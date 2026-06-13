Ra mắt cuốn sách đặc biệt về Pickleball

SVO - Trong bối cảnh môn thể thao Pickleball đang bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam, sự kiện Workshop SwinCare 2026 đã mang đến một góc nhìn mới mẻ về thị trường dịch vụ thể thao. Đặc biệt, sự kiện đánh dấu sự ra mắt của cuốn sách "Hướng dẫn sửa chữa vợt Pickleball" đầu tiên, mở ra cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng cho cộng đồng người chơi và giới khởi nghiệp.

Sự kiện do SWIN Vietnam tổ chức với sự bảo trợ truyền thông từ Báo Tiền Phong, quy tụ nhiều chuyên gia, chủ doanh nghiệp, học viên và những người đam mê Pickleball trên toàn quốc.

Giải quyết "nỗi đau" của người chơi

Pickleball đang chứng kiến sự phát triển với tốc độ chưa từng có tại Việt Nam. Lượng người chơi tăng vọt kéo theo nhu cầu sử dụng trang thiết bị lớn, đặc biệt là vợt. Tuy nhiên, một thực tế đặt ra là khi vợt hỏng, người chơi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các cơ sở sửa chữa uy tín hoặc thiếu tài liệu để tự bảo dưỡng đúng cách.

Đại diện ban lãnh đạo SWIN Vietnam tặng hoa cảm ơn nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh viên - Hoa Học Trò (Báo Tiền Phong) vì những đóng góp và cố vấn chuyên môn trong quá trình hoàn thiện dự án xuất bản sách.

Nắm bắt nhu cầu này, Swin Care chính thức ra mắt cuốn sách Hướng dẫn sửa chữa vợt Pickleball từ cơ bản đến chuyên sâu kèm cuốn Cẩm nang sửa vợt pickleball tại nhà. Đây là bộ cẩm nang đầu tiên tại Việt Nam được đúc kết từ kinh nghiệm xử lý hàng nghìn sự cố thực tế. Cuốn sách cung cấp kiến thức chi tiết về cấu tạo vợt, cách bảo quản chuẩn và hướng dẫn người chơi tự xử lý các lỗi cơ bản một cách dễ dàng.

Ông Đinh Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị SWIN Vietnam, phát biểu tại sự kiện về định hướng phát triển hệ sinh thái thể thao bền vững và sứ mệnh chuẩn hóa kỹ thuật sửa chữa vợt Pickleball.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đinh Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị SWIN Vietnam cho biết: "Chúng tôi mong muốn cuốn sách không chỉ mang lại giá trị kiến thức giúp người chơi bảo quản trang thiết bị tốt hơn, mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp cho những ai đam mê và muốn phát triển dịch vụ này tại địa phương của mình".

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh nhận định dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng vợt Pickleball đang đi đúng vào "nỗi đau" của người chơi, là ngách thị trường đầy tiềm năng để các bạn trẻ khởi nghiệp.

Đi đầu trong ngách thị trường đầy tiềm năng

Trong phiên tọa đàm chia sẻ kiến thức, hành trình khởi nghiệp của Swin Care đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Bắt đầu từ việc thử nghiệm sửa chữa một chiếc vợt gãy cán đơn lẻ, đến nay, đơn vị đã phát triển thành hệ thống với bốn cơ sở trên toàn quốc, tiếp nhận xử lý từ 600 đến 1.000 cây vợt mỗi tháng.

Ông Đinh Duy Khánh, Giám đốc kỹ thuật Swin Care, chia sẻ về hành trình nghiên cứu cấu tạo vật liệu và những bài học trong việc phục hồi hàng nghìn cây vợt Pickleball hư hỏng.

Ông Đinh Duy Khánh, Giám đốc kỹ thuật Swin Care nhớ lại những ngày đầu: "Từ những tai nạn nghề nghiệp và quá trình tháo dỡ, nghiên cứu vật liệu cấu tạo, chúng tôi đã mày mò tìm ra giải pháp. Đến nay, hệ thống đã thống kê và có phương án xử lý cho hơn 10 lỗi phức tạp khác nhau trên vợt Pickleball".

Đánh giá về mô hình kinh doanh này, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Sinh viên - Hoa Học Trò, báo Tiền Phong nhận định: "Đi đầu trong một ngách thị trường chưa được khai phá là lợi thế rất lớn. Sự thành công của dịch vụ không chỉ nằm ở tay nghề sửa chữa tốt mà còn ở khả năng giải quyết đúng nhu cầu của xã hội và mang lại cảm giác an tâm cho khách hàng. Hơn thế nữa, việc đặt dịch vụ này vào trong một hệ sinh thái đồng bộ sẽ tạo ra giá trị phát triển bền vững".

Sự kiện cũng là dịp để các học viên trực tiếp làm nghề chia sẻ những câu chuyện thực tế. Nhiều học viên đã có lượng khách hàng ổn định chỉ sau vài tháng hoạt động, tìm thấy điểm sáng với cơ hội kinh doanh mới. Điều này minh chứng cho việc nghề sửa chữa vợt Pickleball không bị giới hạn bởi độ tuổi hay giới tính, miễn là người làm có sự tỉ mỉ và tâm huyết.

Ông Đinh Duy Khánh trực tiếp thị phạm quy trình tháo dỡ, khắc phục lỗi trên vợt Pickleball ngay tại sự kiện, mang đến cho người tham dự góc nhìn trực quan và sinh động nhất về kỹ thuật làm nghề.

Bên cạnh nguồn thu trực tiếp từ việc sửa chữa bảo dưỡng, các chuyên gia cũng gợi ý định hướng mở rộng kinh doanh cho các học viên. Theo đó, các cơ sở sửa chữa có thể tối ưu hóa doanh thu bằng cách kết hợp bán chéo phụ kiện, dụng cụ thể thao, hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn hơn trong kỷ nguyên số.