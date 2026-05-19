Không nhận ra đây là Bạch Lộc

Ai có thể ngờ rằng Bạch Lộc, người vừa vướng vào tranh cãi chỉ mười ngày trước, lại khiến cả mạng Internet chấn động với bộ cổ phục thời Chiến Quốc? Trong những bức ảnh bị rò rỉ từ tập phát sóng tại Hàm Đan của chương trình Running Man ngày 18/5, cô diện một chiếc áo màu đỏ, cổ chéo, dây chuyền ngọc bích leng keng khi tà áo bay phấp phới. Đứng dưới chân tường thành cổ của Triệu Vương, cô trông giống như một tiểu thư bước ra từ một bức tranh lịch sử. Sự diễn giải văn hóa "hiện đại" này không chỉ đưa hashtag #BaiLuWarringStatesPalaceRobe# lên top các từ khóa tìm kiếm thịnh hành, mà còn biến cô từ tâm điểm tranh cãi thành thứ mà cư dân mạng gọi là "cổ vật bằng đồng biết đi".

Quay ngược lại đầu tháng Năm, khi Bạch Lộc đang trải qua cơn bão truyền thông dữ dội nhất trong sự nghiệp của mình. Chỉ vì ngăn cản Phạm Thừa Thừa chơi một trò chơi nguy hiểm trên chương trình truyền hình thực tế, cô đã bị gán mác "EQ thấp" và "kẻ lười biếng trên chương trình truyền hình thực tế", phá vỡ hình tượng "cô gái ngọt ngào và chăm chỉ" của cô trước công chúng.

Các video đính chính của người hâm mộ bị chặn đứng, và tuyên bố từ phía công ty quản lý của cô không được hồi đáp. Ngay khi tưởng chừng như cô sắp lặp lại "số phận" bị chỉ trích dữ dội trên mạng, chiếc áo choàng thời Chiến Quốc này đã trở thành chìa khóa phá vỡ bế tắc. Khi Bạch Lộc cúi chào tại Wuling Congtai (Vũ Lăng Công Đài) ở Hàm Đan, đường cong của tay áo rộng toát lên sự nghiên cứu tỉ mỉ, không có gì lạ khi các blogger lịch sử đăng lại bức ảnh: "Đây mới chính là trang phục đích thực của một quốc gia cao quý, không chỉ là ảnh chụp trong studio".

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Bạch Lộc đã kết hợp hoàn hảo giữa sự trang nghiêm và sự sống động. Trong đoạn phim hậu trường chính thức, thoạt đầu cô toát lên vẻ thanh lịch quý phái khi cúi đầu chỉnh trang phục, sau đó lập tức chuyển sang vẻ tinh nghịch bằng cách tạo hình trái tim bằng tay hướng về phía máy quay. Sự tương phản này đã chạm đúng vào 'điểm ngọt' của cư dân mạng. Một số người xem tinh ý nhận thấy rằng, cô ấy đã kiên trì luyện tập tư thế nhiều lần, dù bị đau lưng, để có thể mặc được bộ trang phục nặng nề. Ngay cả các thành viên đoàn làm phim cũng không giấu được sự ngạc nhiên: "Cô ấy sợ làm hỏng đạo cụ với mặt dây chuyền ngọc bích nên đã cẩn thận bảo vệ nó trong giờ nghỉ". Sự tận tâm này trái ngược hoàn toàn với những cáo buộc "thiếu chuyên nghiệp" trước đó. Cùng với trào lưu chụp ảnh cổ phục thời Chiến Quốc mà cô ấy tạo ra ở thành cổ Hàm Đan, Bạch Lộc đã biến những tranh cãi cá nhân thành một sự kiện quảng bá văn hóa. Giờ đây, khi mở mạng xã hội, người ta thấy khắp nơi đều đăng tải các hướng dẫn bắt chước kiểu kẻ mắt đuôi cáo và kiểu tóc búi thấp của cô ấy. Cục Văn hóa và Du lịch cũng đã đưa ra tuyên bố cảm ơn cô ấy vì đã thúc đẩy du lịch địa phương. Sự trở lại đầy ngoạn mục này là một ví dụ hoàn hảo về việc biến vận rủi thành lợi thế.

Các nhà tâm lý học đã phân tích rằng, phương pháp lan tỏa "di sản văn hóa chung" này có thể biến công chúng từ "chỉ trích người nổi tiếng" thành "một cộng đồng thẩm mỹ chung". Giờ đây, cư dân mạng đang kêu gọi cô đóng phim cổ trang, gọi cô là "mỹ nhân cổ đại được chọn" và thậm chí cả những tài khoản marketing từng chỉ trích cô trước đây cũng đã lặng lẽ xóa bài đăng của mình. Phải nói rằng, động thái của Bạch Lộc vô cùng khéo léo, thay vì tranh cãi trên diễn đàn công cộng, cô đã sử dụng sức mạnh của văn hóa truyền thống để tự "minh oan". Đây có lẽ là cách đúng đắn để cô trở thành một "biểu tượng văn hóa".