Lee Jong Suk và Lee Jun Hyuk đối đầu trong cùng một vũ trụ phim ảnh

SVO - Lee Jong Suk và Lee Jun Hyuk sẽ tham gia diễn xuất trong các bộ phim chuyển thể người thật đóng từ những tiểu thuyết mạng nổi tiếng lấy bối cảnh cùng một vũ trụ.

Hãng phim ACE FACTORY thông báo: “Lee Jong Suk sẽ đóng vai chính trong Iseop’s Romance, và Lee Jun Hyuk sẽ đảm nhận vai chính trong A Casual Lie”.

Iseop’s Romance và A Casual Lie (tên tạm thời) là những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng cùng tên, cả hai đều do tác giả Kim Eon Hee viết. Mặc dù kể những câu chuyện riêng biệt với các nhân vật chính khác nhau, cả hai tiểu thuyết đều lấy bối cảnh trong cùng một vũ trụ, và do đó, các bộ phim truyền hình chuyển thể sắp tới của chúng cũng sẽ có sự liên kết với nhau.

“Iseop’s Romance” là câu chuyện tình lãng mạn đầy sóng gió nơi công sở giữa Tae Seop, một tài phiệt thế hệ thứ ba hoàn hảo trong mọi việc nhưng vụng về trong tình yêu, và Kang Min Kyung, một nhân vật chính hoàn hảo được biết đến như vũ khí bí mật của tập đoàn TK. Xuất phát từ tiểu thuyết mạng cùng tên (do Kim Eon Hee viết), “Iseop’s Romance” đã được tái sinh thành phim truyền hình dựa trên webtoon. Lee Jong Suk thủ vai nam chính, Tae Seop. Đây là vai nam chính đầu tiên của anh trong một bộ phim tình cảm sau khoảng 7 năm kể từ "Romance is a Bonus Book". Trong khi tác phẩm trước đó của anh, "Seocho-dong" thuần túy là một câu chuyện về tòa án hoặc trưởng thành. Sau khi thử sức với nhiều thể loại khác nhau, Lee Jong Suk trở lại với thể loại tình cảm quen thuộc của mình trong “Iseop’s Romance”. Trong khi đó, Lee Jong Suk dự kiến ​​sẽ ra mắt phim "The Remarried Empress" trên Disney+ trong năm nay.

Lee Joon Hyuk, người trước đây đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, chủ yếu ở các thể loại như phản diện và công tố viên chính trực, đã thỏa mãn mong muốn bấy lâu nay của người hâm mộ về một bộ phim hài lãng mạn vào năm ngoái với bộ phim "My Perfect Secretary" của đài SBS. Tin tức về sự xuất hiện của anh trong "A Casual Lie" được kỳ vọng sẽ là tin vui đối với những người hâm mộ đã chờ đợi một câu chuyện tình lãng mạn sâu sắc của Lee Joon Hyuk. "A Casual Lie" dựa trên tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng cùng tên. Phim kể về câu chuyện của Tae Joon Seop, cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn TK Tae Si-hwan, một người đàn ông nổi tiếng với phẩm chất hoàn hảo đến mức phi thường ngay cả trong một gia đình giàu có, và cuộc gặp gỡ giữa anh cùng biên kịch Yeon Woo Kyung, người bị cuốn vào cuộc cạnh tranh giành quyền kế vị trong tập đoàn. Nhân vật Tae Joon Seop của Lee Joon Hyuk có vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng anh là một nhân vật đa diện với một mặt lạnh lùng và một lịch sử gia đình phức tạp. Lee Joon Hyuk, người từng thể hiện sự quyến rũ của một thư ký giỏi giang và chu đáo trong "My Perfect Secretary", sẽ vào vai một tài phiệt thế hệ thứ ba lạnh lùng và khó gần hơn trong bộ phim này, đồng thời cũng khắc họa những cảm xúc tinh tế của tình yêu. Ánh mắt và khí chất đặc trưng của Lee Joon Hyuk được kỳ vọng sẽ làm tăng thêm sức hút cho nhân vật Tae Joon Seop từ bộ phim gốc.

Đáng chú ý, hai nhân vật Tae I Seop và Tae Jun Seop do Lee Jong Suk và Lee Jun Hyuk thủ vai là anh em họ. Hai bộ phim Iseop’s Romance và A Casual Lie, hiện đang được lên kế hoạch sản xuất đồng thời do cốt truyện có liên kết, dự kiến ​​sẽ bắt đầu quay phim trong năm nay. Cả hai bộ phim đều dựa trên tiểu thuyết của Kim Eon Hee, và Lee Joon Hyuk lẫn Lee Jong Suk sẽ thể hiện những mối quan hệ lãng mạn độc đáo và hấp dẫn trong cùng một thế giới quan.