Lee Joo Yeon lần đầu xuất hiện trong một sản phẩm của Netflix

MÙNG 3 TẾT BÍNH NGỌ 2026

SVO - Nữ diễn viên Lee Joo Yeon đã có một vai diễn khách mời đặc biệt, Gemma trong loạt phim Netflix 'The Art of Sarah' (bắt đầu chiếu từ 13/2).

The Art of Sarah kể về câu chuyện của Sarah Kim (do Shin Hye Sun thủ vai), một người phụ nữ khao khát trở thành biểu tượng của một thương hiệu xa xỉ ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải giả tạo và Mo Kyung (do Lee Joon Hyuk thủ vai), người đàn ông theo đuổi ước mơ của cô.

Trong phim, Lee Joo Yeon xuất hiện với vai Gemma, góp phần làm tăng sức hấp dẫn của bộ phim bằng những cảnh quay ngắn nhưng đầy ấn tượng. Dựa trên kỹ năng diễn xuất vững chắc được tích lũy qua nhiều tác phẩm, cô đã thành công trong việc thay đổi hình tượng và thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất của mình.

Tác phẩm này mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là series Netflix đầu tiên của Lee Joo Yeon. Ra mắt năm 2009 với tư cách là thành viên của nhóm After School, Lee đã mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình, xây dựng một danh sách phim đa dạng bao gồm các bộ phim truyền hình Smile, Donghae, All Kinds of Daughters-in-Law Kiss the Sixth Sense của Disney+, Immortal Goddess...Lee Joo Yeon sẽ sớm gặp lại khán giả trong bộ phim Kim~chi!, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 25/3, trong đó cô vào vai nhiếp ảnh gia Min-kyung.

Thông qua loạt phim đầu tay trên Netflix, Lee Joo Yeon đã khẳng định vị thế của mình bằng cách kết nối với khán giả toàn cầu. Kỳ vọng dành cho những dự án tương lai của cô ngày càng cao khi cô tiếp tục mở rộng tầm nhìn của mình với tư cách là một diễn viên.

Lee Joo Yeon cập nhật story trên Instagram cùng Shin Hye Sun khi tham gia làm khách mời đặc biệt của bộ phim "The Art of Sarah".
