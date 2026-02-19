MÙNG 3 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Câu chuyện đầu năm cùng NSƯT Xuân Hinh: 'Muốn thành công thì phải thật đặc biệt'

SVO - Mùng 3 Tết Bính Ngọ, Sinh Viên Việt Nam có buổi trò chuyện với 'vua hài đất Bắc' để cùng nghe những chia sẻ của ông về chuyện đời, chuyện nghề và những đúc kết quý giá.

Tôi trẻ ra khi được làm việc cùng người trẻ, nhiều năng lượng hơn và cũng 'điên' phải biết!

Xin chào NSƯT Xuân Hinh! Năm vừa qua hẳn là một năm rất đặc biệt, khi ông đã "bắt tay" cùng với người trẻ tạo nên nhiều dấu ấn trong nghệ thuật?

Đầu Xuân Năm mới, xin chúc độc giả của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong một năm con Ngựa "mã đáo thành công". Năm vừa rồi, tôi có 2 dự án với toàn người trẻ, mà cực kỳ giỏi và đều thiết tha với văn hoá dân tộc. Minh Beta thì mong muốn mang Mùi phở lên màn ảnh rộng, vươn xa thế giới, còn Hoà Minzy lại khát khao 'nâng tầm' cho quan họ Bắc Ninh.

Thú thực, ban đầu khi nhận được lời mời, tôi đắn đo lắm. Mình thì già rồi, sao 'đu' được với giới trẻ. Ấy nhưng, sau đó, tôi nghĩ rằng, nếu mình không làm thì sao khích lệ được thế hệ trẻ yêu và gìn giữ văn hoá, nghệ thuật dân tộc được. Thế nên, tôi nhận lời.

Khi làm việc với những người trẻ, ông thấy họ thế nào?

Phải công nhận là lớp trẻ bây giờ giỏi thật. Các con các cháu làm được nhiều thứ mà thời bằng tuổi họ, tôi chưa làm được. Khi làm cùng các bạn trẻ, tôi thấy mình như trẻ ra, nhiều năng lượng hơn và cũng 'điên' phải biết! Nhưng mà bắt tôi đu dây, nhảy tường, vượt rào... thì tôi chịu.

Trên mâm có chim hầm, gà tần, gà quay, cũng có cả rau dưa, cà muối... Ai thích món nào thì ăn món đó. Trên đời, "nhân vô thập toàn". Việc tôi tham gia MV hay đi đóng phim cũng như một món mới đổi vị cho khán giả vậy. Ai thích thì khen, ai không thì chê, chẳng tránh được. Bản thân tôi cũng thích thử thách mình ở những cái mới, trừ... thử lấy vợ mới thôi.

'Bắc Bling' bùng nổ, mang đến nhiều giá trị cho giới trẻ.

Nhiều người nói rằng, sợ làm việc với Xuân Hinh vì ông khá khó tính, điều đó có đúng không?

Dễ gần cũng là Xuân Hinh mà khó tính không ai bằng cũng là Xuân Hinh. Tính tôi lại cứ dở hơi thế đấy! Hơn 50 năm, tôi làm đủ thứ việc, 'thượng vàng hạ cám' có cả, nên giờ có tuổi rồi, chỉ làm những gì tôi thích thôi. Thậm chí, có người chồng cả gia tài cũng không làm nhưng lại sẵn sàng hát miễn phí cho khán giả nghèo. Như làm Mùi phở, tôi nghĩ rằng, mình 'ăn lộc' bao năm nay rồi, giờ đến lúc 'trả nợ'. Phim tính quay tháng rưỡi, rồi phát sinh, quay từ sáng sớm đến 4h - 5h sáng giữa trời rét căm căm, tiền bạc nào tính cho đủ? Sau này, còn quảng bá đủ thứ nữa. Nhiều khi, muốn từ chối đi nhưng lại thương công sức của các con, các cháu, nên lại cố.

Khi được hỏi lấy cát sê bao nhiêu, Xuân Hinh nói, ông để cho các bạn tự quyết, vì "Chú mà lấy đúng giá thì cháu không có tiền trả đâu".

Nghệ thuật không giống nấu phở, chỉ cần có công thức là thành công. Muốn làm nghệ sĩ thì phải có năng khiếu và muốn thành công thì phải thật đặc biệt. Tôi hay nói với các con rằng, chúng mày không 'điên' được bằng bố đâu, mà giờ muốn làm thì phải 'điên' gấp mấy lần bố, mới theo được nghề. Thế nên, thôi tìm nghề khác mà làm. May mắn thay là các con tôi đều theo các lĩnh vực khác và đã ổn định.

