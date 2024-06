Không để bất cứ thí sinh nào vì khó khăn không thể dự thi

SVVN - Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia với Ban Chỉ đạo thi của 63 tỉnh/thành phố về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khẳng định: 'Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các địa phương cho Kỳ thi năm 2024 hết sức chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực'.

Phối hợp thông suốt, chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho thí sinh

Báo cáo kết quả công tác phối hợp với Bộ GD - ĐT trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an cũng đã phối hợp với công an địa phương đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội đồng ra đề thi và quá trình vận chuyển, giao nhận đề thi đến 63 Hội đồng thi, cũng như tập huấn về phòng ngừa, xử lý tình huống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, bảo mật trên toàn quốc.

Về công tác y tế, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Vương Ánh Dương thông tin: Bộ Y tế đã chỉ đạo các sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác y tế phục vụ kỳ thi, đảm bảo cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa. Chủ động các phương án liên quan đến cháy nổ, tai nạn giao thông, bão, lũ lụt. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa Hè; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các điểm thi; thành lập các đội cơ động chống dịch và sẵn sàng triển khai ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh Cà Mau đã tập trung toàn bộ nguồn lực về cơ sở vật chất, con người thực hiện công tác tổ chức để Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng Quy chế. Nhấn mạnh đặc thù của tỉnh Cà Mau là vùng sông nước, ông Nguyễn Minh Luân chia sẻ, những tuyến đường bộ, vai trò của cha mẹ học sinh được phát huy, sáng tạo, sẵn sàng bố trí xe đưa, đón các em học sinh đến điểm thi. Còn các thí sinh ở vùng sông nước thì địa phương đã bố trí phương tiện đường thủy để các em đến địa điểm thi được thuận lợi.

“Thời tiết mưa nhiều nên chúng tôi quán triệt tinh thần phải đảm bảo an toàn cho các thí sinh; đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo các nhà trường giữ mối liên hệ chặt chẽ với thí sinh. Tiên lượng trước các tình huống để ứng phó kịp thời. Đồng thời, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện để tổ chức một kỳ thi thành công, nghiêm túc, an toàn, hiệu quả", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói.

Năm 2024, số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Quảng Ninh tăng 10% so với năm ngoái. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh, với số lượng thí sinh lớn, địa bàn rộng, có nhiều địa hình khác nhau như vùng biên giới, vùng hải đảo, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thông suốt từ cấp Tỉnh đến cấp Huyện, thành lập Ban Chỉ đạo thi các cấp, đảm bảo an ninh, an toàn ở tất cả các điểm thi. Sở GD - ĐT đã tổ chức điều động hơn 2.700 nhân sự "tinh nhuệ", có trách nhiệm tham tổ chức thi ở các khâu. Đồng thời, cũng đã lên các phương án dự phòng ở tất cả các khâu thực hiện.

Không để bất cứ thí sinh nào vì khó khăn mà không thể dự thi

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: Kỳ thi THPT luôn là hoạt động quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, vì diễn ra trên quy mô toàn quốc, các vùng miền khác nhau, số lượng lớn học sinh dự thi, lực lượng tham gia tổ chức lớn. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị của các địa phương cho Kỳ thi năm 2024 hết sức chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực.

Điều này được thể hiện qua công tác chuẩn bị chủ động từ sớm, từ xa và hết sức tích cực của các địa phương. Từ việc ban hành hệ thống văn bản, thành lập bộ máy chỉ đạo các cấp, phân công công việc kịp thời, trách nhiệm; tới việc thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra thực tế triển khai, tăng cường cơ sở vật chất, triển khai hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ và chủ động truyền thông về Kỳ thi.

Để việc tổ chức Kỳ thi đáp ứng các yêu cầu đề ra, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, nghiêm túc và cụ thể hóa những nhiệm vụ mà Thủ tướng đã nêu trong Chỉ thị số 15 ngày 16/5/2024. Trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ chính, cốt lõi về công tác chỉ đạo, công tác phối hợp, công tác chuẩn bị, công tác tổ chức và công tác truyền thông.

Đối với công tác chỉ đạo, Thứ trưởng yêu cầu phải sâu sát, toàn diện, chỉ đạo từ cấp Trung ương đến địa phương, từ nguồn lực, cơ sở vật chất, con người, thiết bị công tác phối hợp, phân công nhiệm vụ, thanh tra kiểm tra, lường trước các vấn đề.

Về công tác phối hợp, Kỳ thi diễn ra với quy mô toàn quốc, số lượng nhân lực đông, nhiều cơ quan, đơn vị cùng tham gia, cần sự phối hợp giữa các bộ, ngành như Công an, Y tế, Đoàn Thanh niên… Công tác phối hợp cần nhịp nhàng, thông suốt, hiệu quả và không chồng chéo.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác chuẩn bị, Thứ trưởng yêu cầu chuẩn bị cho Kỳ thi chu đáo, kỹ lưỡng. Càng chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo bao nhiêu thì càng triển khai thuận lợi bấy nhiêu.

Đối với công tác tổ chức thực hiện, Thứ trưởng lưu ý, các nhân sự được phân công phải thực hiện công việc đúng khâu, đúng quy chế. Đặc biệt là các quy trình, từ quy trình về chuyên môn, quy trình về xử lý các tình huống bất thường, quy trình báo cáo... đều phải tuyệt đối tuân thủ.

Nhấn mạnh yêu cầu công tác truyền thông, Thứ trưởng yêu cầu công tác này phải thực hiện chủ động, kịp thời, truyền thông đúng, đủ, để xã hội thấu hiểu, đồng thuận, thấy được tính chất, quy mô, áp lực của Kỳ thi. Trong quá trình truyền thông, các cơ quan truyền thông từ Trung ương đến địa phương cần phản ánh đúng tinh thần của Kỳ thi, có những trường hợp cần cảnh báo, răn đe nhưng cũng tránh áp lực, căng thẳng cho Kỳ thi.

Với một Kỳ thi có hàng triệu thí sinh dự thi, hàng trăm nghìn cán bộ tham gia công tác thi, theo Thứ trưởng, không thể tránh khỏi những sơ suất, tình huống bất thường, do vậy, các địa phương cần tiên lượng trước và chủ động phương án dự phòng.

Với phương châm cao nhất là không để bất cứ thí sinh nào vì điều kiện khó khăn về kinh tế hay cách trở về giao thông mà không thể dự thi, Thứ trưởng chỉ đạo, các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh dự thi. Đối với thí sinh ở vùng khó khăn, nơi cách trở về giao thông, phương tiện, chịu ảnh hưởng của mưa bão, cần tạo điều kiện để các em đến được điểm thi trước.

Tiếp tục quán triệt tinh thần “4 Đúng - 3 Không” trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đồng thời cũng lưu ý các địa phương về công tác vận chuyển, in sao đề thi; công tác coi thi, chấm thi; công tác nhân sự.

“Các đơn vị, địa phương xác định rõ tính chất tầm quan trọng của công việc, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng để Kỳ thi diễn ra đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, với tinh thần an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy chế, chu đáo và thân thiện”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị gian lận vào phòng thi. Các lực lượng từ công an tới các thầy cô giáo, bằng khả năng nghiệp vụ và bằng khả năng quan sát đã được tập huấn cần hết sức trách nhiệm để phát hiện và phòng ngừa.