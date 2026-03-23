Nana và Chae Jong Seok: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm

SVO - Một nguồn tin thân cận với cả hai khẳng định: 'Nana và Chae Jong Seok không hẹn hò. Tuyệt đối không'. Nhưng nhìn vào những bức ảnh này thì ai mà tin được?

Sự hiểu lầm bắt đầu trên chương trình Point of Omniscient Interfere (Góc nhìn can thiệp toàn tri) của đài MBC. Nana xuất hiện trên chương trình phát sóng ngày 21/3 để chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật của mình.

Hôm đó, cô đã thảo luận về chuyện hẹn hò với quản lý trong xe. Khi được hỏi cô "gần bốn mươi tuổi", Nana đáp lại: "Ý anh là 'gần bốn mươi'? Tôi vẫn còn nhiều thời gian mà". Người quản lý trả lời: "Cô vẫn đang ở đỉnh cao nhan sắc", Nana đáp lại: "Anh nên hẹn hò khi còn đang ở đỉnh cao như thế này". Khi người quản lý nói thêm rằng, anh không nghĩ cô có thể làm được, Nana nói: "Hẹn hò là chuyện anh cứ tranh thủ làm lúc rảnh rỗi thôi". Khi người quản lý tiếp tục nói: "Cô nên gặp một người tốt và kết hôn", cô tiết lộ: "Tôi vẫn đang thường xuyên gặp gỡ những người tốt".

Sau khi chương trình phát sóng, tranh cãi lan rộng đến một hướng không ngờ tới. Phát ngôn của Nana về việc "gặp gỡ những người tốt và đều đặn" đã dẫn đến sự hiểu lầm rằng cô "đang trong một mối quan hệ". Cô ấy từng nói rằng, mình "thường xuyên gặp gỡ ai đó", chứ không phải là đang hẹn hò với ai cả.

Sự hiểu lầm hiện đang xoay quanh người mẫu Chae Jong Seok, người mà cô đã hợp tác trong video âm nhạc That's Right, năm 2024, của Baek Ji Young. Vì một tuyên bố mơ hồ được đưa ra hai năm trước rằng: "Đây là chuyện riêng tư nên khó xác nhận", nên người ta hiểu là cô ấy hiện đang hẹn hò với Chae Jong Seok.