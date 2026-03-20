Cuộc sống kín tiếng của danh hài đình đám Việt Nam, từng 'mượn giọng' cho Châu Tinh Trì

SVO - Vân Sơn là tên tuổi hàng đầu của làng hài trong những năm 1980 - 1990. Bẵng đi một thời gian, anh mới tái ngộ khán giả qua dự án điện ảnh 'Đại tiệc trăng máu 8', tiết lộ đối diện với một áp lực lớn.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh trai của Vân Sơn là nghệ sĩ Nguyễn Dương, chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết. Nam danh hài gọi cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín là cậu ruột, đồng thời là anh họ của nhà sản xuất Charlie Nguyễn và diễn viên Johnny Trí Nguyễn.

Bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật từ năm 17 tuổi, Vân Sơn từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn kịch, hài độc thoại, lồng tiếng và dẫn chương trình. Tên tuổi anh gắn liền với các sân khấu hài hải ngoại trong thập niên 1980 – 1990.

Vân Sơn và Bảo Liêm trở thành "cặp bài trùng", được xem là một trong những danh hài quen mặt với khán giả Việt ở nước ngoài. Ngoài ra, Vân Sơn còn được biết đến rộng rãi qua vai trò lồng tiếng cho nhiều bộ phim ngoại, đặc biệt là các tác phẩm của Châu Tinh Trì.

Thời gian gần đây, Vân Sơn cho biết, anh nhận được nhiều lời mời tham gia phim trong nước. Tuy nhiên, anh đã từ chối vì nhiều lý do khác nhau. Chỉ riêng Đại tiệc trăng máu 8 có duyên với anh. Vân Sơn từng xem One cut of the dead trên một chuyến máy bay và thán phục sự thông minh của các nhà làm phim Nhật Bản. Nên khi Charlie Nguyễn ngỏ lời remake lại bộ phim này, Vân Sơn lập tức nhận lời vì muốn cùng tái hiện câu chuyện này.

Nhận vai đạo diễn Tâm OK, Vân Sơn áp lực do đã 20 năm không làm điện ảnh, sợ vai hay mà mình diễn không ra. Lịch quay liên tục một tháng cũng là bài toán khó đối với anh. Bên cạnh đó, đạo diễn tài năng và kỹ tính, dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng cũng làm anh lo lắng “chạy theo các em không kịp”.

Nam danh hài tự đòi hỏi bản thân chính xác trong từng câu thoại. Hơn cả, Vân Sơn hồi hộp khán giả có đón nhận mình không. Đại tiệc trăng máu 8 còn đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi danh hài Vân Sơn và Quang Minh, mang tình bạn thân thiết từ ngoài đời vào trong phim.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn xác nhận thông tin Đại tiệc trăng máu 8 là bản remake của phim One cut of the dead - Quay trối chết đến từ Nhật Bản. Giữ đúng tinh thần của bản gốc, phim sẽ mở màn bằng cú oneshot dài 35 phút.

Đây là cú máy dài nhất trong lịch sử màn ảnh Việt. Đây là một thử thách lớn, đòi hỏi cả Vân Sơn và dàn diễn viên tập luyện chỉn chu và tập trung cao độ. Nhưng đó cũng là yếu tố làm nên cái độc đáo cho bộ phim, khởi lên niềm hứng khởi cho dàn diễn viên.