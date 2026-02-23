Lee Jong Suk và Lee Jun Hyuk đối đầu trong cùng một vũ trụ phim ảnh

SVO - Lee Jong Suk và Lee Jun Hyuk sẽ tham gia diễn xuất trong các bộ phim chuyển thể người thật đóng từ những tiểu thuyết mạng nổi tiếng lấy bối cảnh cùng một vũ trụ.
Hãng phim ACE FACTORY thông báo: “Lee Jong Suk sẽ đóng vai chính trong Iseop’s Romance, và Lee Jun Hyuk sẽ đảm nhận vai chính trong A Casual Lie”.
Iseop’s Romance và A Casual Lie (tên tạm thời) là những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng cùng tên, cả hai đều do tác giả Kim Eon Hee viết. Mặc dù kể những câu chuyện riêng biệt với các nhân vật chính khác nhau, cả hai tiểu thuyết đều lấy bối cảnh trong cùng một vũ trụ, và do đó, các bộ phim truyền hình chuyển thể sắp tới của chúng cũng sẽ có sự liên kết với nhau.
Đáng chú ý, hai nhân vật Tae I Seop và Tae Jun Seop do Lee Jong Suk và Lee Jun Hyuk thủ vai là anh em họ. Hai bộ phim Iseop’s Romance và A Casual Lie, hiện đang được lên kế hoạch sản xuất đồng thời do cốt truyện có liên kết, dự kiến sẽ bắt đầu quay phim trong năm nay. Cả hai bộ phim đều dựa trên tiểu thuyết của Kim Eon Hee, và Lee Joon Hyuk lẫn Lee Jong Suk sẽ thể hiện những mối quan hệ lãng mạn độc đáo và hấp dẫn trong cùng một thế giới quan.