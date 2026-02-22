Trấn Thành đã làm gì sai?

SVO - Mùa phim Tết được xem như là 'cuộc đua' khốc liệt nhất trong năm. Nhưng trong những mùa phim Tết liên tiếp gần đây, các dự án của Trấn Thành luôn chiếm ngôi đầu về doanh thu phòng vé, gần như chưa có đối thủ. Và đi cùng với đó là những tranh luận không hồi kết.

Mùa phim chiếu rạp dịp Tết tại Việt Nam luôn là "bữa tiệc" hấp dẫn về doanh thu. Và mỗi nhà sản xuất, đạo diễn như các "đầu bếp" cố gắng bày biện các "món ngon" nhất mà họ có để thu hút khán giả. Trên một "bàn tiệc" phong phú như thế, khán giả sẽ có lựa chọn theo sở thích. Khán giả là người bỏ tiền túi và họ là người quyết định "món ăn" nào được yêu thích.

Qua các năm gần đây, Trấn Thành có lẽ là "đầu bếp" hiểu rõ "khẩu vị" mùa Tết của khán giả Việt nhất. Từ khi bắt tay làm phim, anh chỉ ra mắt dự án của mình vào đúng dịp Tết. Điều ấn tượng là qua các năm chiếu Tết, phim của anh luôn dẫn đầu doanh thu phòng vé. Theo số liệu từ Box office Vietnam, các phim của Trấn Thành đạt doanh thu lần lượt: Bố già thu 427 tỷ đồng, Nhà bà Nữ thu 475 tỷ đồng và Mai thu 551 tỷ đồng.

Còn Thỏ ơi công chiếu dịp Tết Bính Ngọ 2026 đã cán mốc hơn 200 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục trên đà tăng, hứa hẹn sẽ bứt phá doanh thu và giúp vị đạo diễn này giữ "ngôi vương" mùa phim Tết Việt. Vậy điều gì luôn khiến những "đứa con tinh thần" của Trấn Thành luôn "áp đảo" các đối thủ chiếu cùng thời điểm?

Đầu tiên là sự tranh cãi. Phim của Trấn Thành chưa bao giờ công chiếu mà thiếu sự tranh cãi trên mạng xã hội. Sự tranh cãi bắt nguồn từ nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, từ nội dung lẫn chất lượng của phim. Nhưng xét về mặt truyền thông, đây là một thành công của Trấn Thành và ê kíp. Bởi để một bộ phim "giữ nhiệt" đường dài ngoài rạp chiếu là điều không dễ, thậm chí tốn tiền tỷ chi phí truyền thông. Nhưng Trấn Thành "gặp may" khi phim nào cũng có dư luận hai chiều. Việc có người khen, có người chê càng giúp bộ phim gây tò mò cho khán giả. Từ đó, họ kéo đến rạp để thoả mãn sự tò mò đó và để họ được... "chọn phe" trong cuộc tranh luận về phim của Trấn Thành.

Đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong guồng quay của showbiz Việt, đây lợi thế thứ hai để Trấn Thành ngồi ghế đạo diễn và hiểu được thị hiếu khán giả. Không khó để thấy, mỗi phim Tết, anh đều đưa các yếu tố thu hút công chúng vào phim của mình. Bố già ra mắt, cũng là lúc thị trường bùng nổ web drama. Đây cũng là bộ phim được Trấn Thành phát triển từ một dự án web drama cùng tên của mình. Khi Anh trai say hi mùa 1 "gây bão", Trấn Thành mời luôn dàn "anh trai" vào phim Mai. Đến Thỏ ơi, anh mời luôn các "ngôi sao" của Anh trai say hi, Em xinh say hi vào phim.

Ồn ào, drama kịch tính, chửi thề, nói đạo lý, thoại không ngừng là những điều mà mọi người luôn nói về phim của Trấn Thành. Điều này không sai. Và đó lại là "đặc sản" của phim Trấn Thành. Khán giả có "điểm neo" dấu ấn khi nói về phim Trấn Thành. Nhìn mặt tích cực, đây là điều không dễ để tạo được, nhất là khi thị trường phim Việt qua từng năm đều có thêm đạo diễn mới xuất hiện, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Mặt khác, không phải Trấn Thành không biết mọi tranh cãi về phim do mình làm ra.

Nhưng Trấn Thành âm thầm trau dồi, thay đổi tay nghề qua từng dự án. Những tranh cãi về phim của anh vô tình khiến người ta không nhìn nhận đúng về sự lắng nghe và thay đổi từ Trấn Thành. Chủ đề của phim Trấn Thành qua các năm đều có sự thay đổi. Khi mọi người cho rằng, Trấn Thành chỉ làm phim với người quen, "diễn viên ruột", đến Thỏ ơi, anh đã dành cơ hội cho các tên tuổi mới bước vào lĩnh vực điện ảnh. Mỗi phim ra mắt, anh đều giới thiệu đến công chúng những gương mặt tiềm năng cho điện ảnh Việt như Trần Tiểu Vy, Uyển Ân, Trần Quốc Anh...

Thị trường phim chiếu rạp mùa Tết Việt "ngon nhưng không dễ ăn". Không ai có thể "chèn ép" suất chiếu của bộ phim nào, ngoại trừ khán giả. Họ bỏ tiền túi và có quyền lựa chọn bộ phim mà họ cho rằng nó xứng đáng. Thị hiếu của khán giả là vô chừng, khó đoán. Vậy nên, không chỉ riêng Trấn Thành, mà bất cứ nhà làm phim nào có sự đầu tư chỉn chu đều đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt.

Một bộ phim thành công ngoài rạp không đến từ công sức của một cá nhân, mà đến từ cả một tập thể. Mọi người có thể khen, có thể chê sau khi xem phim nhưng đừng chỉ trích cá nhân. Hãy chê một cách có tính xây dựng để ê kíp phim nhìn ra điều thiếu sót và cho họ thời gian cải thiện. Thị trường điện ảnh Việt đang phát triển mạnh mẽ, yêu cầu và đòi hỏi của khán giả cũng tăng cao. Nếu các nhà làm phim không nỗ lực thay đổi thì họ cũng sẽ bị khán giả "quay lưng".

Trấn Thành đã làm gì sai, khi anh chỉ đang cố gắng làm tốt công việc của chính mình? Trấn Thành làm được điều mà bất kỳ nhà làm phim nào cũng "thèm muốn", đó là phim nào cũng thắng doanh thu phòng vé. Và doanh thu khổng lồ đó đến từ khán giả. Đó chẳng phải là đích đến cuối cùng của dòng phim thương mại mà Trấn Thành hay các nhà làm phim thương mại khác đang theo đuổi hay sao?