Jo In Sung: 'Vai trò của tôi trong năm Bính Ngọ 2026 là quan tâm đến con người hơn là kịch tính'

SVO - Jo In Sung vừa trở lại trong phim 'Humint'. Trong năm 2026, anh ấy sẽ tham gia các phim mới của các đạo diễn Ryoo Seung Wan, Na Hong Jin và Lee Chang Dong, cũng như đóng vai chính trong tất cả các phim 'bom tấn' của Hàn Quốc. Điều đó đối với Jo In Sung, như chia sẻ, vừa là may mắn, vừa là gánh nặng lớn đang đè lên vai mình.

Dù sao thì, đúng là gánh nặng rất lớn

Điện ảnh Hàn Quốc đang đứng trước ngã ba đường trong năm nay. Liệu sẽ là một bước tiến mới hay một giai đoạn trì trệ kéo dài? Có lý do tại sao năm 2026 lại được nhắc đến như vậy. Một loạt các bộ phim quan trọng sẽ quyết định tương lai của ngành điện ảnh Hàn Quốc sẽ được phát hành liên tiếp. Trong số đó, có ba bộ phim đang được cả ngành theo dõi với sự quan tâm lớn nhất. Đầu tiên là Humint của đạo diễn Ryoo Seung-wan, ra mắt vào ngày 11/2. Bộ phim bom tấn này, với kinh phí sản xuất 23,5 tỷ won (khoảng 20 triệu đôla Mỹ), là một thành tựu lớn. Doanh thu của phim trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có thể cho thấy cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động của ngành điện ảnh Hàn Quốc trong năm nay. Humint là một bộ phim khai thác tối đa thế mạnh của Jo In Sung. Sau khi hợp tác với anh trong Smuggled và Mogadishu, đạo diễn Ryoo Seung Wan đã biết cách sử dụng Jo In Sung một cách hiệu quả. Phân cảnh hành động đơn độc của trưởng cảnh sát Jo (Jo In Sung), người chiến đấu một mình chống lại một nhóm kẻ thù để giải cứu người thân tín của mình khỏi một nhà thổ ngay từ đầu phim, là điểm nhấn của Humint. Mặc dù các cuộc đấu súng về cuối phim, nơi ngay cả số lượng đạn cũng được đếm, rất căng thẳng, nhưng những pha hành động tay không của anh ấy vẫn rất ngầu và sắc bén. Các pha hành động được dàn dựng công phu, tận dụng tối đa chiều dài tay chân và tạo ra lực tác động vừa đủ, diễn ra một cách tự nhiên mà không hề có sự phô trương không cần thiết.

Trước đây, tôi nghĩ việc tạo ấn tượng mạnh mẽ là rất quan trọng, nhưng giờ đây, tôi đang tìm kiếm sức mạnh của việc truyền tải câu chuyện mà không cần phải nổi bật. Tôi mong muốn trở thành một diễn viên có khả năng mang đến một màn trình diễn trầm lặng nhưng đầy sức mạnh.

Bộ phim còn lại là Hope của đạo diễn Na Hong Jin, dự kiến ​​ra mắt vào tháng Bảy. Mặc dù chưa có con số chính xác nào được công bố, nhưng giới chuyên môn ước tính phim sẽ tiêu tốn hơn 70 tỷ won (khoảng 50 triệu đô la Mỹ). Thành công hay thất bại của bộ phim này có thể tạo ra hiệu ứng domino làm rung chuyển toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh. Phim kể về câu chuyện của những người đi tìm danh tính của một sinh vật bí ẩn được nhìn thấy ở ngoại ô cảng Hopo, một thị trấn cảng hẻo lánh gần khu phi quân sự. Jo In Sung vào vai một "thợ săn" tiến vào vùng núi để truy đuổi kẻ tấn công. Các diễn viên Hwang Jung Min và Jung Ho Jeon cũng sẽ tham gia dàn diễn viên, cùng với các diễn viên nổi tiếng thế giới như Michael Fassbender, Alicia Vikander và Taylor Russell. Với việc bộ phim dự kiến ​​sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes vào tháng Năm, sự mong chờ dành cho màn xuất hiện ấn tượng của Jo In Sung trên thảm đỏ rất cao.

Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong cũng sẽ được phát hành vào cuối năm nay. Thay vì tập trung vào quy mô và thành công phòng vé, bộ phim đang thu hút sự chú ý, không kém gì Humanity và Hope, như một biểu tượng của nghệ thuật điện ảnh và sự độc đáo của Hàn Quốc. Phim kể về câu chuyện của hai cặp đôi, sống những cuộc đời hoàn toàn khác biệt, nhưng lại vướng vào cuộc sống của nhau. Seol Kyung Gu và Jeon Do Yeon, những người từng hợp tác với đạo diễn trong Peppermint Candy và Secret Sunshine sẽ đóng cặp với nhau, trong khi Jo In Sung và Jo Yeo Jeong vào vai một cặp vợ chồng trẻ. Bộ phim này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả Jo In Sung và đạo diễn. Đây là lần hợp tác đầu tiên của Jo In Sung với một đạo diễn tài năng, đó là lý do tại sao sự mong chờ dành cho tác phẩm mới của anh ấy ngày càng cao. Đây cũng là dự án Netflix đầu tiên của đạo diễn, thay vì phát hành tại rạp. Là một nền tảng OTT và dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm, phim khó có khả năng được gửi đến Liên hoan phim Cannes, nhưng Liên hoan phim quốc tế Venice được cho là đang nằm trong danh sách xem xét. Nếu bộ phim này được coi là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn, thì sự tham gia của Jo In Sung sẽ mang đến cho anh ấy một cơ hội khác để phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình.

