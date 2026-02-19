MÙNG 3 TẾT BÍNH NGỌ 2026 ENHYPEN chứng tỏ quyền lực bền vững của mình trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ

Theo bảng xếp hạng mới nhất do Billboard công bố, mini album thứ bảy THE SIN: VANISH của ENHYPEN đã xếp hạng 68 trên Billboard 200. Sau khi ra mắt ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng (31/1), album đã trụ vững trên Billboard 200 trong bốn tuần liên tiếp, chứng tỏ sự nổi tiếng vững chắc của nhóm tại Hoa Kỳ.

THE SIN : VANISH cũng xếp hạng số 2 trên bảng xếp hạng World Albums và đứng thứ 8 trên cả Top Album Sales và Top Current Album Sales, duy trì vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng album trong một tháng. Nhờ vào thành tích ấn tượng của album, ENHYPEN cũng đã giành được vị trí thứ 65 trên bảng xếp hạng Artist 100.

Trong khi đó, ENHYPEN mới đây đã giành được Giải Nhất hạng mục Trình diễn cũng như giải Bonsang tại Lễ trao giải Âm nhạc Hanteo lần thứ 33 năm 2025. Sự công nhận này đến sau những màn trình diễn chất lượng cao của họ tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley nổi tiếng toàn cầu và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới WALK THE LINE, thu hút khoảng 676.000 khán giả trên toàn thế giới. Với thành tích này, ENHYPEN đã giành được giải Nhất thứ năm trong sự nghiệp của mình.