Những người trẻ đang muốn theo nghệ thuật, ông có lời khuyên nào cho các bạn không?

Tôi chẳng dại gì mà khuyên ai cả. Có những trường, những trung tâm hô hào quảng cáo rằng, sẽ dạy được cho bất cứ ai cũng thành nghệ sĩ. Tôi nghĩ là bốc phét cả. Nếu không có năng khiếu thì có dạy thế nào, sau này ra cũng cứ làm lung tung, chẳng đâu vào đâu được cả. Nên tốt nhất, muốn theo thì trước hết phải có năng khiếu trước đã.

Xuân Hinh khẳng định, muốn theo nghệ thuật phải có năng khiếu.

Ngoài yếu tố năng khiếu thì theo ông, điều gì giúp một người có thể thành công trong nghệ thuật?

Mỗi người có một cái duyên khác nhau nên đường đi đến thành công cũng khác nhau. Khi mới bắt đầu làm nghề thì sẽ khó mà nói được điều gì. Như tôi trước đây, khi theo học trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, ròng rã những năm 1976 - 1981, cứ hễ cuối tuần được nghỉ là tôi lại leo xe thoăn thoắt về xuôi lên ngược, tất tả buôn bán để sống được đã. Chẳng dám mơ nổi tiếng, hay giàu sang. Lúc đó, thứ giữ tôi với nghề chỉ có một chữ tình. Cho đến giờ, khi nhìn lại, chính tôi còn không tin mình đã vượt qua được. Nên các bạn trẻ muốn theo đuổi điều gì đó thì hãy lượng sức, xem mình có dám thực hiện nó đến đâu.

Nhiều người giờ đo độ nổi tiếng qua view, qua like. Ông nghĩ sao về điều đó?

View, like là kết quả của một sản phẩm khi mang tới công chúng, nhưng không phải là tất cả. Nghệ sĩ là phải có tác phẩm tác động đến xã hội, chứ cứ bảo tôi thế này tôi thế nọ mà không có tác phẩm nào, hoặc có mà không chạm được vào ai thì là nghệ sĩ kiểu gì. Thế nên, tôi rất quý Hoà Minzy hay Minh Beta vì cái tình với quê hương, với văn hoá dân tộc và bỏ tiền túi ra tạo nên những tác phẩm ấn tượng. Đấy, nghệ thuật tử tế nó là như thế đó chứ không phải là cố gắng 'câu view, câu like' bất chấp.

Điều gì giờ là quan trọng nhất đối với nghệ sĩ Xuân Hinh?

Người ta giàu thì đi xe bốn bánh, mình không có thì đi hai bánh, miễn là đi được đến nơi mình muốn. Thậm chí, nếu sức khỏe tốt, đi bộ bằng hai chân mình cũng là quý rồi. Tôi đã đi khắp thế giới, nếm đủ mùi vị rồi, chỉ còn mỗi mấy nước đạo Hồi trùm khăn là chưa đi thôi. Tiền bạc với tôi thì chỉ cần vừa đủ, không cần quá. Bây giờ, tôi chọn cách sống túc tắc, vui vẻ, có dự án nào hay thì làm.

Những ngày Tết này có điều gì khiến nghệ sĩ Xuân Hinh cảm thấy thú vị?

Ngày xưa, khi phương tiện giải trí chỉ có băng đĩa, khán giả các tỉnh đổ về Hà Nội xếp hàng rồng rắn để mua đĩa Xuân Hinh. Khoảng 10 năm trở lại đây, thời thế thay đổi rồi, mọi người không còn thói quen mua băng đĩa nữa mà xem YouTube hoặc các phương tiện khác, nhan nhản trên mạng xã hội. Nhưng tôi thấy vẫn có một niềm vui đặc biệt khi những người trẻ giờ vẫn trông đợi Tết cổ truyền và yêu quý Xuân Hinh. Đó là một niềm hạnh phúc vô tận với một người nghệ sĩ như tôi.

Vậy, khán giả có thể chờ đợi gì ở Xuân Hinh trong năm mới?

Có thể là diễn viên điện ảnh triển vọng trong tương lai thì sao? Tôi đang chờ đợi phản ứng của khán giả với phim Mùi phở. Nếu khán giả thấy thích thì sang năm tôi có thể lại đóng phim tiếp. Xưa, cứ thấy băng đĩa mới của Xuân Hinh là thấy Tết, còn tương lai biết đâu, cứ thấy phim Xuân Hinh đóng là biết Tết đến rồi thì sao?

Xin trân trọng cảm ơn NSƯT Xuân Hinh!