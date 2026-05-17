Kỳ thi tốt nghiệp 2026: Thí sinh phải xác định đúng nguyện vọng ngay từ đầu

Cần xác định đúng nguyện vọng ngay từ đầu
Sáng 17/5, trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ do Báo Tiền Phong phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã diễn ra buổi tư vấn tuyển sinh, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý giáo dục cùng nhiều trường đại học.
Tại chương trình, những thay đổi liên quan Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026 là nội dung được nhiều học sinh quan tâm, đặc biệt ở nhóm ngành Khoa học - Công nghệ.
GS. TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học. Theo ông, quy định này đòi hỏi học sinh phải xác định rõ định hướng ngành nghề và năng lực bản thân ngay từ đầu, thay vì đăng ký dàn trải như trước.
“Để chọn lọc 15 nguyện vọng cho khối ngành Khoa học - Công nghệ là bài toán khó. Học sinh nên xác định ba nguyện vọng trọng tâm, phù hợp với đam mê và năng lực của mình”, ông Thảo chia sẻ.
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp xét tuyển để đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học, áp dụng với tất cả phương thức và ngành đào tạo.
Tránh ôn tập dàn trải, chọn ngành theo cảm tính
Liên quan quá trình ôn thi, ông Nghiêm Văn Bình - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến nghị, học sinh cần xây dựng kế hoạch học tập khoa học trong giai đoạn nước rút, tránh ôn tập lan man, ôm đồm quá nhiều nội dung dẫn tới giảm hiệu quả.
Theo ông Bình, học sinh cũng cần chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh, nhu cầu thị trường lao động và môi trường đào tạo để lựa chọn đúng ngành học, trường học phù hợp với định hướng cá nhân.
Đại diện các trường đại học tham gia ngày hội tập trung chia sẻ về phương thức tuyển sinh, định hướng đào tạo và yêu cầu nhân lực của nhóm ngành Khoa học - Công nghệ.
PGS. TS Nguyễn Hải Đăng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cho biết, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã triển khai hai đợt tuyển sinh sớm, trong đó áp dụng phương thức Đánh giá năng lực kết hợp phỏng vấn nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về ngành học và định hướng nghề nghiệp.
Theo PGS. TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), giáo dục đại học hiện nay cần hướng tới năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng dài hạn của sinh viên, thay vì chỉ tập trung truyền đạt kiến thức chuyên môn.
Chia sẻ quan điểm về lựa chọn hướng đi tương lai, TS Trần Khắc Thạc - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Thuỷ lợi khuyên thí sinh: “Đam mê và ước mơ là bước đệm quan trọng dẫn tới thành công. Hãy hiện thực hóa ước mơ bằng sự gắn bó và tinh thần ham học hỏi”. Đại diện nhà trường cho biết, Trường Đại học Thủy lợi cam kết đào tạo sinh viên có khả năng thích ứng với thị trường lao động hiện đại, đồng thời tạo điều kiện để phát triển toàn diện trong quá trình học tập.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, sự kiện do báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.