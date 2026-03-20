Sự trở lại thực sự của 'ông trùm K-pop' BTS

SVO - Màn ra mắt kết hợp giữa truyền thống và tương lai của ông trùm K-pop đã xóa tan mọi nghi ngờ về sự trở lại.

Nhóm nhạc K-pop đình đám BTS vừa phát hành album dài thứ năm mang tên ARIRANG, đánh dấu dự án phòng thu đầu tiên của nhóm sau gần bốn năm và báo hiệu sự khởi đầu của một chương mới, “BTS 2.0”, theo lời các thành viên.

Album gồm 14 ca khúc này tiếp nối album tuyển tập Proof năm 2022 và được hình thành qua các buổi sáng tác kéo dài với sự tham gia của cả bảy thành viên. Một phần công việc đó diễn ra tại Los Angeles, nơi hàng chục bản demo được phát triển và hoàn thiện.

Xây dựng dựa trên các chủ đề về bản sắc, sự trưởng thành và trải nghiệm chung, ARIRANG được nhóm coi là sự phản ánh bản sắc của BTS ngày nay. Tựa đề lấy cảm hứng từ bài dân ca Hàn Quốc từ lâu đã gắn liền với nỗi khát khao và sự kiên cường, một ý tưởng mà nhóm cho biết họ muốn diễn giải lại trong bối cảnh nhạc pop đương đại.

Sau khi phát hành, BTS sẽ bắt đầu các hoạt động quảng bá lớn, bao gồm một buổi biểu diễn trở lại quy mô lớn tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul, được phát trực tiếp toàn cầu qua Netflix.

Video âm nhạc 'Swim' của BTS vượt mốc 10 triệu lượt xem chỉ sau 3 giờ. Về lý do chọn "Swim" làm ca khúc chủ đề, Jungkook cho biết: "Đó là một bài hát khiến tôi cảm thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn mỗi khi nghe. Lời bài hát thể hiện BTS của ngày hôm nay, và phần trình diễn có những điểm mới khác biệt so với trước đây, vì vậy tôi hy vọng các bạn sẽ chú ý đến chúng". Còn đối với V: "Trong số những bài hát có âm thanh mạnh mẽ, Swim mang lại cảm giác tinh tế nhất. Đó là một bài hát mà tôi có thể thưởng thức trong một thời gian dài".

Nguồn gốc, rủi ro, âm thanh của sự trở lại

Sau gần bốn năm không phát hành sản phẩm âm nhạc nào với đầy đủ thành viên, BTS trở lại không phải với sự do dự mà với một tuyên bố về quy mô và ý định. Album giống như một câu chuyện được cấu trúc có chủ đích, liên kết những ngày đầu sự nghiệp hip-hop của nhóm với vị trí hiện tại của họ ở trung tâm văn hóa nhạc pop toàn cầu.

Người hâm mộ xem các mặt hàng lưu niệm tại cửa hàng pop-up kỷ niệm màn comeback "ARIRANG" của nhóm nhạc nam K-pop BTS tại trụ sở HYBE Labels ở quận Yongsan, Seoul.

Thời điểm phát hành album cũng rất quan trọng. Bối cảnh K-pop đang phát triển nhanh chóng đã chứng kiến ​​sự nổi lên của các nhóm nhạc mới, dẫn đến những đồn đoán âm thầm từ một số người hoài nghi về việc liệu BTS có thể một lần nữa nắm giữ vị thế quan trọng mà họ từng có hay không.

RM được ghi nhận đóng góp trong mọi bài hát ngoại trừ đoạn nhạc chuyển tiếp, trong khi Suga và J-Hope đóng góp vào nhiều ca khúc bao gồm 'Body to Body', 'Merry Go Round' và 'NORMAL'. Jimin tham gia sản xuất 'they don't know 'bout us' và 'Into the Sun', còn V đóng góp vào '2.0' và 'Into the Sun'. Jungkook cũng tham gia sáng tác bốn bài hát, bao gồm 'Hooligan', thể hiện trọn vẹn những câu chuyện chân thành của mình trong âm nhạc. Các nhà sản xuất nổi tiếng thế giới như Diplo, Ryan Tedder, Mike Will Made-It, Flume, Kevin Parker (Tame Impala) và El Guincho đã tham gia vào album này, nâng cao chất lượng âm nhạc của nó.

Tuy nhiên, khi nghe ARIRANG, những nghi ngờ đó bắt đầu tan biến. Album không chỉ đơn thuần lặp lại những công thức quen thuộc, mà còn cho thấy sự trưởng thành nghệ thuật cá nhân của các thành viên trong thời gian hoạt động solo và thời gian nghĩa vụ quân sự đã làm sâu sắc thêm tiếng nói chung của nhóm.

Ca khúc chủ đề, “SWIM,” dường như là một bước đi có tính toán nhằm thu hút một lượng khán giả toàn cầu rộng lớn hơn.

