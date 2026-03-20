Chae Jong Hyeop và Won Ji An sắp sửa sánh đôi lần đầu làm điều này

Dựa trên webtoon cùng tên, Unnamed Lamp là một bộ phim truyền hình lịch sử lấy bối cảnh thời kỳ Joseon hỗn loạn, kể về hai chị em sinh đôi, sinh ra từ mối hận thù dai dẳng của những linh hồn bất an.

Won Ji An đang đàm phán để vào vai hai chị em sinh đôi, trong khi Chae Jong Hyeop đang cân nhắc vai Thái tử Okryun, Lee Hyo, con trai thứ hai của nhà vua. Trong tác phẩm gốc, Lee Hyo được miêu tả là một nhân vật dũng cảm và hiếu chiến, đam mê võ thuật, trái ngược với người anh trai là thái tử. Anh được miêu tả là sở hữu kỹ năng chiến đấu xuất sắc, từng hạ gục một vị tướng địch khi còn rất trẻ. Nếu được xác nhận, Unnamed Lamp sẽ đánh dấu bộ phim truyền hình lịch sử đầu tiên của cả hai diễn viên kể từ khi ra mắt.

Chae Jong Hyeop hiện đang gây sự chú ý với vai nhà thiết kế nhân vật tại một xưởng phim hoạt hình nổi tiếng thế giới, trong phim "In Your Radiant Season". Có tính cách tươi sáng và vui vẻ, nhưng đằng sau đó, anh che giấu những vết thương sâu sắc từ một sự kiện bí ẩn trong quá khứ. Cuộc gặp gỡ tình cờ với Song Ha Ran (Lee Sung Kyung) dẫn anh đến việc đối mặt với một bí mật không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đó, Won Ji An đang chuẩn bị cho sự ra mắt của "Made in Korea Season 2" trong năm 2026.

Theo thông tin được tiết lộ, loạt phim sẽ do Kang Soo Yeon (My Perfect Stranger, The Ghost Detective) đạo diễn, kịch bản được viết bởi Han Hui Jeong, người đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho bộ phim truyền hình The King's Affection.