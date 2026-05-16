Greenwich Việt Nam mở rộng ngành học Công nghệ, Logistics và Truyền thông trong mùa tuyển sinh 2026

SVO - Tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, ông Nguyễn Nhựt Tân - Giám đốc Greenwich Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh AI và chuyển đổi số làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động, giáo dục đại học cần chuyển từ đào tạo kiến thức đơn thuần sang phát triển tư duy toàn cầu, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng dài hạn. Năm học 2026 - 2027, Greenwich Việt Nam dự kiến tuyển sinh 1.800 chỉ tiêu ở nhiều nhóm ngành Công nghệ và Kinh doanh.

Phóng viên: Thưa ông, trong năm học 2026 - 2027, Greenwich Việt Nam có bao nhiêu chỉ tiêu tuyển sinh? Những ngành học nào đang có quy mô tuyển sinh lớn nhất?

Ông Nguyễn Nhựt Tân - Giám đốc Greenwich Việt Nam: Trong năm học 2026 - 2027, Greenwich Việt Nam dự kiến tuyển sinh khoảng 1.800 chỉ tiêu, tại 4 cơ sở gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Nhà trường triển khai các chương trình đào tạo cử nhân quốc tế được chuyển giao nguyên bản 100% và cấp bằng trực tiếp từ University of Greenwich.

Thầy Nguyễn Nhựt Tân - Giám đốc Greenwich Việt Nam.

Trong đó, nhóm ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu, An ninh mạng, Thiết kế đồ họa và Kỹ thuật số, cùng các ngành thuộc khối Kinh doanh như Quản trị kinh doanh, Marketing và Kinh doanh quốc tế tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh và phụ huynh.

Đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo và hội nhập toàn cầu. Bên cạnh đó, năm nay Greenwich Việt Nam cũng mở rộng đào tạo thêm các chuyên ngành mới như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Truyền thông đa phương tiện nhằm đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường lao động hiện đại.

Phóng viên: Thưa ông, trong năm học 2026 - 2027, Greenwich Việt Nam triển khai những phương thức tuyển sinh nào để tạo điều kiện cho thí sinh tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế?

Ông Nguyễn Nhựt Tân - Giám đốc Greenwich Việt Nam: Greenwich Việt Nam triển khai phương thức tuyển sinh theo định hướng linh hoạt nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn đầu vào của University of Greenwich - đơn vị cấp bằng cho toàn bộ chương trình đào tạo.

Một giờ học tương tác trong lớp của sinh viên.

Trong năm học 2026 - 2027, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển thông qua kết quả học bạ THPT với tổ hợp 3 môn theo quy định của nhà trường. Bên cạnh đó, các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS cũng được xem xét quy đổi tương ứng trong quá trình tuyển sinh.

Tuy nhiên, điều mà chúng tôi luôn nhấn mạnh là Greenwich Việt Nam không chỉ đánh giá dựa trên kết quả học tập, mà còn chú trọng khả năng thích nghi với môi trường học tập quốc tế, tư duy chủ động, năng lực ngoại ngữ và tiềm năng phát triển lâu dài của người học.

Với mô hình đào tạo chuẩn Anh Quốc, sinh viên sẽ học hoàn toàn bằng tiếng Anh, tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại và nhận bằng cấp quốc tế. Vì vậy, các điều kiện tuyển sinh cũng được xây dựng nhằm bảo đảm người học có đủ nền tảng để theo học hiệu quả và phát triển trong môi trường toàn cầu.

Ngoài ra, nhà trường tiếp tục triển khai nhiều chương trình học bổng dành cho học sinh có thành tích học tập tốt, năng lực tiếng Anh nổi bật hoặc thể hiện tư duy sáng tạo, năng động trong học tập và hoạt động xã hội.

Phóng viên: Ông có lời khuyên nào dành cho thí sinh và phụ huynh đang quan tâm, mong muốn theo học các ngành Khoa học và Công nghệ tại Greenwich Việt Nam?

Ông Nguyễn Nhựt Tân - Giám đốc Greenwich Việt Nam: Tôi cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay không phải là “chọn ngành hot”, mà là lựa chọn lĩnh vực phù hợp với năng lực, tư duy và định hướng phát triển dài hạn của người học.

Các ngành Khoa học và Công nghệ đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của AI, chuyển đổi số và nền kinh tế số. Vì vậy, ngoài kiến thức chuyên môn, học sinh cần chuẩn bị tư duy học tập suốt đời, khả năng tự học, kỹ năng ngoại ngữ, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế.

Một buổi học tại doanh nghiệp của sinh viên Greenwich Việt Nam.

Tại Greenwich Việt Nam, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng, công nghệ không chỉ dành cho những người giỏi kỹ thuật, mà còn phù hợp với những bạn trẻ có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và mong muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Bên cạnh công tác đào tạo, Greenwich Việt Nam cũng xác định trách nhiệm đồng hành hướng nghiệp cùng học sinh và phụ huynh từ sớm. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với nhiều trường THPT trên cả nước để tổ chức các chương trình định hướng nghề nghiệp, workshop kỹ năng, trải nghiệm ngành học và chia sẻ xu hướng nghề nghiệp tương lai.

Song song với đó, Greenwich Việt Nam liên tục triển khai các chương trình tư vấn hướng nghiệp trực tuyến, webinar chuyên ngành và chuỗi chia sẻ cùng chuyên gia, giảng viên quốc tế nhằm giúp học sinh và phụ huynh có thêm góc nhìn đa chiều về lựa chọn ngành nghề trong bối cảnh mới.

Tôi cho rằng, ở giai đoạn hiện nay, điều học sinh cần không chỉ là thông tin tuyển sinh, mà còn là sự đồng hành để hiểu bản thân, hiểu thị trường lao động và đưa ra lựa chọn phù hợp cho tương lai lâu dài của mình.

