'Pavane': Câu chuyện trưởng thành thấm đẫm sự đồng cảm và chữa lành

SVO - Bộ phim 'Pavane' của Netflix, một câu chuyện cảm động về lòng trắc ẩn và sự an ủi dịu dàng dành cho giới trẻ đã được phát hành.
Dựa trên tiểu thuyết Pavane for a Dead Princess của tác giả Park Min Gyu, Pavane kể về hành trình trưởng thành 'rạng rỡ' của ba con người, Mijung, Yohan và Kyungrok, mỗi người đều mang trong mình những vết thương riêng. Khi họ trở thành nguồn sáng cho nhau, họ dần học cách đối mặt với cuộc sống và tình yêu với lòng dũng cảm mới.
Đạo diễn Lee Jong Pil, nổi tiếng với việc khắc họa những lát cắt cảm động về tuổi trẻ trong Samjin Company English Class và Escape, trở lại với một bức chân dung lạc quan hơn về tuổi trưởng thành thông qua lăng kính tình yêu. Không giống như tiểu thuyết gốc được kể theo ngôi thứ nhất, bộ phim tái hiện câu chuyện thông qua góc nhìn của cả ba nhân vật, tạo nên một câu chuyện phong phú và nhiều tầng lớp hơn.
Tại buổi họp báo ra mắt phim, Lee Jong Pil tiết lộ rằng, anh đã ấp ủ ước mơ làm phim tình cảm từ thời niên thiếu: “Khi xem những bộ phim tình cảm kể về hai người gặp nhau và yêu nhau, tôi từng viết trong nhật ký rằng: Tình yêu là thứ cứu rỗi nhân loại, và điện ảnh rốt cuộc cũng là phim tình cảm. Tôi đã luôn nuôi dưỡng khát vọng làm phim tình cảm từ rất lâu rồi”. Và khát vọng ấy đã được hiện thực hóa trọn vẹn trong Pavane.