Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình tạo ra nó

SVO - Một ngày của Đào Kiều Trinh thường bắt đầu từ 7h sáng trên bục giảng và khép lại lúc nửa đêm tại phim trường. Nhưng mệt mỏi chưa bao giờ làm mờ đi nụ cười của cô giáo trẻ đa tài này, bởi cô biết, mình đang được sống một cuộc đời khao khát nhất. Bước ra khỏi những khuôn mẫu định kiến, Kiều Trinh đã chứng minh rằng: Chỉ cần đủ dũng cảm và kiên trì, ai cũng có thể trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Trong thời gian theo học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Kiều Trinh đã chủ động đảm nhận vai trò lớp trưởng, đây là cơ hội để cô rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh. Cô cho rằng, việc dẫn dắt, giúp đỡ bạn bè đã giúp cô ngày càng vững vàng hơn trong giao tiếp và quản lý. Được trải nghiệm thực tế, Kiều Trinh không ngần ngại bắt đầu từ những vai diễn nhỏ tại sân khấu, từng khung hình trên màn ảnh hay giây phút đứng lớp đều là cơ hội để cô phát triển bản thân.

Đào Kiều Trinh hiện là giáo viên, người mẫu ảnh, diễn viên tự do.

Sự tiến bộ này là minh chứng cho quan điểm của Kiều Trinh: "Chúng ta không sinh ra để bị đóng khung bởi những định kiến. Chỉ cần đủ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và kiên trì theo đuổi, ai cũng có thể trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình".

Từ một cô gái nhút nhát và thiếu năng động trong mắt mọi người, Kiều Trinh đã quyết định chọn cách “viết lại” định nghĩa về bản thân. Hành trình ấy của cô không phải là những cú nhảy vọt, mà là sự nỗ lực bền bỉ mỗi ngày.

Trong thời gian theo học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Kiều Trinh đã chủ động đảm nhận vai trò lớp trưởng, đây là cơ hội để cô rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh.

Đối với những câu hỏi liên quan đến cách duy trì năng lượng trong công việc, Kiều Trinh chia sẻ: “Mỗi ngày, mình thường bắt đầu công việc từ 7h sáng trên lớp học và khép lại lúc nửa đêm tại trường quay. Khi cảm thấy mệt mỏi, mình tự nhủ rằng, bản thân đang sống cuộc đời mà mình khao khát”.

Kiều Trinh không chọn cách trì hoãn mà quyết định "tối ưu hóa", hoàn thành mọi công việc sư phạm tại trường, tranh thủ những ngày cuối tuần để chuẩn bị bài giảng và đôi khi, những đêm về muộn là lúc cô sắp xếp lịch trình cho ngày mai.

Cô cũng tìm thấy sự cân bằng trong những lớp học múa Ribbon Dance đầy cảm hứng. Đối với Kiều Trinh, mỗi nỗ lực không chỉ là công việc, mà là cách sống trọn vẹn trong hai thế giới - tri thức và nghệ thuật hòa quyện.

Từ một cô gái nhút nhát và thiếu năng động trong mắt mọi người, Kiều Trinh đã quyết định chọn cách “viết lại” định nghĩa về bản thân mình.

Trong quá trình học tập và giảng dạy, Kiều Trinh đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Tại trường đại học, cô được ghi nhận với thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trong sự nghiệp giảng dạy, nhiều học sinh dưới sự hướng dẫn của cô đã gặt hái giải cao trong các cuộc thi cấp Quốc tế và Quốc gia. Cô cũng đã tham gia nhiều vai diễn, quảng cáo cho các nhãn hàng lớn.

Một ngày của Kiều Trinh thường bắt đầu từ 7h sáng trên bục giảng và khép lại lúc nửa đêm tại phim trường.

Đào Kiều Trinh không chỉ dừng lại ở những gì đã đạt được mà còn nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn. Cô mong muốn trở thành một người đa-zi-năng, không chỉ dừng lại ở vai trò giáo viên hay diễn viên, mà còn tham gia các lớp học nâng cao như diễn xuất, MC... Thêm vào đó, Kiều Trinh còn dự định chinh phục những thử thách mới như trải nghiệm Abseiling và Freediving.

Cô nhấn mạnh việc lấp đầy những thiếu sót của bản thân, khẳng định rằng, việc học hỏi và cải thiện bản thân là điều không bao giờ là đủ.

Hành trình của Kiều Trinh không phải là những cú nhảy vọt, mà là sự nỗ lực bền bỉ mỗi ngày.

Một câu nói mà Kiều Trinh vô cùng yêu thích từ Peter Drucker: "Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình tạo ra nó". Câu nói này đã trở thành nguồn động lực lớn lao giúp cô dám sống và theo đuổi đam mê.

(Ảnh: NVCC)