Được xây dựng trên nền tảng nhạc pop nhịp điệu trung bình mượt mà và được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, bài hát dường như được nhắm đến thị trường phát thanh quốc tế chính thống. Sự phát triển giai điệu và nhạc cụ mang tính điện ảnh tạo nên cảm giác thăng hoa về mặt cảm xúc. Video âm nhạc đi kèm, miêu tả các thành viên như những thủy thủ đang vượt qua vùng biển đầy bất trắc, càng làm nổi bật tinh thần kiên trì và đoàn kết.

Tuy nhiên, ca khúc này cũng hé lộ một sự căng thẳng tinh tế về mặt ý tưởng. Đối với người nghe Hàn Quốc, sự vắng mặt tương đối của các yếu tố âm thanh hoặc hình ảnh đặc trưng của Hàn Quốc có thể gây chú ý, xét đến ý nghĩa biểu tượng của tựa đề album. Nếu SWIM hướng đến tính phổ quát, thì nó lại làm như vậy theo cách có nguy cơ làm giảm đi tính đặc thù văn hóa được gợi ý bởi ARIRANG.

Sự căng thẳng đó ngay lập tức được định hình lại bởi ca khúc mở đầu Body to Body. Với nhịp điệu hip-hop tinh tế và những đoạn rap tiếng Hàn, bài hát tích hợp một mô típ được làm mới mượt mà của giai điệu "Arirang" truyền thống, mang tính biểu tượng hơn là hoài niệm. Là một phần giới thiệu, nó gần như đóng vai trò như một luận điểm, nhắc nhở người nghe rằng hành trình của BTS bắt đầu từ bối cảnh Hàn Quốc của họ rất lâu trước khi nhóm thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu.

Những ca khúc đầu tiên tiếp tục khai thác những cội nguồn đó: Hooligan, Aliens... và cho đến khi ca khúc đen tối và đối đầu hơn FYA xuất hiện, ADN hip-hop của nhóm đã trở nên không thể nhầm lẫn. Ở giữa album, đoạn nhạc dạo Số 29 mang đến một khoảnh khắc bất ngờ thông qua âm thanh chuông vang vọng duy nhất, dường như ám chỉ đến Bảo vật Quốc gia số 29 của Hàn Quốc, chiếc chuông Emille lịch sử, thời Silla (57 TCN - 9935 CN). Quyết định dành toàn bộ một bản nhạc cho cử chỉ âm thanh táo bạo như vậy gần như là một điều đáng chú ý, biến một chi tiết mang tính khái niệm thành một trong những tuyên bố ấn tượng nhất của album.

Từ đó, cung bậc cảm xúc chuyển hướng. Merry Go Round làm nổi bật quãng giọng rộng của giọng hát trên nền nhạc piano cổ điển, trong khi NORMAL nghiêng về ảnh hưởng của nhạc pop đương đại với giọng điệu sắc sảo hơn. Like Animals được thúc đẩy bởi âm thanh guitar, gợi lên hình ảnh điện ảnh về sự di chuyển đơn độc trong đêm, được làm sâu sắc thêm bởi những đoạn hát-rap tinh tế của RM. Trong They don't know 'bout us phần mở đầu theo phong cách analog tạo ra một bầu không khí thân mật khi lời bài hát thẳng thắn đề cập đến áp lực của cuộc sống dưới sự soi mói của công chúng.

Phần kết thúc chuyển sang hướng ấm áp hơn. Bắt đầu với One More Night, tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn và hướng ra bên ngoài. Please như một lời tỏ tình trực tiếp gửi đến ARMY, ghi nhận vai trò của người hâm mộ trong việc duy trì hành trình của nhóm. Ca khúc cuối cùng, Into the Sun mang đến một lời tạm biệt chậm rãi được định hình bởi lòng biết ơn và sự tự tin thầm lặng, khép lại câu chuyện của album một cách trọn vẹn.

'ARIRANG' đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và hiện đã bán được hơn 1,2 triệu bản trên bảng xếp hạng Hanteo tính đến 17h (giờ Hàn Quốc) cùng ngày (20/3/2026).

Nhìn chung, ARIRANG không giống như một tuyển tập các đĩa đơn riêng lẻ mà giống một câu chuyện được sắp xếp cẩn thận. Sự tiến triển đầy kịch tính của nó cho thấy ý định chung là kết nối quá khứ với tương lai thông qua sự chân thành hơn là sự trừu tượng. Trong thời đại mà nhạc pop thường đề cao sự mơ hồ về phong cách, sự trực tiếp trong cảm xúc của BTS có thể được coi là đi ngược lại xu hướng chung.

Nếu sự chân thành đó có nguy cơ trở nên lỗi thời, thì nó cũng có thể giải thích tại sao BTS tiếp tục chiếm giữ một vị trí mà ít nghệ sĩ nào có thể khẳng định một cách thuyết phục là của riêng mình.