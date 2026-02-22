'Pavane': Câu chuyện trưởng thành thấm đẫm sự đồng cảm và chữa lành

Dựa trên tiểu thuyết Pavane for a Dead Princess của tác giả Park Min Gyu, Pavane kể về hành trình trưởng thành 'rạng rỡ' của ba con người, Mijung, Yohan và Kyungrok, mỗi người đều mang trong mình những vết thương riêng. Khi họ trở thành nguồn sáng cho nhau, họ dần học cách đối mặt với cuộc sống và tình yêu với lòng dũng cảm mới.

Kyung Rock (Moon Sang Min) là một chàng trai trẻ điển trai, thu hút sự ngưỡng mộ ở bất cứ đâu anh đến nhờ vẻ ngoài cuốn hút. Khi làm việc bán thời gian tại một cửa hàng bách hóa, anh gặp Mi Jung (Go Ah Sung), một cô gái bị mọi người xa lánh, và anh cảm thấy bị thu hút bởi cô. Khi tình cảm của anh dành cho cô gái không được ưa chuộng ngày càng lớn, Kyung Rock và Mi Jung bắt đầu thích thú với sự can thiệp tích cực của người đồng nghiệp lập dị và có phần mờ ám, Yo Han (Byun Yo Han). Tuy nhiên, ngay khi họ vượt qua được ánh nhìn tiêu cực của người khác và tận hưởng hạnh phúc bên nhau, mối quan hệ của họ lại gặp trắc trở khi một loạt sự kiện bất ngờ xảy ra.

Go Ah Sung vào vai Mijung, một cô gái trẻ luôn né tránh những ánh nhìn khó chịu của người khác. Khi gặp Kyungrok, người đầu tiên nhìn nhận cô mà không có định kiến, cô dần dần khám phá ra sức hút và sức mạnh của chính mình. Diễn xuất tinh tế và đầy sắc thái của Go Ah Sung đã mang lại chiều sâu cảm xúc cho bộ phim.

Từng hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau trong suốt sự nghiệp, Byun Yo Han đã hóa thân thành Yohan, một người phóng khoáng, ấm áp nhưng cũng có thể nhanh chóng trở nên xa cách, và sự vô tư có thể trở nên nghiêm nghị. Đắm chìm trong thế giới riêng của mình, Yohan là một nhân vật khó đoán, tỏa ra sức hút độc đáo.

Moon Sang Min vào vai Kyungrok, một cựu vũ công buộc phải từ bỏ giấc mơ trước thực tế khắc nghiệt. Bị thu hút bởi Mijung sau một cuộc gặp gỡ tình cờ, anh bắt đầu những bước đi dè dặt hướng tới tương lai mà anh từng từ bỏ, thể hiện tinh thần vụng về nhưng chân thành của tuổi trẻ.

Đạo diễn Lee Jong Pil, nổi tiếng với việc khắc họa những lát cắt cảm động về tuổi trẻ trong Samjin Company English Class và Escape, trở lại với một bức chân dung lạc quan hơn về tuổi trưởng thành thông qua lăng kính tình yêu. Không giống như tiểu thuyết gốc được kể theo ngôi thứ nhất, bộ phim tái hiện câu chuyện thông qua góc nhìn của cả ba nhân vật, tạo nên một câu chuyện phong phú và nhiều tầng lớp hơn.

Tại buổi họp báo ra mắt phim, Lee Jong Pil tiết lộ rằng, anh đã ấp ủ ước mơ làm phim tình cảm từ thời niên thiếu: “Khi xem những bộ phim tình cảm kể về hai người gặp nhau và yêu nhau, tôi từng viết trong nhật ký rằng: Tình yêu là thứ cứu rỗi nhân loại, và điện ảnh rốt cuộc cũng là phim tình cảm. Tôi đã luôn nuôi dưỡng khát vọng làm phim tình cảm từ rất lâu rồi”. Và khát vọng ấy đã được hiện thực hóa trọn vẹn trong Pavane.