Những bộ phim này quy tụ dàn diễn viên hàng đầu Hàn Quốc như Park Jung Min, Hwang Jung Min, Sol Kyung Gu và Jeon Do Yeon... Jo In Sung là diễn viên duy nhất xuất hiện trong cả ba phim. Hơn nữa, anh còn đóng vai chính trong cả ba phim. Có thể nói hơi phóng đại một chút, rằng Jo In Sung đang gánh vác trọng trách của điện ảnh Hàn Quốc năm nay. Điểm mấu chốt là ba đạo diễn kỳ cựu, mỗi người đều đã làm việc không mệt mỏi cho một dự án, đã chọn Jo In Sung làm đối tác của họ, như thể đã có sự đồng thuận. Họ tin rằng anh ấy là người phù hợp để gánh vác trọng trách đó.

Làm sao tôi có thể gánh vác vận mệnh của điện ảnh Hàn Quốc được? Tôi thực sự cảm thấy áp lực. Tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Có thể mọi người nghĩ tôi đang xuất hiện như thể mình là một người quan trọng nào đó, nhưng thực ra không phải vậy. Các đạo diễn Ryoo Seung Wan, Na Hong Jin và Lee Chang Dong mới là người đang xuất hiện. Đúng vậy. Mọi chuyện chỉ tình cờ diễn ra như thế này thôi. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc. Jung Min, Hwang Jung Min, Kyung Gu, Do Yeon, Yeo Jeong... Tất cả chúng tôi đều đã cố gắng hết sức để mang đến thêm một khán giả nữa cho rạp chiếu phim thông qua những tác phẩm này. Tôi nghĩ, chúng ta có một trách nhiệm. Đó là làm ra những bộ phim đáng xem và thu hút khán giả thông qua những bộ phim đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để quảng bá những bộ phim có giá trị như vậy.

So với diễn viên trung bình, Jo In Sung sở hữu một sự nghiệp điện ảnh thực sự ấn tượng, nhưng anh cũng trải qua không ít thăng trầm. Trong khi anh gặt hái thành công cả trong phim truyền hình và điện ảnh cho đến giữa những năm 2010, anh lại không tạo ra được một tác phẩm xuất sắc nào đáng nhớ từ giữa những năm 2010 trở đi. Tất nhiên, anh vẫn có những bộ phim ăn khách như The King (2017, 5,31 triệu người xem) và The Great Battle (2018, 5,44 triệu người xem). Tuy nhiên, so với quá khứ, khi anh luôn làm mới các tác phẩm của mình bằng những dự án mới, thì sự nghiệp của anh dường như chững lại trong thời gian gần đây. Rồi đại dịch COVID-19 ập đến. Điều thú vị là, trong khi mọi người khác đang chạm đáy, Jo In Sung lại thăng hoa. Mogadishu (2021, 3,61 triệu người xem) và Smuggled (2023, 5,14 triệu người xem), cả hai đều do đạo diễn Ryoo Seung Wan sản xuất, đều trở thành những bộ phim ăn khách. Jo In Sung, người đã từ bỏ vai chính để chuyển sang vai phụ, đã thể hiện kỹ năng diễn xuất trưởng thành và chinh phục thành công khán giả. Hiện anh là cộng sự của ba đạo diễn phim hàng đầu Hàn Quốc: Ryoo Seung Wan, Na Hong Jin và Lee Chang Dong. Có thể nói rằng anh đang bước vào thời kỳ hoàng kim mới của sự nghiệp.

Cuộc sống có phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch? Đó là may mắn. Tôi tự hỏi, vận may này sẽ đến với tôi như thế nào. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đã cố gắng hết sức. Là một nhà làm phim, tôi luôn suy nghĩ nghiêm túc về điện ảnh Hàn Quốc. Bổn phận của tôi ở đây có nghĩa là khắc họa con người thông qua điện ảnh và diễn xuất. Suy cho cùng, diễn xuất là để phản ánh trạng thái tâm lý của diễn viên. Càng lớn tuổi, tôi càng quan tâm đến con người hơn. Tất nhiên, tình yêu giữa nam và nữ có thể là một chủ đề thú vị, nhưng điều thu hút sự tò mò của tôi hiện nay là tình yêu từ một góc nhìn cao cả hơn. Có lẽ đó là nhân loại.

Jo In Sung nổi tiếng là một trong những diễn viên tích cực nhất trong các hoạt động quảng bá cho các tác phẩm mới. Anh hiểu rõ những kỳ vọng và sức nặng gắn liền với tên tuổi của mình. Trong một lần xuất hiện gần đây trên kênh YouTube, Jo In Sung cho biết: "Đối với tôi, 'làm việc' có nghĩa là sinh tồn. Đó là vấn đề kiếm sống. Vì vậy, nó không dễ dàng. Tôi luôn cảm thấy rằng, nếu mọi việc không suôn sẻ hoặc giới phê bình không chấp nhận, cuộc sống của tôi có thể biến mất".

Cuối cùng, đó là quyết tâm không bao giờ trở nên nhàm chán hay tự mãn. Giờ đây, ở độ tuổi ngoài 40, Jo In Sung vẫn giữ vững niềm tin này. Anh ấy lựa chọn dự án cẩn thận, diễn xuất mạnh mẽ và quảng bá chúng hết mình. Và anh ấy khiêm tốn đón nhận kết quả của bản thân.