Phụ huynh cũng nên nhìn ngành học dưới góc độ dài hạn. Một chương trình đào tạo tốt không chỉ giúp sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, mà còn cần trang bị cho các em năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu và khả năng thích nghi với những thay đổi liên tục của thị trường lao động trong 10-20 năm tới.

Phóng viên: Trước yêu cầu chuyển đổi số, chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, theo ông, đâu là những nhiệm vụ và hướng đi mang tính đột phá mà các cơ sở giáo dục đại học cần thực hiện trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Nhựt Tân - Giám đốc Greenwich Việt Nam: Theo tôi, có ba định hướng quan trọng mà các cơ sở giáo dục đại học cần tập trung trong giai đoạn tới.

Thứ nhất là đổi mới chương trình đào tạo theo hướng liên ngành và gắn với thực tiễn doanh nghiệp. Sinh viên khối ngành công nghệ hiện nay không thể chỉ học kiến thức kỹ thuật đơn thuần, mà còn cần hiểu về dữ liệu, kinh doanh, trải nghiệm người dùng, truyền thông và tư duy toàn cầu. Đó cũng là lý do Greenwich Việt Nam liên tục cập nhật nội dung đào tạo theo xu hướng AI, chuyển đổi số và nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp.

Sinh viên Greenwich đi Field Trip tại Singapore.

Thứ hai là đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục và trải nghiệm học tập toàn cầu. Trong nền kinh tế số, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có năng lực làm việc xuyên biên giới, khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và kỹ năng thích nghi với môi trường đa văn hóa.

Tại Greenwich Việt Nam, sinh viên có cơ hội tham gia nhiều chương trình trao đổi học tập, giao lưu học thuật, field trip quốc tế và trải nghiệm doanh nghiệp ở nước ngoài. Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyến học tập thực tế tại United Kingdom, Singapore, Malaysia và nhiều quốc gia trong khu vực, giúp sinh viên mở rộng góc nhìn toàn cầu, tiếp cận môi trường làm việc quốc tế và nâng cao năng lực hội nhập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bên cạnh đó, việc học tập trong môi trường quốc tế với giảng viên nước ngoài, sinh viên đa quốc tịch và chương trình đào tạo chuẩn Anh Quốc cũng giúp người học hình thành tư duy toàn cầu - một trong những năng lực quan trọng của nguồn nhân lực trong tương lai.

Thứ ba là phát triển năng lực sáng tạo và tư duy đổi mới. AI có thể hỗ trợ xử lý công việc, nhưng khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề của con người mới là yếu tố tạo nên khác biệt bền vững trong tương lai.

Đó cũng là lý do Greenwich Việt Nam theo đuổi mô hình đào tạo chú trọng trải nghiệm thực tế, dự án doanh nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp và kết nối quốc tế, hướng tới đào tạo thế hệ công dân toàn cầu có khả năng thích ứng và tạo ra giá trị trong nền kinh tế số.

Phóng viên: Greenwich Việt Nam đã có những đổi mới như thế nào trong đào tạo, kết nối doanh nghiệp và gắn với thị trường lao động nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thưa ông?

Ông Nguyễn Nhựt Tân - Giám đốc Greenwich Việt Nam: Trong những năm gần đây, Greenwich Việt Nam đã tập trung đổi mới mạnh mẽ theo định hướng “Học tập toàn cầu - Thành công toàn cầu”.

Nhà trường không chỉ hướng tới việc cung cấp kiến thức chuyên môn, mà còn tập trung xây dựng cho sinh viên năng lực hội nhập quốc tế, tư duy công dân toàn cầu và khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia trong bối cảnh kinh tế số.

Chương trình đào tạo được chuyển giao từ University of Greenwich, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và liên tục cập nhật theo xu hướng công nghệ, sáng tạo cũng như nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp toàn cầu. Sinh viên được tiếp cận phương pháp học tập hiện đại, đề cao tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và trải nghiệm thực tế thay vì chỉ học lý thuyết.​

Sinh viên được học Golf như một môn kỹ năng mềm.

Một trong những điểm nhấn của Greenwich Việt Nam là tăng cường kết nối quốc tế và trải nghiệm học tập toàn cầu cho sinh viên thông qua các chương trình trao đổi học tập, field trip nước ngoài, giao lưu học thuật và trải nghiệm doanh nghiệp tại nhiều quốc gia. Đây là cơ hội để sinh viên mở rộng tư duy, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và hình thành khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa ngay từ sớm.

Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp với mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp đối tác tuyển dụng và thực tập trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, kinh doanh, truyền thông, thiết kế và dịch vụ. Đặc biệt, với lợi thế thuộc hệ sinh thái của FPT Corporation, sinh viên Greenwich Việt Nam có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại tập đoàn cùng hơn 10 công ty thành viên và công ty liên kết của FPT ngay từ khi còn đi học.

Thông qua các hoạt động như company tour, mentoring, workshop nghề nghiệp, dự án thực tế và chương trình thực tập từ sớm, sinh viên được trải nghiệm môi trường doanh nghiệp thực tế và nâng cao khả năng thích nghi với thị trường lao động ngay trong quá trình học tập.

Lễ tốt nghiệp của Greenwich Việt Nam.

Ngoài kiến thức chuyên môn, Greenwich Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 như sáng tạo, giao tiếp, thích nghi công nghệ, quản trị dự án và tư duy đổi mới. Đây là những yếu tố quan trọng giúp người học không chỉ có cơ hội việc làm sau tốt nghiệp mà còn có khả năng phát triển bền vững trong thị trường lao động toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

