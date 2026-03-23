'King's Warden' trở thành bộ phim được xem nhiều thứ 3 mọi thời đại

Linh Chi
SVO - Bộ phim đã thu hút khoảng 803.000 người xem vào cuối tuần, nâng tổng số lượt xem tích lũy lên 14,75 triệu.

Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, phim chỉ đứng sau hai bộ phim về số lượng người xem đó là sử thi chiến tranh năm 2014, The Admiral: Roaring Currents với 17,6 triệu lượt và phim hài hành động năm 2019, Extreme Job với 16,2 triệu lượt.

Về doanh thu phòng vé, phim đã vượt qua cả hai phim kia một phần nhờ giá vé cao hơn, thu về 142,5 tỷ won (khoảng 94,6 triệu đô la Mỹ). The Admiral: Roaring Currents thu được 135,7 tỷ won, trong khi Extreme Job thu về 139,6 tỷ won.

Đạo diễn bởi Jang Hang Jun, King's Warden tái hiện các sự kiện lịch sử qua lăng kính hư cấu, kể về tình bạn bất ngờ giữa trưởng làng Eom Heung-do (Yoo Hai Jin) và vua Danjong (Park Ji Hoon) bị phế truất của triều đại Joseon (1392-1910) trong thời gian nhà vua bị lưu đày tại làng.

Bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất của dàn diễn viên, giúp người xem đồng cảm sâu sắc với nỗi đau khổ của vị vua trẻ và những người dân làng hết lòng ủng hộ ông, cũng như miêu tả tuyệt đẹp về địa điểm lưu đày có thật, cùng nhiều yếu tố khác.

Xem thêm

Cùng chuyên mục