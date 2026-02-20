Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Năm Bính Ngọ 2026, hồi kết của 'nhóm BLACKPINK' hay là khởi đầu chiến lược bước ra thế giới của thời trang Việt?

Tuệ Nghi
SVO - Cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích các đoạn teaser 'DEADLINE' của BLACKPINK là 'nhàm chán' và 'lặp đi lặp lại'. Trong khi dự án cá nhân của các thành viên lên như diều gặp gió thì các dự án nhóm đang có chiều hướng mà người hâm mộ K-pop có cảm giác 'đi đến hồi kết'.

Vào ngày 19/2, BLACKPINK đã tung ra teaser mới nhất cho màn comeback DEADLINE: một poster ấn tượng với hình ảnh bốn thành viên cùng nhau trong trang phục màu đen. Teaser này phản ánh những bức ảnh concept trước đó, trong đó nhóm đã mặc trang phục toàn màu trắng. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở concept hình ảnh, mà còn ở chi tiết cả bốn thành viên đồng loạt diện trang phục đến từ thương hiệu Việt FENG SYSTEM. Khoảnh khắc này được xem như cột mốc mang tính biểu tượng, đánh dấu bước tiến mới của thời trang Việt trên hành trình hiện diện trong các dự án giải trí quốc tế quy mô toàn cầu.

blackpink.jpg

Nhưng không phải ai cũng ấn tượng với teaser DEADLINE mới nhất của nhóm. Trên các diễn đàn thảo luận nổi tiếng, cư dân mạng Hàn Quốc đã chia sẻ suy nghĩ của họ về các teaser của BLACKPINK cho lần trở lại này. Nhiều người cho rằng, các teaser "quá nhàm chán" và "lặp đi lặp lại", chỉ trích mọi thứ từ tạo hình đến lựa chọn chỉnh sửa: Hình như họ cứ lặp lại cùng một concept mỗi lần; Các thành viên thì xinh đẹp, nhưng trang phục và concept thì cảm giác như đã được làm đi làm lại quá nhiều lần rồi; Chẳng có gì mới mẻ hay thú vị cả. Tại sao các chiến dịch quảng bá album của họ lúc nào cũng như thế này?; Tôi cảm thấy ngày nào cũng thấy những đoạn teaser trông y hệt thế này; Với công ty là YG... lẽ ra chất lượng phải tốt hơn chứ? Đến lúc này, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu họ dùng AI làm teaser sao?; Trông thật giả tạo. Cứ như thể họ chỉ tung ra vì sắp phải ra album vậy; Phải chăng, họ đã chụp ảnh riêng lẻ rồi ghép lại với nhau?; Sao YG lúc nào cũng làm tệ như vậy khi họ có một nhóm nhạc chất lượng cao như BLACKPINK? Thật đáng kinh ngạc; Các teaser của họ lúc nào cũng giống hệt nhau... Tôi thậm chí còn không ngạc nhiên nếu thấy chữ 'Pink Venom' được viết ở đâu đó trên đó; Một lần nữa, có điều gì đó kỳ lạ trong bức ảnh, như thể mỗi thành viên được chụp riêng lẻ rồi ghép lại với nhau. Có phải nó cố tình trông như vậy không?; Chất lượng teaser tệ quá, haha... Hy vọng, ít nhất album sẽ hay...

#Chiến lược mở rộng quốc tế của BLACKPINK #Thời trang Việt Nam trong ngành giải trí quốc tế #Phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc về teaser BLACKPINK #Chất lượng và sáng tạo trong chiến dịch quảng bá âm nhạc #Vai trò của các thương hiệu Việt trong các dự án quốc tế #Ý kiến phản đối về concept teaser lặp lại #Sự phát triển của ngành thời trang Việt Nam trên bản đồ toàn cầu #Ảnh hưởng của các dự án cá nhân và nhóm của BLACKPINK #Xu hướng sử dụng công nghệ AI trong quảng bá nghệ thuật #Chất lượng hình ảnh và thiết kế trong chiến dịch quảng bá

