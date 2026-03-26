Lý do Xuân Son và Hoàng Hên chưa thể ghi bàn

SVO - Trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh vừa qua trên sân Hàng Đẫy không chỉ là bước chạy đà quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước thềm cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 31 tới, mà còn là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lại lực lượng. Tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên trưởng đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình của Xuân Son, phong độ của Đoàn Văn Hậu cũng như bài toán chiến thuật khi vắng các trụ cột.

Đánh giá về màn trình diễn của tiền đạo Xuân Son trong trận giao hữu gặp Bangladesh, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam thừa nhận cầu thủ này đang gặp đôi chút vấn đề về thể trạng. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ cần kiểm tra lại chính xác về các chỉ số cơ thể, bao gồm cả cân nặng của cậu ấy. Thời gian qua, Xuân Son gặp chấn thương ở bắp đùi nên không thể tập luyện với cường độ trọn vẹn. Hôm nay, nhịp độ di chuyển của cậu ấy chưa thực sự thanh thoát”.

Dù vậy, ban huấn luyện vẫn đặt niềm tin lớn vào chân sút nhập tịch. “Xuân Son đang trong quá trình hồi phục. Tôi tin tưởng cậu ấy sẽ hoạt động năng nổ và thể hiện một bộ mặt tích cực hơn rất nhiều trong trận đấu với Malaysia tới đây”, vị huấn luyện viên khẳng định.

Xoay tua đội hình và những phép thử táo bạo

Hoàng Hên được "thầy Kim" thử nghiệm ở nhiều vị trí trong trận đấu đầu tiên ra mắt đội tuyển Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của trận đấu là việc tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên được thử nghiệm ở ba vị trí khác nhau: trung phong cắm, dạt cánh phải và lùi về đá tiền vệ trung tâm. Giải thích về quyết định này, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ đã trao đổi trước và nhận được sự đồng ý của Hoàng Hên. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích băng hình để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Đối với trường hợp của Đoàn Văn Hậu, việc anh thi đấu ở hành lang cánh thay vì trung vệ lệch là một tính toán nhằm bảo toàn thể lực. Sau chuỗi trận cày ải liên tục tại giải quốc nội, Văn Hậu cần được điều chỉnh khối lượng vận động. Huấn luyện viên trưởng nhận định: “Cậu ấy đang lấy lại trạng thái tốt nhất và có khả năng rất cao sẽ đá chính trong vai trò trung vệ lệch ở trận gặp Malaysia”.

Dù hoàn thành mục tiêu rà soát lực lượng trước thềm giải đấu chính thức và may mắn không có cầu thủ nào dính chấn thương, đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định. Đáng chú ý nhất là khoảng thời gian hiệp hai, khi cả Quang Hải và Hoàng Đức rời sân, lối chơi của toàn đội lập tức gặp vấn đề. Đây là bài toán mà ban huấn luyện cần phải suy tính kỹ lưỡng và tìm ra phương án dự phòng hiệu quả.