn có một đam mê cho âm nhạc rất lớn, và đã nghĩ về một ‘sự nghiệp' trong âm nhạc”, Jayden tâm sự. Tuy nhiên, từ hồi nhỏ, cậu cũng đã có một sự quan tâm khá lớn về Khoa Học, đặc biệt là Khoa Học Sức Khỏe. Trong thời gian là học sinh tiểu học, cậu đã tham dự một chương trình hàng tuần do Dịch vụ Xe cứu thương của New Zealand điều hành, có tên là "Thanh niên St. John" (St. John Youth). Chương trình được tổ chức với mục đích dạy thanh thiếu niên về kỹ năng sơ cứu, cũng như kỹ năng cấp cứu.

Trong thời gian tham gia chương trình này, Jayden đã phát triển mối quan tâm khá lớn đến việc chăm sóc sức khỏe, cũng như các ngành liên quan tới Y khoa. Cứ thế, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, cậu cũng đã trăn trở rất nhiều khi phải lựa chọn giữa hai niềm đam mê lớn: âm nhạc nghệ thuật và y khoa. “Cuối cùng mình đã chọn con đường Y khoa, vì mình nghĩ là dù thế nào, âm nhạc sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình - và cho dù mình có chọn ngành khác, mình biết rằng âm nhạc sẽ không bao giờ ‘rời bỏ’ mình (và đó chính là lý do mình vẫn để dành thời gian để tham gia các hoạt động âm nhạc)”, Jayden trải lòng. Lựa chọn đó đã đưa Jayden đến VinUni và hiện tại cậu bạn đang là một sinh viên năm thứ hai ngành Bác sĩ đa khoa với mức học bổng 75%.

“Xây dựng bản thân” hay “phá vỡ bản thân”

Jayden chia sẻ: “Học ngành Y là một trong những điều khó nhất mà mình có thể làm. Và ngay trong lúc này đây, mình đang ngồi trong thư viện VinUni để trả lời cuộc phỏng vấn này, vì trong tuần sắp tới, mình sẽ phải thi cuối kỳ”. Một trong những điều cậu nhận ra về sinh viên Y - khi bản thân trở thành sinh viên Y - đó là - sinh viên Y chỉ là ‘sinh viên bình thường’. Cậu đã từng nghĩ, sinh viên Y luôn đạt 10 điểm trong tất cả các bài kiểm tra, và sinh viên Y là những sinh viên thông minh nhất trường đại học, v.v. “Nhưng thực tế là, đúng, có một số người cực kỳ tài năng và tuyệt vời trong lớp của mình, nhưng học Y không phải là một hành trình dễ dàng và tất cả những bạn sinh viên theo học đang cố gắng hết sức để trở thành những bác sĩ giỏi trong tương lai”, cậu bày tỏ.

Trong học tập, cũng đã không ít lần chàng trai con lai phải đối mặt với những áp lực, có thể đến từ độ khó của bài giảng, sự ghi nhớ/thuộc bài hay thậm chí là tìm được động lực để học trong những giai đoạn căng thẳng cao độ. Vào thời điểm phải ôn thi, cậu bạn chỉ có thể dành 3 - 5 tiếng để ngủ một ngày và dồn hết thời gian, tâm sức vào việc ôn luyện. Sự hỗ trợ của bạn bè cũng như các thầy cô trong viện Khoa Học Sức Khỏe mang ý nghĩa rất lớn đối với cậu trong khoảng thời gian khó khăn ấy.

Một điều nữa mà Jayden nghĩ rằng nó thực sự quan trọng - là quan điểm của cậu về việc học. Việc luôn giữ thái độ tích cực đối với những khó khăn và tự nhủ với lòng rằng “Mình sẽ làm được” chính là yếu tố quyết định việc mỗi người có thể “xây dựng bản thân” hay “phá vỡ bản thân”, theo Jayden. Trường Y thực sự là nơi sẽ thử thách về mọi mặt (tinh thần, thể chất), nhưng cuối cùng, Jayden chỉ hy vọng những gì mình làm bây giờ sẽ giúp mình cứu được nhiều mạng sống trong tương lai và đóng góp cho xã hội một cách thực sự có ý nghĩa. Nhìn những bạn học đang cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày, Jayden tin rằng họ cũng sẽ trở thành những bác sĩ giỏi - giống như ước mơ mà cậu và tất cả các bạn đang ngày ngày theo đuổi, không ngừng nghỉ…

Ảnh: NVCC